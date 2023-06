Azure Blob Storage und Azure Data Lake im Vergleich

Speicheradministratoren, die Azure nutzen, können aus einer Reihe von Cloud-Speicherdiensten wählen. Zwei dieser Dienste – Azure Blob Storage und Azure Data Lake – bieten unterschiedliche Funktionen und Möglichkeiten, haben aber auch einige wichtige Gemeinsamkeiten.

Azure Blob Storage ist einer der am häufigsten verwendeten Azure-Speichertypen. Es handelt sich um einen Objektspeicherdienst für Arbeitslasten, die eine hohe Speicherkapazität benötigen. Azure Data Lake ist ein Speicherdienst, der in erster Linie für Big-Data-Analyse-Workloads gedacht ist.

Azure Data Lake ermöglicht es Benutzern, Petabytes an Daten schnell und effizient zu speichern und zu analysieren. Es zentralisiert die Datensicherung , verschlüsselt alle Daten und bietet eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC). Da der Data-Lake -Speicher in hohem Maße anpassbar ist, ist er wirtschaftlich. Benutzer können Speicher - und Rechendienste unabhängig voneinander skalieren und die Kosten durch Tiering auf Objektebene optimieren.

Preisliche Unterschiede

Sowohl Azure Blob Storage als auch Data Lake bieten ein Pay-as-you-go-Preismodell, das auf dem monatlich gespeicherten Datenvolumen, der Menge und den Arten der durchgeführten Operationen sowie den ausgewählten Datenredundanzoptionen basiert.

Benutzer können auch eine Option für reservierte Kapazität in Schritten von 100 TB und 1 PB für einjährige und dreijährige Verpflichtungen wählen. Dies ist ideal für Unternehmen mit relativ stabilem Speicherbedarf oder für Unternehmen, die nur selten auf Archive und Backups zugreifen.

Die Preise für Blob Storage variieren je nach Stufe: Premium, Heiß, Kalt und Archiv. Die Premium-Option eignet sich am besten für I/O-intensive Workloads, die eine niedrige und konsistente Speicherlatenz erfordern. Die Speicherpreise steigen von Archiv zu Kalt zu Heiß zu Premium, während die Transaktionspreise in der gleichen Progression sinken - beispielsweise kosten Archivtransaktionen mehr als Premiumtransaktionen. Für die ersten 50 TByte zahlt ein Anwender im Monat beispielsweise 0,00163 Euro (Archiv), 0,00408 Euro (Kalt), 0,0178 Euro (Heiß) oder 0,17658 Euro (Premium). Für 100 TByte Daten im Azure-Blob-Archiv fallen für ein Jahr Datenarchivierung 149 Euro an. Genaue Preisbeispiele für Azure Data Lake in Euro für die deutschen Regionen sind derzeit nicht verfügbar.

Unternehmen, die mehrere Azure-Produkte und -Dienste nutzen, sollten den Azure-Preiskalkulator verwenden, um die bestmögliche Preisgestaltung sicherzustellen.