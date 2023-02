So stellen Sie Azure Key Vaults mit Terraform bereit

Azure Key Vault speichert zentral Geheimnisse, Schlüssel und Zertifikate. Doch wie lässt sich ein Azure Key Vault einrichten und verwalten? Die meisten Cloud-Anbieter stellen ihren Kunden Verwaltungsportale, Konsolen, Befehlszeilenschnittstellen, API-Endpunkte und andere Tools zur Verfügung. Daneben gibt es meist auch Automatisierungsfunktionen für die Cloud-Services.

Wer lieber Konfigurationsdateien als die grafische Benutzeroberfläche verwendet, sollte sich Terraform als Tool ansehen. Folgen Sie dieser Anleitung, um Azure Key Vault mit Terraform bereitzustellen und zu verwalten.

Warum Terraform für Azure Key Vault verwenden? Terraform von Hashicorp ist ein Infrastructure as Code (IaC) Tool, mit dem Benutzer Ressourcen über Konfigurationsdateien verwalten. Das funktioniert in mehreren Cloud-Umgebungen parallel. Einige alltägliche Anwendungsfälle für Terraform sind Multi-Clouds, Infrastruktur- oder Anwendungsskalierung und das Bereitstellen von Anwendungen auf PaaS (Platform as a Service). IaC Tools wie Terraform bieten mehrere Vorteile: Plattformunabhängig . Terraform lässt sich über mehrere unterstützte Anbieter hinweg verwenden.

. Terraform lässt sich über mehrere unterstützte Anbieter hinweg verwenden. Wiederverwendbarkeit . Module ermöglichen es Ihnen, plattform- und projektübergreifend Code wiederzuverwenden.

. Module ermöglichen es Ihnen, plattform- und projektübergreifend Code wiederzuverwenden. Agentenlos . Sie brauchen zum Installieren und Verwenden von Konfigurationen keine Agenten.

. Sie brauchen zum Installieren und Verwenden von Konfigurationen keine Agenten. Deklarativ. Sie legen gewünschte Zustände von Ressourcen fest, ohne die genauen Schritte definieren zu müssen. Mit Terraform erstellen und verwalten Sie Cloud-Plattform-Ressourcen über die APIs des Anbieters. Der Kern-Workflow von Terraform besteht aus drei Phasen: Schreiben . Definieren Sie Ressourcen für einen oder mehrere Cloud-Anbieter und -Services.

. Definieren Sie Ressourcen für einen oder mehrere Cloud-Anbieter und -Services. Planen . Stellen Sie einen Ausführungsplan auf, der die Infrastruktur beschreibt, die Sie benötigen.

. Stellen Sie einen Ausführungsplan auf, der die Infrastruktur beschreibt, die Sie benötigen. Anwenden. Terraform führt die eingereichten Operationen der Reihe nach innerhalb des ausgewählten Dienstes aus.

Verwenden Sie Terraform, um einen Azure Key Vault zu erstellen Wenn Sie Terraform einsetzen möchten, müssen Sie es logischerweise zuerst installieren und einrichten. Laden Sie zunächst die ausführbare Terraform-Datei herunter und führen Sie den Installationsassistenten durch. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Azure-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) installiert haben – diese führt die Authentifizierung beim Azure-Tenant durch. Schritt 1. Starten Sie ein PowerShell-Fenster, und verwenden Sie den folgenden Befehl: Invoke-WebRequest -Uri https://aka.ms/installazurecliwindows -OutFile .\AzureCLI.msi; Start-Process msiexec.exe -Wait -ArgumentList '/I AzureCLI.msi /quiet'; rm .\AzureCLI.msi Möglicherweise müssen Sie das PowerShell-Fenster schließen und erneut öffnen, um den az-Befehl aufzulösen. Schritt 2. Authentifizieren Sie den Azure-Tenant mit az login, so dass PowerShell die Abonnementdetails ausgibt (Abbildung 1). Abbildung 1: Wenn Sie sich beim Azure-Tenant anmelden, gibt PowerShell Ihre Abonnementdetails aus. Wenn es mehrere Abonnements gibt, müssen Sie das zu verwendende Abonnement mit dem folgenden Befehl festlegen: az account set --subscription "b47a11f0-1018-subscription-id" Schritt 3. Erstellen Sie einen Dienstprinzipal. Dies ist eine Azure Active Directory-Anwendung mit einem Authentifizierungs-Token. Terraform benötigt dieses Token, um Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. az ad sp create-for-rbac --role="Contributor" --scopes="/subscriptions/b47a11f0-1018-subscription-id" Schritt 4. Kopieren Sie die zurückgegebenen Werte; Sie benötigen sie, wenn Sie die Terraform-Variablen erstellen. Abbildung 2: Gehen Sie sicher, dass Sie diese zurückgegebenen Werte sichern, um Sie später zu verwenden. An dieser Stelle haben Sie die Wahl, ob Sie Umgebungsvariablen erstellen oder diese Werte innerhalb der Terraform-Konfiguration speichern. In der vorliegenden Anleitung speichern wir sie direkt in der Terraform-Konfiguration. Schritt 5. Starten Sie nun das Projekt, indem Sie einen Ordner mit Dateien einrichten, die die spezifischen Konfigurationswerte enthalten. “C:\DevOps\Terraform\Azure\Key Vault". Terraform verwendet Dateien mit der Erweiterung .tf für die erforderliche Konfiguration. Eine Sammlung dieser Dateien heißt Stammmodul (Root Module). Sie können untergeordnete Module abteilen und lokale sowie Remote-Module importieren. Schritt 6. Um ein Modul zu erstellen, müssen Sie eine main.tf-Datei im Verzeichnis speichern und den folgenden Code für die Variablen hinzufügen: locals {

subscription_id = "b47a11f0-1018-subscription-id"

client_id = "cc884e38-67da-client-id"

client_secret = "3t.8Q~C31mf-client-secret"

tenant_id = "420a9610-d27d-tenant-id"

