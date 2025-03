Cloud Object Storage für effiziente Datenverwaltung

Cloud-Objektspeicher ermöglichen die sichere und flexible Verwaltung großer Datenmengen. Sie sind eine wichtige Basis für zahlreiche Anwendungsfälle wie Backup, Archivierung sowie datenintensive Analysen und maschinelles Lernen. In diesem Beitrag gehen wir auf einige wichtige Objektspeicherdienste ein, die über bekannte Cloud-Anbieter zur Verfügung stehen.

Google Cloud Storage: Zuverlässige Speicherung mit erweiterter Datenanalyse Google Cloud Storage bietet hochverfügbaren Speicher mit multiregionaler Replikation. Unternehmen können mit Diensten wie BigQuery und AI Platform direkt auf ihre Daten zugreifen, ohne diese verschieben zu müssen. Durch die Coldline- und Archive-Storage-Klassen können die Kosten langfristig gesenkt werden. VPC Service Controls stellen sicher, dass sensible Daten geschützt bleiben, während Kubernetes Engine (GKE) und Cloud Functions die direkte Nutzung gespeicherter Daten für containerisierte Workloads ermöglichen. Diese enge Integration unterstützt skalierbare und automatisierte Workflows. Zusätzlich bietet Google Cloud Storage eine direkte Anbindung an Dataflow, wodurch komplexe ETL-Prozesse optimiert werden können. Der Service kann auch in Google Vertex AI integriert werden, um maschinelle Lernmodelle direkt aus der Cloud zu trainieren. Cloud Storage FUSE bietet Entwicklern eine einfache Möglichkeit, Storage als native Dateisystemlösung zu nutzen. Abbildung 2: In der Google Cloud Platform lassen sich ebenfalls Objektspeicher erstellen. Google Cloud Storage bietet eine Reihe von Datenmanagement- und Sicherheitsfunktionen, die über reine Speicherlösungen hinausgehen. Dazu gehört das Soft-Delete-Feature, das gelöschte Objekte standardmäßig sieben Tage lang wiederherstellbar macht. Darüber hinaus ermöglicht die Versionierung die Speicherung mehrerer Objektversionen, um versehentliche Änderungen rückgängig machen zu können. Die granulare Zugriffssteuerung über IAM und Bucket Policies bietet eine detaillierte Verwaltung von Berechtigungen. Die Möglichkeit der Datenverschlüsselung umfasst sowohl von Google verwaltete Schlüssel als auch kundenspezifische Verschlüsselungsmethoden. Darüber hinaus können Unternehmen mit Lifecycle Management Policies die automatische Verschiebung von Objekten zwischen Speicherklassen auf Basis der Zugriffshäufigkeit oder des Alters steuern und so die Kosten optimieren.

Microsoft Azure Blob Storage: Effiziente Lösung für unstrukturierte Daten Azure Blob Storage ist Microsofts Objektspeicherlösung. Blob Storage wird für zahlreiche Anwendungsfälle genutzt, darunter das Speichern von Dateien für verteilten Zugriff, Video- und Audio-Streaming sowie Datenanalysen durch Azure-gehostete Dienste. Die Architektur von Azure Blob Storage basiert auf drei Ressourcentypen: Speicherkonten, Containern und Blobs. Ein Speicherkonto stellt einen eindeutigen Namespace für gespeicherte Daten bereit, Container werden zur Organisation von Blobs genutzt. Azure unterstützt verschiedene Blob-Typen, darunter Blockblobs für große Datenmengen, Anfügeblobs für Protokollierungsanwendungen und Seitenblobs für den Einsatz als virtuelle Festplatten. Azure Blob Storage ist eng mit Azure Data Lake Storage Gen2 verbunden, wodurch erweiterte Big-Data-Analysefunktionen bereitgestellt werden. Diese Kombination vereint die Skalierbarkeit von Blob Storage mit einem hierarchischen Dateisystem, das kostengünstige mehrstufige Speicheroptionen, Hochverfügbarkeit und starke Konsistenz bietet. Darüber hinaus ermöglicht Azure Blob Storage eine Vielzahl von Migrations- und Zugriffsmethoden, darunter REST-APIs, SDKs für verschiedene Programmiersprachen, das NFS 3.0-Protokoll und SFTP. Abbildung 3: Speicherkonten sind Basis für Objektspeicher in Azure. Für Unternehmen, die bestehende Daten in Azure Blob Storage migrieren wollen, stehen mehrere Lösungen zur Verfügung. AzCopy ist ein CLI-Tool, mit dem sich Daten zwischen Speicherkonten verschieben lassen. Azure Data Factory bietet Funktionen für die Automatisierung von Datentransformationen und -verschiebungen, Azure Data Box-Dienst ermöglicht den physischen Import großer Datenmengen. Zudem unterstützt BlobFuse das Mounten von Blob Storage als Dateisystem unter Linux, wodurch sich Cloud-Speicher in bestehende Umgebungen integrieren lässt.

