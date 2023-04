Einen Azure-Dienstprinzipal mit PowerShell authentifizieren

Wenn Sie als Administrator für Cloud-Dienste wie Microsoft 365 oder Azure zuständig sind, müssen Sie möglicherweise bestimmte Aufgaben mit PowerShell automatisieren. Microsoft bietet viele Authentifizierungsansätze und -methoden zum Verbinden mit seinen Diensten.

Diese drei Varianten funktionieren gut, doch wenn Sie mit Code wie PowerShell automatisieren möchten, sollten Sie einen Dienstprinzipal verwenden.

Sie verwenden Dienstprinzipale für den Zugriff auf Azure-Ressourcen speziell bei Prozessen, die Sie automatisieren möchten. Dazu gehören beispielsweise:

Für die Authentifizierung müssen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben und andere Sicherheitsprüfungen bestehen. Jetzt führen wir mit diesem Konto weitere Befehle aus; Sie müssen also über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Für das Az-Modul müssen Sie dem Konto, das Sie verwenden, eine Berechtigung zuweisen. Achten Sie auf die Mieterdetails, falls diese nach der Authentifizierung angezeigt werden. Falls nicht, führen Sie Get-AzSubscription oder Get-AzContext aus.

# Melden Sie sich bei Azure an

Erstellen Sie den Dienstprinzipal

Nach der Authentifizierung beginnen Sie mit dem Erstellen des Dienstprinzipals:

# Erstellen des Dienstesprinzipals

$startDate = Get-Date

$endDate = (Get-Date).AddDays(100)

$name = "App-Az"

$app = New-AzADServicePrincipal -DisplayName $name



Update-AzADApplication `

-ApplicationId $app.AppId `

-IdentifierUris "api://app-az" `

-ReplyUrls "https://localhost"



$creds = [Microsoft.Azure.PowerShell.Cmdlets.Resources.MSGraph.Models.ApiV10.MicrosoftGraphPasswordCredential]@{

StartDateTime = $startDate

EndDateTime = $endDate

}



$spCreds = New-AzADAppCredential `

-ApplicationId $app.AppId `

-PasswordCredentials $creds

Wenn Sie das möchten, speichern Sie das Passwort zur späteren Verwendung. Rufen Sie dazu die Eigenschaft SecretText ab und speichern Sie diese in einer flachen Datei oder in einer Anmeldedatenbank. Um das Geheimnis in einer flachen Datei zu speichern, geben Sie den Befehl Out-File ein und übergeben Sie den gewünschten Wert.

US-DollarspCreds.SecretText | Out-File "C:\Temp\Azure.txt"