TOML versus INI: Vergleich von Konfigurationsdateiformaten

Unternehmen stellen zunehmend auf physische und virtuelle Infrastructure-as-Code-Umgebungen um. Durch diesen Wandel sind Konfigurationsdateien für die Verwaltung von Geräten unverzichtbar geworden. Zu den wichtigsten Dateiformaten zählen TOML und INI.

In diesem Artikel werden beide Formate untersucht und Tipps zur Verwendung, Vorteilen, Bearbeitung und Verwaltung gegeben. Anhand dieser Informationen können Sie entscheiden, ob Ihr Infrastrukturcode auf einem dieser Formate basieren sollte.

TOML verfügt über eine Struktur mit Schlüssel-Wert-Paaren , die einfach und lesbar sind. Es unterstützt verschiedene Datentypen und verwendet eine klare Sprache, um die Erstellung und Troubleshooting zu erleichtern. TOML funktioniert gut mit vielen gängigen Programmiersprachen wie JavaScript , Java , C# und PHP . Diese Konfigurationsdateien verwenden die Dateiendung .toml . In Infrastruktur- oder Systemkonfigurationsszenarien ist es weniger verbreitet.

TOML ist das Konfigurationsformat der Wahl für verschiedene Programmiersprachen, darunter Python und Rust . Python-Tools wie pytest und mypy basieren auf TOML-Konfigurationsdateien, und auch das Rust-Cargo-Build-System/der Paketmanager verwendet TOML. Administratoren setzen TOML in verschiedenen Infrastrukturkontexten ein, darunter containernd , AWS Serverless Application Model and Cloud Native Buildpacks.

Syntaxvergleich

TOML verwendet in erster Linie Schlüssel-Wert-Paare als Konfigurationseinstellungen, wobei jedes Paar durch ein Gleichheitszeichen getrennt ist. Zu den zugehörigen Werten gehören Zeichenfolgen, Ganzzahlen, Boolesche Werte oder Datumsangaben. Schlüssel können Buchstaben, Zahlen, Unterstriche oder Bindestriche sein. TOML identifiziert Kommentare als Zeilen, die mit dem Zeichen # beginnen. Beachten Sie, dass TOML Leerzeichen in der Datei ignoriert und zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Achten Sie daher beim Erstellen von Konfigurationsdateien sorgfältig darauf. INI-Dateien sind in Abschnitte unterteilt, die durch Text in eckigen Klammern gekennzeichnet sind, zum Beispiel [section].

INI-Dateien legen Einstellungen für verschiedene Elemente mithilfe von Schlüssel-Wert-Paaren fest. Das Hash-Zeichen und das Semikolon kennzeichnen Kommentare. Außerdem werden Leerzeilen ignoriert, was die Lesbarkeit verbessert.

Weitere Syntaxregeln für INI sind unter anderem die folgenden:

Groß/-Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Werte, die Leerzeichen enthalten, werden in doppelte Anführungszeichen gesetzt, zum Beispiel Beispiel eins .

. Sonderzeichen wie Gleichheitszeichen, Doppelpunkt und eckige Klammern werden maskiert. Das Backslash-Zeichen maskiert diese Werte.

Es gibt viele INI-Dateiparser, und das Format ist nicht streng definiert. Es kann implementierungsspezifische Regeln oder Ausnahmen geben.