Wie die PAYG-Lizenzierung für Windows Server 2025 funktioniert

Microsoft verwendet für sein Server-Betriebssystem standardmäßig ein unbefristetes Lizenzmodell, aber für Unternehmen, die mehr Flexibilität benötigen, bietet das Unternehmen jetzt ein neues Lizenzmodell an.

Mit Windows Server 2025 hat Microsoft auch das Lizenzmodell Pay-as-you-go (PAYG) für das Server-Betriebssystem eingeführt. Anstelle einer einmaligen Gebühr für eine unbefristete Windows-Server-Lizenz können Unternehmen eine abonnementbasierte Lizenz für Windows Server 2025 nutzen, die sich für Verwaltungs- und Abrechnungsfunktionen in Azure Arc integrieren lässt. Die PAYG-Option kann für Unternehmen von Vorteil sein, die nur kurzfristig zusätzliche Windows-Server-Workloads ausführen müssen. Bevor Sie Windows Server 2025 PAYG verwenden, sollten Sie sich mit den Kosten, Anforderungen, der Verwaltung und den Einschränkungen vertraut machen.

Was ist Windows Server 2025 PAYG? Windows Server 2025 PAYG ist eine abonnementbasierte Lizenzierungsoption, die mit dem Azure-Arc-Verwaltungs-Tool funktioniert. Mit PAYG können Unternehmen ein Gerät mit Windows Server 2025 lizenzieren und zahlen nur für die Zeit, in der der Workload ausgeführt wird. Die Preise entsprechen denen für Windows-Server-Lizenzen auf der Azure-Cloud-Plattform, gelten jedoch für Server, die außerhalb dieser Umgebung bereitgestellt werden, beispielsweise lokal oder in Clouds von Drittanbietern. Der wichtigste Aspekt von PAYG ist die Flexibilität. Eine unbefristete Windows-Server-Lizenz hat zwar ihre Vorteile, PAYG kann jedoch in bestimmten Szenarien nützlich sein, zum Beispiel für temporäre Workloads in einer Testumgebung oder zur Bewältigung saisonaler Anforderungen.

Wie unterscheidet sich PAYG von der typischen Windows-Server-Lizenzierung? PAYG für Windows Server 2025 weicht von der üblichen Windows-Server-Lizenzierungsmethode ab. Microsoft berechnet unterschiedliche Preise für die Standard- und die Datacenter-Edition. Mit PAYG berechnet Microsoft für beide Editionen den gleichen Preis. Im Gegensatz zur Datacenter-Lizenz, die eine unbegrenzte Anzahl von VMs auf dem Host erlaubt, gilt die PAYG-Lizenz nur für das physische oder virtuelle Gerät. Jede VM muss über eine separate Lizenz verfügen. Windows-Server-Workloads erfordern Clientzugriffslizenzen. PAYG erfordert keine separaten Windows Server CALs, da diese in der PAYG-Abrechnung enthalten sind. RDS-CALs (für Remote-Zugriff) sind jedoch weiterhin notwendig. Für PAYG bietet Microsoft Upgrade-Rechte auf Versionen, die neuer als Windows Server 2025 sind, ohne zusätzliche Kosten an. Für das Upgrade einer unbefristeten Windows-Server-Lizenz ist entweder eine neue Lizenz oder Software Assurance erforderlich. Da Windows Server 2025 PAYG an Microsoft Azure gebunden ist, erfordert es eine Internetverbindung und ein Azure-Abonnement mit Contributor- oder höheren Rechten. Eine unbefristete Windows-Server-Lizenz erfordert keinen Internetzugang und kann in einer nicht verbundenen Umgebung verwendet werden. Für Windows Server PAYG ist die Azure Arc-Integration erforderlich. Administratoren können jedoch eine Vielzahl von Verwaltungstools verwenden, die für eine traditionelle Windows-Server-Version lizenziert sind.

PAYG im Vergleich zur herkömmlichen Windows-Server-Lizenzierung Durch das Aktivieren und Deaktivieren der PAYG-Lizenzierung können Unternehmen ihre Kosten kontrollieren. Dies erfolgt über das Azure-Portal, mit PowerShell oder über die PAYG-API. Wenn eine VM heruntergefahren oder deprovisioniert wird, ohne zuvor PAYG zu deaktivieren, fallen weiterhin Gebühren an. Bei einer herkömmlichen unbefristeten Windows-Server-Lizenz berechnet Microsoft die Gebühren basierend auf der Anzahl der physischen Kerne auf dem Server. Die Windows Server 2025 Datacenter Edition umfasst eine CPU mit 16 Kernen, für eine größere CPU sind zusätzliche Lizenzen durch den Kauf von Paketen mit zwei Kernen und 16 Kernen erforderlich, um die Lücken in der Lizenzierung zu schließen. Diese Lizenz bietet unter anderem die folgenden Vorteile: einmalige Gebühr

Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von VMs auszuführen

Möglichkeit, in einer Air-Gapped-Umgebung zu arbeiten

Möglichkeit, eine Reihe von Verwaltungs-Tools zu verwenden Für Windows Server 2025 PAYG gibt es keinen Mindestkaufpreis für Kerne und Microsoft berechnet die Kosten basierend auf der Anzahl der verwendeten virtuellen oder physischen Kerne. Die PAYG-Kosten werden auf der Azure-Rechnung ausgewiesen und nach Stundensätzen aufgeschlüsselt. Microsoft berechnet Windows Server PAYG pro CPU-Kern-Stunde zu einem festen Azure-Preis von pro Kern und Monat. Mit dem Azure-Preisrechner können Sie die monatlichen Kosten für Ihre Spezifikationen berechnen.