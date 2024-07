Wie Sie die Snapshots von Azure-VMs nutzen

Snapshots von Azure-VMs bieten Administratoren eine effiziente Methode zur Datensicherung und Wiederherstellung. Durch die Erstellung von Snapshots können Administratoren den Zustand einer virtuellen Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt festhalten. Das ist besonders nützlich vor größeren Änderungen oder Updates, da es ermöglicht, schnell auf einen bekannten, funktionierenden Zustand zurückzusetzen, falls Probleme auftreten.

Snapshots in Azure sind inkrementell

Snapshots in Azure sind inkrementell, was bedeutet, dass nur die seit dem letzten Snapshot geänderten Daten gespeichert werden, wodurch Speicherplatz und Kosten effizient genutzt werden. Zudem erleichtern Snapshots das Klonen von virtuellen Maschinen für Testumgebungen, ohne die Produktionsumgebung zu beeinträchtigen. Azure-Snapshots sind read-only-Kopien des virtuellen Festplattenzustands einer VM, die als disk-snapshot-Objekte in Azure Storage gespeichert werden. Administratoren können Snapshots auf verschiedene Weise nutzen, etwa zum Erstellen neuer verwalteter Datenträger, die dann an bestehende oder neue virtuelle Maschinen angehängt werden können.

Diese Flexibilität ist nützlich für Entwicklungs- und Testumgebungen, da schnell und einfach identische Kopien einer Produktionsumgebung erstellt werden können. Die Wiederherstellung aus Snapshots ist effizient, da die VM in der Regel innerhalb weniger Minuten wiederhergestellt werden kann. Ein weiterer Vorteil von Snapshots ist die Integration mit Azure Automation und Azure Backup, was eine automatisierte Verwaltung und regelmäßige Erstellung von Snapshots ermöglicht. Administratoren können auch Zugriffskontrollen und Berechtigungen für Snapshots konfigurieren, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff haben. Durch die Verwendung von Azure-Resource-Manager-Vorlagen (ARM) werden Snapshots auch als Teil von Infrastructure-as-Code-Strategien (IaC) eingesetzt, was die Wiederholbarkeit und Konsistenz bei der Bereitstellung von VM-Umgebungen erhöht.