} Schritt 7. Definieren Sie den Terraform-Abschnitt, der der Engine mitteilt, welchen Anbieter und welche Version sie verwenden soll. In diesem Fall verwenden Sie Azure. terraform {

required_providers {

azurerm = {

source = "hashicorp/azurerm"

version = "~> 3.0.2"

}

}

required_version = ">= 1.1.0"

} Schritt 8. Fügen Sie die Anbieterkonfiguration hinzu. Hier verwenden Sie die bereits definierten lokalen Variablen wieder. provider "azurerm" {

features {}



subscription_id = local.subscription_id

client_id = local.client_id

client_secret = local.client_secret

tenant_id = local.tenant_id

} Schritt 9. Fügen Sie die Ressourcen hinzu, die Sie erstellen möchten. Für dieses erste Beispiel setzen Sie eine Ressourcengruppe mit dem Namen rgTerraformRTQwpi auf, die weitere Komponenten enthält, die Sie bereitstellen müssen, wie zum Beispiel einen Azure Key Vault. resource "azurerm_resource_group" "rg" {

name = "rgTerraformRTQwpi"

location = "westus"

} Schritt 10. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Konfiguration zu initialisieren, zu formatieren, zu validieren und dann anzuwenden: terraform init terraform fmt terraform validate terraform apply Sobald apply durchgelaufen ist, greifen Sie auf das Azure-Portal zu oder verwenden Azure CLI, um die neue Ressourcengruppe zu bestätigen. az group list --query "[?name=='rgTerraformRTQwpi']"

Erstellen Sie eine variable.tf-Datei Bevor wir weiter machen, benötigen wir eine Datei namens variables.tf, die alle verwendeten Variablen enthält. So sind Sie in der Lage, die Standardwerte bei Bedarf zu überschreiben. Die aktuelle Variablenliste sieht nun wie folgt aus: variable "subscription_id" {

description = "Azure Tenant Subscription ID"

type = string

default = "b47a11f0-1018-subscription-id"

}

variable "client_id" {

description = "Service Principal App ID"

type = string

default = "cc884e38-67da-client-id"

}

variable "client_secret" {

description = "Service Principal Password"

type = string

default = "3t.8Q~C31mf-client-secret"

}

variable "tenant_id" {

description = "Azure Tenant ID"

type = string

default = "420a9610-d27d-tenant-id"

} Schritt 1. Fügen Sie Variablen für die Azure Resource Group und Azure Key Vault hinzu. variable "rg_name" {

description = "Resource Group Name"

type = string

default = "rgTerraformRTQwpi"

}

variable "rg_location" {

description = "Resource Group Location"

type = string

default = "westus"

}

variable "kv_name" {

description = "Azure Key Vault Name"

type = string

default = "kvTerraformRTQwpi"

}

variable "kv_location" {

description = "Azure Key Vault Location"

type = string

default = "westus"

}

variable "kv_enabled_for_deployment" {

description = "Azure Key Vault Enabled for Deployment"

type = string

default = "true"

}

variable "kv_enabled_for_disk_encryption" {

description = "Azure Key Vault Enabled for Disk Encryption"

type = string

default = "true"

}

variable "kv_enabled_for_template_deployment" {

description = "Azure Key Vault Enabled for Deployment"

type = string

default = "true"

}

variable "kv_sku_name" {

description = "Azure Key Vault SKU (Standard or Premium)"

type = string

default = "standard"

} Schritt 2. Aktualisieren Sie die aktuelle Liste der Variablen in der Datei "main.tf". Abbildung 3: So sieht es aus, wenn Sie die Variablenliste aktualisiert haben. Schritt 3. Verwenden Sie den folgenden Code, um den erforderlichen Code für die Erstellung des Azure Key Vault hinzuzufügen: resource "azurerm_key_vault" "key-vault" { name = var.kv_name Standort = var.kv_standort ressource_group_name = var.rg_name enabled_for_deployment = var.kv_enabled_for_deployment enabled_for_disk_encryption = var.kv_enabled_for_disk_encryption enabled_for_template_deployment = var.kv_enabled_for_template_deployment tenant_id = var.tenant_id sku_name = var.kv_sku_name } Schritt 4. Validieren Sie die Konfiguration vor der Ausführung mit denselben Befehlen. terraform validate Abbildung 4: So sieht es aus, wenn Sie erfolgreich die Konfiguration validiert haben. Wenn Sie sehen möchten, welche Änderungen Sie innerhalb der Cloud-Plattform vornehmen, führen Sie den Befehl terraform plan aus, damit die Konsole alle Änderungen und Werte aufführt.