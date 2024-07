Aufgaben in Azure automatisieren und Verwaltung verbessern

Azure Automation ist ein Cloud-Dienst, der für die Automatisierung der Verwaltung von Azure-, anderer Cloud- und On-Premises-Umgebungen entwickelt wurde. Dieser Service ermöglicht die Automation der routinemäßigen, zeitaufwendigen und fehleranfälligen Managementaufgaben. Nutzer können mithilfe des Automatisierungskontos, das als zentrale Plattform für die Verwaltung und Überwachung dient, Automatisierungsprozesse effizient gestalten. Ein Beispiel für die Verwendung von Azure Automation ist die automatisierte Aktualisierung von Azure-VMs mit Windows und Linux. Automation bietet in Azure aber noch sehr viel mehr.

Kernkomponenten von Azure Automation

Die Automatisierungslösungen basieren primär auf zwei Komponenten: Runbooks und Desired State Configuration (DSC). Runbooks sind in diesem Kontext in PowerShell oder Python geschriebene Skripte, die Automatisierungsaufgaben ausführen. Diese reichen von einfachen Aufgaben wie der Überwachung des Dienstzustands bis zu komplexen Deployment-Routinen. Desired State Configuration ist ein mächtiges Werkzeug, das den gewünschten Zustand von Softwareumgebungen auf einer Vielzahl von Geräten sicherstellt, um konsistente Konfigurationen zu gewährleisten.

Abbildung 1: Azure Automation bietet vielfältige Möglichkeiten zur Automatisierung von Ressourcen in Azure.

Runbooks in Azure Automation können so konfiguriert werden, dass sie basierend auf bestimmten Ereignissen oder nach einem Zeitplan gestartet werden. Diese Flexibilität ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Betriebszeiten und die dynamische Reaktion auf Zustandsänderungen oder spezifische Bedingungen in der Infrastruktur.