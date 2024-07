XML und YAML: Vergleich von Konfigurationsdateiformaten

Sprachen zur Serialisierung von Daten, wie Extensible Markup Language und YAML Ain’t Markup Language, sind in der Regel in Infrastructure-as-Code-Management-Software zu finden. Verstehen Sie die Unterschiede und Anwendungsfälle von XML und YAML, um Ihr Automatisierungspotenzial bei der Anwendungsentwicklung zu maximieren.

XML und YAML bieten Administratoren viele Möglichkeiten, Daten zu automatisieren und zu strukturieren. Durch die Kenntnis der Unterschiede können Administratoren jedoch das richtige Tool für ihre Konfigurationsaufgabe auswählen. Dieser Artikel vergleicht die beiden Datenserialisierungssprachen und bietet denjenigen, die bereits mit einer der beiden Sprachen vertraut sind, eine Ressource, um sie von der anderen zu unterscheiden.

XML-Syntax

XML ist eine Auszeichnungssprache, die Daten strukturell organisiert und es zwei verschiedenen Systemen oder Anwendungen ermöglicht, den Inhalt auszutauschen und zu verstehen. Sie bieten ein Standardformat, das sowohl für Menschen als auch für Maschinen lesbar ist. XML erreicht das durch die Verwendung von beschreibenden Tags zur Kennzeichnung bestimmter Informationen, ähnlich wie HTML. Mit dieser Auszeichnungssprache können Administratoren auch ihre eigenen Tags definieren, um ihren Anforderungen gerecht zu werden. Programmiersprachen, die den XML-Standard anerkennen, können dessen Daten interpretieren.

XML definiert das Format der Daten in Dokumenten, mit .xml als Dateierweiterung. Ein Beispiel hierfür sind die Anwendungen von Microsoft 365, wie Word und Excel. Diese Apps verwenden XML, um die Struktur des Inhalts einer Datei zu definieren. Microsoft-365-Dokumentdateien haben ein x-Zeichen am Ende der Erweiterung, zum Beispiel .docx, was die Verwendung des XML-Formats widerspiegelt.

XML-Dokumente bestehen aus einer Baumstruktur, die mit einem Wurzelelement beginnt und sich in ein oder mehrere untergeordnete Elemente verzweigt. Die Datei stützt sich auf eine Dokumenttypdeklaration (DTD), die die Struktur, die Elemente und die Attribute der Datei definiert. Der DTD-Tag beginnt mit <!DOCTYPE> und enthält die Regeln für die Struktur des Dokuments. Tags oder ein externer Dokumentenverweis definieren die Struktur. Kommentare in XML-Dokumenten befinden sich innerhalb des Tags <--!comment-text-->.

Linux-Entwickler verwenden XML, um strukturierte Informationen zwischen Anwendungen auszutauschen. Für Administratoren von Rechenzentren ist es als Konfigurations-Tool weniger wichtig, obwohl sie es für die Verbindung mit Datenquellen verwenden können. Infrastructure as Code Tools (IaC) wie Ansible können mit dem Ansible-XML-Modul auch XML-Dateien lesen.