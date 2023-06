Ein kurzer Preisüberblick von Azure Data Lake Storage

Microsoft Azure Data Lake ist ein skalierbarer Public-Cloud-Dienst, der es Entwicklern, Wissenschaftlern, Geschäftsleuten und anderen Nutzern ermöglicht, aus großen, komplexen Datensätzen Erkenntnisse zu gewinnen. Während Cloud-Speicher viele Vorteile bietet, können die Kosten schnell steigen, wenn die Kunden sie nicht vollständig verstehen und verfolgen.

Die Preisgestaltung für Azure Data Lake Storage umfasst mehrere Variablen, darunter zwei verschiedene Generationen der Plattform und zahlreiche andere Abrechnungskriterien.

Eine Aufschlüsselung der Kosten von Azure Data Lake Storage

Um die Preise für Azure Data Lake Storage zu ermitteln, wählen Sie eine Dateistruktur (hierarchischer oder flacher Namensraum), einen Redundanztyp (lokaler, Zonen-, geo-redundanter, geo-zonenredundanter oder nur Lesezugriff bietender redundanter Speicher), eine Region und eine Währung. Jede dieser Optionen kann die Preisgestaltung leicht verändern.

Als nächstes wählen Sie Optionen wie die Größe des Datenspeichers, Kapazitätsreservierungen und Transaktionsstufen. Gen2-Speicher verfügt über die zusätzlichen Preisstufen Premium, Heiß, Kalt und Archiv, mit denen die Kunden ihre Kosten optimieren können. Gen1-Speicher hat nur eine einzige Preisstufe für jede Option, enthält aber auch einige Pay-as-you-go- und monatliche Speicherpakete. Microsoft gibt für Gen1 keine spezifischen Preise für Deutschland an, sondern nur für die Region Europa Westen.

Gen1 bietet beispielsweise die ersten 100 GB Speicherplatz zu 3,54 Cent pro GByte pro Monat, während Gen2 die ersten 50 TB pro Monat zwischen 17,658 Cent pro GByte (Premium) und 0,163 Cent pro GB (Archiv) anbietet.

Azure Data Lake Storage Gen1-Transaktionen entstehen bei jedem Lesen und Schreiben von Daten im Dienst. Jedes Mal, wenn ein Benutzer, eine Anwendung oder ein anderer Azure-Dienst Daten von bis zu 4 MB liest oder schreibt, wird eine Transaktion berechnet. Wenn beispielsweise ein Schreibvorgang 128 KB Daten in Data Lake Storage Gen1 speichert, wird dies als eine Transaktion abgerechnet. Transaktionen werden in Schritten von bis zu 4 MB abgerechnet, das heißt, wenn eine Position größer als 4 MB ist, wird sie in mehreren Schritten abgerechnet. Beispiel: Wenn ein Lesevorgang 9 MB Daten aus Data Lake Storage Gen1 abruft, werden drei Transaktionen berechnet (4 MB + 4 MB + 1 MB).

Schreibtransaktionen aus Kundenanwendungen kosten 4,6 Cent pro 10.000 Transaktionen bei Gen1. Für Schreibtransaktionen aus Azure IoT Hub bezahlt der Anwender den gleichen Preis pro 10.000 Transaktionen. Lesetransaktionen aus Data Lake Analytics schlägt mit 0,4 Cent zu Buche, ebenso pro 10.000 Transaktionen. Die Preise für Transaktionen in Gen2 werden auch pro 10.000 Transaktionen berechnet. Schreibvorgänge in Premium kosten 2,681 Cent, im kalten Storage 21,189 Cent und im Archiv 14,126 Cent. Lesevorgänge in Premium rechnet Microsoft mit 0,215 Cent im Premiumbereich und mit 11,772 Cent im kalten Speicher und im Archiv mit 6,32726 Euro ab.

Azure Data Lake Gen2-Storage umfasst auch verschiedene Gebühren, die derzeit bei Gen1 nicht verfügbar sind, wie iterative Lese-/Schreibvorgänge, Datenabrufe und Indizierung. Außerdem fallen Gebühren für die Datenreplikation für redundanten Speicher in anderen Azure-Regionen an.

Kunden können Azure Data Lake Gen1 Storage nicht als neuen Dienst erwerben. Kunden, die Data Lake Storage kaufen möchten, werden auf Gen2 verwiesen.

Azure Data Lake Storage Gen2 wird Gen1-Storage ab Februar 2024 ablösen. Aktuelle Kunden mit Gen1-Speicher müssen bis dahin auf Gen2-Speicher migrieren.