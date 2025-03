Wie Sie mit Azure VM Watch virtuelle Maschinen überwachen

Die Standardkonfiguration der VM-Überwachung (VM Watch) umfasst verschiedene Tests, welche eine erweiterte Überwachung von Azure-VMs erlauben. Die Installation kann auf Windows-VMs erfolgen, aber auf virtuellen Linux-Servern in Azure. Bisher ist Azure VM Watch als Preview angekündigt.

VM Watch läuft als Standard-Überwachungsinstanz in Azure-Umgebungen. Die Erweiterung initiiert automatisierte Gesundheitsprüfungen innerhalb einer virtuellen Maschine und überträgt die Ergebnisse in ein einheitliches Datenmodell. Der integrierte AIOps-Mechanismus in Azure nutzt diese Resultate, um Anomalien frühzeitig zu erkennen und mögliche Ausfälle zu verhindern. Die Bereitstellung erfolgt über die Application Health VM Extension, was eine einfache Installation ohne Zusatzkosten ermöglicht.

IMDS unterstützt außerdem die Automatisierung und Konfigurationsverwaltung von VMs. Verwaltungsskripte können zum Beispiel dynamisch Informationen über die VM abrufen, um Konfigurationsentscheidungen basierend auf der aktuellen Umgebung zu treffen. Zusätzlich spielt IMDS eine wichtige Rolle bei Sicherheitsüberprüfungen. Anwendungen oder Überwachungs-Tools wie VM Watch nutzen den Dienst, um sicherzustellen, dass die VM ordnungsgemäß in Azure integriert ist und Zugriff auf notwendige Ressourcen hat.

VM Watch führt in einer Azure-VM umfassende Tests durch, die verschiedene Systembereiche abdecken und eine detaillierte Überwachung sicherstellen. Im Netzwerkbereich kontrolliert das Tool ausgehende Verbindungen und prüft die DNS -Auflösung. Es erkennt TCP -Segment-Wiederholungen, Verbindungsrücksetzungen sowie fehlgeschlagene Verbindungsversuche, um Netzwerkprobleme frühzeitig zu identifizieren.

Wie Sie VM Watch einrichten

VM Watch wird über die Application Health VM Extension in die Zielumgebung eingebettet. Ein Azure Resource Manager Template, PowerShell oder die Azure CLI aktivieren den Dienst. Er passt sich dynamisch an Linux- und Windows-Umgebungen an und setzt Obergrenzen für den CPU- sowie Speicherverbrauch. Auf diese Weise beeinträchtigt der Überwachungsprozess nicht die Leistung der virtuellen Maschinen. Im ersten Schritt erfolgt die Einrichtung des Features im jeweiligen Azure-Abonnement:

(Get-AzProviderPreviewFeature -ProviderNamespace Microsoft.compute -Name VMWatchPreview).properties Register-AzProviderPreviewFeature -ProviderNamespace Microsoft.compute -Name VMWatchPreview

Der erste Befehl ruft die aktuellen Eigenschaften der Vorschaufunktion VMWatchPreview vom Azure-Provider Microsoft.Compute ab. Damit lässt sich überprüfen, ob die Funktion bereits registriert oder verfügbar ist. Die ausgegebenen Eigenschaften enthalten Details zum Registrierungsstatus und weiteren Metadaten, die anzeigen, ob die Funktion in der jeweiligen Azure-Umgebung genutzt werden kann.

Abbildung 2: Azure VM Watch arbeitet über Erweiterungen für Azure-VMs.

Der zweite Befehl registriert die Vorschaufunktion VM Watch für das Azure-Abonnement. Durch diese Registrierung wird die Funktion freigeschaltet, sodass VM Watch seine Überwachungs- und Analysefunktionen in virtuellen Maschinen ausführen kann.

Danach erfolgt die Einrichtung der Erweiterung in der VM:

Set-AzVMExtension -ResourceGroupName "<your resource group>" -Location "<your vm region>" -VMName "<your vm name>" -Name "<your extension name>" -Publisher "Microsoft.ManagedServices" -ExtensionType "<application health extension type>" -TypeHandlerVersion "2.0" -Settings @{"vmWatchSettings" = @{"enabled" = $True}} -EnableAutomaticUpgrade $True

Ob die Erweiterung installiert ist, lässt sich mit dem folgenden Befehl überprüfen:

Get-AzVMExtension -ResourceGroupName "group1" -VMName "vm01" -Name "VMWatch01"

Die Komponenten von VM Watch lassen sich mit dem folgenden Befehl überprüfen:

Get-AzVM -ResourceGroupName "group1" -Name "vm01" -Status | select -ExpandProperty Extensions | where{$_.name -eq "VmWatch01"} | select -ExpandProperty Substatuses

Der laufende Prozess wird mit dem folgenden Befehl angezeigt:

Get-Process Vmwatch*

VM Watch speichert die Protokolle im Verzeichnis C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.ManagedServices.ApplicationHealthWindows\2.0.15. Die Konfigurationsdatei vmwatch.conf befindet sich im Verzeichnis C:\Packages\Plugins\Microsoft.ManagedServices.ApplicationHealthWindows\2.0.15\bin\VMWatch. Im Azure-Portal ist die Erweiterung ebenfalls in den Einstellungen einer VM zu sehen.