Alibaba Cloud OSS: Globale Infrastruktur mit flexiblen Speicheroptionen Alibaba Cloud Object Storage Service bietet ebenfalls eine hoch skalierbare Lösung für die Speicherung großer Datenmengen. Jedes gespeicherte Objekt besteht aus den eigentlichen Daten und zugehörigen Metadaten, die innerhalb von Buckets organisiert werden. Diese Buckets definieren Speicherort und Zugriffskontrollen. Durch die automatische Replikation über mehrere Server hinweg gewährleistet Alibaba Cloud OSS hohe Ausfallsicherheit und Datenverfügbarkeit. Die Plattform unterstützt verschiedene Speicherklassen, darunter Standard für häufig genutzte Daten, Infrequent Access für weniger frequentierte Inhalte, Archive für langfristige Speicherung und Cold Archive als kosteneffizienteste Variante für Langzeitaufbewahrung. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt, und Zugriffskontrollen lassen sich granular auf Bucket- oder Objektebene konfigurieren. OSS integriert sich nahtlos in andere Alibaba Cloud-Dienste wie MaxCompute für Big-Data-Analysen oder Alibaba CDN zur Bereitstellung von Inhalten. Nutzer können OSS über die Webkonsole, SDKs oder die API verwalten und per SFTP oder NFS 3.0 direkt in bestehende Systeme einbinden. Abbildung 4: In der Alibaba Cloud steht ebenfalls ein Objektspeicher zur Verfügung.

Huawei Cloud Object Storage: Sicherheitsorientierte Speicherplattform Huawei Cloud OBS bietet ebenfalls eine skalierbare Speicherlösung mit geografischer Redundanz. Die Architektur umfasst verschiedene Speicherklassen, darunter Standard für häufig genutzte Daten, Warm für seltener verwendete Inhalte und Cold für Langzeitspeicherung. Huawei setzt ebenfalls auf eine verteilte Infrastruktur mit Replikation über mehrere Regionen, um Datenverluste zu vermeiden und hohe Verfügbarkeit sicherzustellen. Der Dienst bietet verschiedene Verschlüsselungsmöglichkeiten, einschließlich serverseitiger und kundenspezifischer Schlüsselverwaltung. Unternehmen profitieren von granularen Zugriffskontrollen auf Bucket- und Objektebene sowie der Möglichkeit, umfangreiche Lifecycle-Management-Richtlinien zu definieren. Durch die Integration mit Huawei ECS (Elastic Cloud Server) und Cloud Backup & Recovery ermöglicht Huawei Cloud Object Storage eine nahtlose Datensicherung und Wiederherstellung. Zudem unterstützt der Dienst große Datenmengen für KI-gestützte Anwendungen und Datenanalyse durch die Anbindung an Huawei ModelArts und Big Data Services.

Backblaze B2: Preisgünstige Backup- und Archivierungslösung Backblaze B2 bietet eine kosteneffiziente Cloud-Speicherlösung für Unternehmen, die eine zuverlässige Backup- und Archivierungsplattform suchen. Die S3-kompatible API erleichtert die Integration in bestehende Workflows, während die Anbindung an gängige Backup-Softwarelösungen wie Veeam und Synology NAS eine schnelle Implementierung ermöglicht. Durch eine transparente Preisgestaltung stellt Backblaze B2 eine wirtschaftliche Alternative zu den großen Hyperscaler-Angeboten dar. Unternehmen profitieren zudem von redundanter Speicherung und einer einfachen Datenwiederherstellung über eine webbasierte Konsole oder API-Zugriffe.

Wasabi Hot Cloud Storage: Hochleistungsspeicher ohne Zusatzkosten Wasabi Hot Cloud Storage bietet eine kosteneffiziente Lösung für Unternehmen, die große Mengen an Daten schnell und sicher speichern müssen. Durch die Integration mit Backup- und Archivierungslösungen wie Commvault, Veeam und Rubrik können Unternehmen ihre Datensicherung nahtlos in bestehende Workflows einbinden. Dank der S3-kompatiblen API lässt sich Wasabi problemlos mit vorhandenen Anwendungen und Cloud-Umgebungen verknüpfen.

Oracle Cloud Object Storage: Unternehmenssicherheit und Hochverfügbarkeit Oracle Cloud Object Storage bietet eine robuste Speicherlösung mit hoher Datenkonsistenz und leistungsfähigen Sicherheitsmechanismen. Die direkte Integration mit Oracle Autonomous Database und Oracle Big Data Service ermöglicht eine effiziente Verarbeitung großer Datenmengen ohne komplexe Datenmigrationen. Unternehmen profitieren von Funktionen wie serverseitiger Verschlüsselung, Versionierung und Replikation, um die Integrität und Sicherheit gespeicherter Daten zu gewährleisten. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ermöglicht eine einfache Verwaltung des Speicherplatzes durch automatisierte Datenklassifizierung und Lifecycle-Management. Zudem erlaubt die Anbindung an Oracle GoldenGate eine Echtzeit-Datenreplikation, OCI Data Science kann für für KI-gestützte Analysen genutzt werden.