Das Interesse an künstlicher Intelligenz und der Frage, wie sie unser Leben erleichtern kann, hat stark zugenommen, auch im IT-Bereich.

Mit der Verbreitung von menschenähnlichen Chatbots und generativer KI, die verschiedene Medien produziert, ist KI scheinbar überall präsent. Wann immer es eine Technologie gibt, die die Arbeit eines Menschen nachahmen kann, neigt man dazu, ängstlich zu sein und sich zu fragen, ob Arbeitsplätze in Gefahr sind. Aber KI kann ein Segen sein, insbesondere für Administratoren, die Skripte in PowerShell erstellen und die derzeit verwendeten Skripte verbessern möchten. Ein besonders vielversprechendes Angebot ist ChatGPT von OpenAI, das PowerShell-Code schreiben, Ideen für die Codierung liefern und sogar Fehler in einem fehlerhaften Skript beheben kann.

Schauen wir uns genauer an, was ChatGPT ist, wie viel es kostet, wie man es mit PowerShell verwendet und worauf man achten muss.

Was sind die Vorteile der Verwendung von generativer KI für PowerShell-Skripte?

Ein Vorteil der PowerShell-Skripterstellung mit einer KI mit natürlichem Sprachmodell, wie ChatGPT, ist, dass Sie der KI sagen, was Sie wollen, und sie erstellt überzeugenden Code. Das ist eine effizientere Art, Code zu schreiben, als Suchbegriffe in Google einzugeben und die Informationen selbst zusammenzusetzen. Ihre Interaktionen mit ChatGPT sind dialogorientiert, sodass Sie die KI zu den gewünschten Informationen führen können, indem Sie auf früheren Antworten aufbauen.

Angenommen, Sie möchten ein Skript schreiben, um alle VMs in Azure mit einem bestimmten Tag zu finden und sie herunterzufahren. Vor der KI bestand Ihr Prozess darin, die Ausgabe des PowerShell-Befehls Get-AzVM zu untersuchen, nach einer Eigenschaft mit Tags zu suchen, nach denen gefiltert werden soll, und sich dann die Syntax des Cmdlets Stop-AzVM anzusehen. Sie können ChatGPT auffordern, das Skript zu schreiben:

Write a script that retrieves all virtual machines from Azure that have the tag 'shutdown' with the value 'daily' and then shuts those virtual machines down.

Auf Deutsch: Schreibe ein Skript, das alle virtuellen Maschinen von Azure abruft, die das Tag ‚shutdown‘ mit dem Wert ‚daily‘ haben, und diese virtuellen Maschinen dann herunterfährt.

Es wurde weder PowerShell angegeben, noch wurden irgendwelche Methoden vorgeschlagen, um die Aktion auszuführen. Hier ist das Skript, das erstellt wurde:

# Connect to Azure Connect-AzAccount # Define the resource group and tag criteria $resourceGroup = "YourResourceGroup" $tagName = "shutdown" $tagValue = "daily" # Retrieve the virtual machines with the specified tag $vms = Get-AzResource -ResourceGroupName $resourceGroup -Tag @{ $tagName = $tagValue } | Where-Object {$_.ResourceType -eq "Microsoft.Compute/virtualMachines"} # Stop each virtual machine foreach ($vm in $vms) { $vmName = $vm.Name Write-Host "Stopping virtual machine: $vmName" Stop-AzVM -ResourceGroupName $resourceGroup -Name $vmName -Force }

ChatGPT verwendete nicht das Cmdlet Get-AzVM, wie erwartet wurde. Stattdessen nutzte ChatGPT das Cmdlet Get-AzResource, das Links öffnet und nur Ressourcen mit dem angegebenen Tag abrufen kann. Diese Funktionalität war mir nicht bekannt, ich habe also etwas Neues gelernt.

Hervorzuheben ist auch, wie das Skript mit Ressourcengruppen umgeht. Das ChatGPT-PowerShell-Skript geht davon aus, dass sich die VMs in der gleichen Ressourcengruppe befinden. Jedes Objekt, das Get-AzResource ausgibt, enthält jedoch den Namen der Ressourcengruppe. Sie könnten stattdessen auf diesen Wert verweisen, um den Namen der Ressourcengruppe abzurufen.

Bitten Sie ChatGPT, das Problem mit der folgenden Eingabeaufforderung zu beheben:

The output from 'Get-AzResource' includes the resource group name, could you use that with 'stop-azvm' instead of hardcoding the resource group name?

Auf Deutsch: Die Ausgabe von Get-AzResource enthält den Namen der Ressourcengruppe. Kannst du das mit ‚stop-azvm‘ verwenden, anstatt den Namen der Ressourcengruppe fest zu kodieren?

Und ChatGPT antwortet mit einer neuen Version des Skripts:

# Connect to Azure Connect-AzAccount # Define the tag criteria $tagName = "shutdown" $tagValue = "daily" # Retrieve the virtual machines with the specified tag $vms = Get-AzResource -Tag @{ $tagName = $tagValue } | Where-Object {$_.ResourceType -eq "Microsoft.Compute/virtualMachines"} # Stop each virtual machine foreach ($vm in $vms) { $vmName = $vm.Name $resourceGroup = $vm.ResourceGroupName Write-Host "Stopping virtual machine: $vmName" Stop-AzVM -ResourceGroupName $resourceGroup -Name $vmName -Force }

Mit diesem Skript ist die Aufgabe abgeschlossen.

Es ist wichtig, den Code sorgfältig zu überprüfen. In diesem Fall gibt das Skript im schlimmsten Fall einen Fehler aus, wenn Sie versuchen, eine VM mit der falschen Ressourcengruppe herunterzufahren. Wir haben den Fehler jedoch erkannt und die Korrektur vorgenommen, weil wir genug PowerShell-Kenntnisse hatten, um das Problem zu erkennen und ChatGPT zu bitten, es zu aktualisieren.