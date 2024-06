Snapshots zur Automatisierung nutzen

Azure-VMs unterstützen das Erstellen von Snapshots, um den aktuellen Zustand einer VM zu sichern. Darüber hinaus lassen sich mit Snapshots aber unproblematisch komplett neue virtuelle Disks erstellen. Diese Disks können nicht nur als Datenplatte genutzt werden, sondern auch zum Erstellen weiterer Azure-VMs. Es ist daher leicht möglich auf Basis einer einzelnen VM in Azure zahlreiche weitere, identisch konfigurierte Azure-VMs zu erstellen. Die Vorgänge lassen sich im Azure-Portal durchführen, aber auch mit PowerShell.

Nach dem Erstellen eines Snapshots einer VM, lassen sich die Vorgänge auch um Azure-Portal vornehmen. Nach dem Anklicken eines Snapshots steht der Menüpunkt Datenträger erstellen im Portal zur Verfügung.

Administratoren können die Vorgänge ebenso in der PowerShell skripten. Darauf gehen wir nachfolgend ebenfalls ein.

Um einen Snapshot einer Azure-VM zu erstellen, wählt man zunächst die entsprechende VM aus. Dies geschieht in der PowerShell mit dem Befehl:

Bei der Arbeit mit Snapshots ist es wichtig, Sicherheitsaspekte und Kostenkontrolle zu berücksichtigen. Snapshots sollten regelmäßig überprüft und alte, unnötige Snapshots zur Kostenreduktion gelöscht werden. Bei Fehlern in der Snapshot-Erstellung ist es oft hilfreich, die Berechtigungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Regionen von Snapshot und Ressourcen identisch sind.

Mit dem erstellten Snapshot kann eine neue virtuelle Festplatte erstellt werden. Der entsprechende Befehl in der PowerShell sieht wie folgt aus:

Praktische Anwendungen von Snapshots für erweiterte Szenarien

In der Praxis können Snapshots auch für Szenarien wie Disaster Recovery, Tests und Entwicklungsumgebungen genutzt werden. Beispielsweise lässt sich durch die Erstellung eines Snapshots vor der Durchführung von Updates oder bedeutenden Änderungen an einer Anwendung eine Rückfallposition sichern. Falls das Update fehlschlägt oder unerwartete Nebenwirkungen hat, kann schnell auf den Snapshot zurückgegriffen und die VM auf ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden.

Für Entwicklerteams ist es nützlich, mehrere Snapshots zu verschiedenen Entwicklungsstadien einer Anwendung zu erstellen. Diese Snapshots können verwendet werden, um verschiedene Versionen einer Anwendung parallel in unterschiedlichen Testumgebungen laufen zu lassen, ohne die Produktionssysteme zu beeinträchtigen. Der Befehl in der PowerShell, um einen Snapshot einer VM vor einem kritischen Update zu erstellen, könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

# Vor dem Update Snapshot erstellen $snapshotName = "PreUpdate_" + (Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss") $snapshot = New-AzSnapshot -Snapshot $snapshotConfig -SnapshotName $snapshotName -ResourceGroupName "ResourceGroup"

Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet von Snapshots liegt in der Datenmigration. Wenn Daten von einer VM auf eine andere übertragen werden sollen, kann ein Snapshot der Disk erstellt und auf eine neue VM in einer anderen Region oder einem anderen Abonnement angewendet werden. Der Vorgang umfasst das Erstellen des Snapshots, das Übertragen der Snapshot-Daten und das Erzeugen einer neuen Disk in der Zielumgebung: