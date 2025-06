Verwaltete Identität und Dienstprinzipal für Azure im Vergleich

Microsoft Entra ID (ehemals Azure Active Directory) bietet starke Authentifizierungs- und Autorisierungsfunktionen. Verwaltete Identitäten und Dienstprinzipale tragen zur Sicherheit des Zugriffs auf Azure-Ressourcen bei, indem sie das Risiko der Offenlegung von Anmeldeinformationen begrenzen.

Verwaltete Identitäten vereinfachen die Gewährung des Zugriffs von Azure-Diensten auf andere Ressourcen, indem sie Identitäten automatisch verwalten. Im Gegensatz dazu bieten Dienstprinzipale eine detailliertere Kontrolle und sind für die Automatisierung von Aufgaben und die Integration externer Anwendungen in Azure-Ressourcen unerlässlich. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Methoden erhöht die Sicherheit und optimiert die Ressourcenverwaltung und die betriebliche Effizienz.

Beim Vergleich von verwalteten Identitäten und Dienstprinzipalen in Azure zeigen sich die folgenden wesentlichen Unterschiede:

Das Verständnis dieser Authentifizierungsmethoden ist für die Aufrechterhaltung einer sicheren und effizienten Cloud-Infrastruktur unerlässlich, unabhängig davon, ob Sie eine VM konfigurieren, die Zugriff auf ein Storage-Konto benötigt, oder Bereitstellungen mit Azure DevOps automatisieren.

Verwaltete Identitäten in Azure machen die manuelle Verwaltung von Anmeldeinformationen überflüssig, begrenzen das Risiko menschlicher Fehler und reduzieren die Gefahr von Datenlecks . Sie erhöhen die Sicherheit, indem sie den Identitätslebenszyklus automatisch verwalten und die Authentifizierung für Azure-Dienste vereinfachen. Beispielsweise kann eine verwaltete Identität eine VM sicher authentifizieren, um auf Azure Key Vault zuzugreifen, ohne Anmeldeinformationen in der Anwendung zu speichern oder einzubetten.

Dieser Identitätstyp eignet sich am besten, wenn eine einzelne Ressource Zugriff auf andere Azure-Ressourcen benötigt und nur minimale Verwaltung erfordert.

Eine vom System zugewiesene verwaltete Identität wird automatisch mit einer Azure-Dienstinstanz erstellt, beispielsweise einer VM oder einer Web-App. Die Identität ist an diese Ressource gebunden, wodurch sie einfach zu verwalten, aber nicht gemeinsam nutzbar ist. Da die Identität beispielsweise denselben Lebenszyklus wie der Dienst hat, wird beim Löschen des Dienstes auch die Identität gelöscht.

Eine verwaltete Identität in Microsoft Entra ID ermöglicht es Azure-Diensten, sich bei anderen Azure-Ressourcen zu authentifizieren, ohne Anmeldeinformationen sicher verwalten zu müssen. Sie stellt automatisch eine Identität bereit, die Entra-ID- Token abrufen kann. Durch diesen Prozess sind fest codierte Anmeldeinformationen überflüssig, was die Sicherheit erhöht und die Authentifizierung und Autorisierung vereinfacht.

Dienstprinzipale

Ein Dienstprinzipal ist eine Sicherheitsidentität innerhalb von Microsoft Entra ID, die Anwendungen, gehosteten Diensten und automatisierten Tools den sicheren Zugriff auf Azure-Ressourcen ermöglicht. Er funktioniert ähnlich wie eine Benutzeridentität, repräsentiert jedoch eine Anwendung oder einen Dienst, die beziehungsweise der sich authentifizieren und für den Zugriff auf bestimmte Ressourcen autorisieren muss, anstatt eines menschlichen Benutzers.

Dienstprinzipale ermöglichen es Anwendungen, sich mit minimalen Berechtigungen anzumelden und Aufgaben auszuführen, wodurch ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.

In Azure sind drei Haupttypen von Dienstprinzipalen verfügbar:

1. Anwendungsdienstprinzipal: Anwendungsdienstprinzipale werden erstellt, wenn eine Anwendung bei Microsoft Entra ID registriert wird. Sie repräsentieren die Anwendung über alle Bereitstellungen hinweg und ermöglichen ihr die Authentifizierung und den Zugriff auf Ressourcen in Azure oder Microsoft Entra ID.

2. Verwalteter Identitätsdienstprinzipal: Durch das Aktivieren einer verwalteten Identität in Azure wird ein verwalteter Identitätsdienstprinzipal erstellt. Dieser Prinzipaltyp vereinfacht die Anmeldeinformationsverwaltung, indem er eine Identität für die Anwendung bereitstellt, mit der sie eine Verbindung zu Ressourcen herstellen kann, die die Azure-Authentifizierung unterstützen.

3. Legacy-Dienstprinzipal: Diese Prinzipale sind ältere Methoden, die häufig die manuelle Verwaltung von Anmeldeinformationen wie Kennwörtern oder Zertifikaten erfordern. Unternehmen verwenden sie in der Regel in Umgebungen, in denen moderne Authentifizierungsmechanismen nicht realisierbar sind. Microsoft empfiehlt, Legacy-Dienstprinzipale nicht mehr zu nutzen.

So erstellen und verwalten Sie Dienstprinzipale

Verwenden Sie Azure CLI und PowerShell-Cmdlets, um eine neue Anwendung und den entsprechenden Dienstprinzipal in Microsoft Entra ID zu erstellen. Azure stellt automatisch verwaltete Identitätsdienstprinzipale bereit, wenn Benutzer die verwaltete Identität in Azure-Diensten aktivieren. Außerdem übernimmt Azure die gesamte Verwaltung. Ältere Dienstprinzipale erfordern eine manuelle Einrichtung und die Verwaltung von Anmeldeinformationen.

Dienstprinzipale verwenden Azure RBAC, um Zugriff und Berechtigungen zu definieren, wobei Rollen auf verschiedenen Ebenen zugewiesen werden können, zum Beispiel Abonnements oder Ressourcengruppen. Clients authentifizieren sich mithilfe von Geheimnissen oder Zertifikaten, die Benutzer sicher speichern und regelmäßig austauschen sollten, vorzugsweise in Azure Key Vault. Überwachen und prüfen Sie die Einhaltung von Vorschriften mit Azure Monitor und Azure-Aktivitätsprotokollen.

Vorteile der Verwendung von Dienstprinzipalen

Dienstprinzipale in Azure bieten wichtige Vorteile sowohl für die Sicherheit als auch für die Automatisierung. Sie bieten eine granulare Zugriffssteuerung, gewährleisten bestimmte Berechtigungen und minimieren Schäden im Falle einer Kompromittierung. Verschiedene Anwendungen oder Dienste haben unterschiedliche Identitäten und unterstützen die Isolierung, wodurch verhindert wird, dass eine Verletzung in einem Dienst Auswirkungen auf andere hat.

Dienstprinzipale ermöglichen auch Automatisierungs-Tools wie Azure DevOps, Jenkins und Terraform, Ressourcen in CI/CD-Pipelines ohne manuelles Eingreifen zu authentifizieren und zu verwalten. Diese Tools können auch dazu beitragen, skriptgesteuerte Vorgänge zu sichern und in Azure RBAC zu integrieren, was die Berechtigungsverwaltung und Aktualisierungen im Zuge der Weiterentwicklung von Anwendungen vereinfacht.