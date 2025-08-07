sdx15 - stock.adobe.com
Wie die PAYG-Lizenzierung für Windows Server 2025 funktioniert
Mit Windows Server 2025 führt Microsoft ein neues Lizenzmodell ein: Pay-as-you-go ermöglicht eine flexible, stundenbasierte Abrechnung und lässt sich über Azure Arc verwalten.
Microsoft verwendet für sein Server-Betriebssystem standardmäßig ein unbefristetes Lizenzmodell, aber für Unternehmen, die mehr Flexibilität benötigen, bietet das Unternehmen jetzt ein neues Lizenzmodell an.
Mit Windows Server 2025 hat Microsoft auch das Lizenzmodell Pay-as-you-go (PAYG) für das Server-Betriebssystem eingeführt. Anstelle einer einmaligen Gebühr für eine unbefristete Windows-Server-Lizenz können Unternehmen eine abonnementbasierte Lizenz für Windows Server 2025 nutzen, die sich für Verwaltungs- und Abrechnungsfunktionen in Azure Arc integrieren lässt. Die PAYG-Option kann für Unternehmen von Vorteil sein, die nur kurzfristig zusätzliche Windows-Server-Workloads ausführen müssen. Bevor Sie Windows Server 2025 PAYG verwenden, sollten Sie sich mit den Kosten, Anforderungen, der Verwaltung und den Einschränkungen vertraut machen.
Was ist Windows Server 2025 PAYG?
Windows Server 2025 PAYG ist eine abonnementbasierte Lizenzierungsoption, die mit dem Azure-Arc-Verwaltungs-Tool funktioniert. Mit PAYG können Unternehmen ein Gerät mit Windows Server 2025 lizenzieren und zahlen nur für die Zeit, in der der Workload ausgeführt wird.
Die Preise entsprechen denen für Windows-Server-Lizenzen auf der Azure-Cloud-Plattform, gelten jedoch für Server, die außerhalb dieser Umgebung bereitgestellt werden, beispielsweise lokal oder in Clouds von Drittanbietern.
Der wichtigste Aspekt von PAYG ist die Flexibilität. Eine unbefristete Windows-Server-Lizenz hat zwar ihre Vorteile, PAYG kann jedoch in bestimmten Szenarien nützlich sein, zum Beispiel für temporäre Workloads in einer Testumgebung oder zur Bewältigung saisonaler Anforderungen.
Wie unterscheidet sich PAYG von der typischen Windows-Server-Lizenzierung?
PAYG für Windows Server 2025 weicht von der üblichen Windows-Server-Lizenzierungsmethode ab.
Microsoft berechnet unterschiedliche Preise für die Standard- und die Datacenter-Edition. Mit PAYG berechnet Microsoft für beide Editionen den gleichen Preis.
Im Gegensatz zur Datacenter-Lizenz, die eine unbegrenzte Anzahl von VMs auf dem Host erlaubt, gilt die PAYG-Lizenz nur für das physische oder virtuelle Gerät. Jede VM muss über eine separate Lizenz verfügen.
Windows-Server-Workloads erfordern Clientzugriffslizenzen. PAYG erfordert keine separaten Windows Server CALs, da diese in der PAYG-Abrechnung enthalten sind. RDS-CALs (für Remote-Zugriff) sind jedoch weiterhin notwendig.
Für PAYG bietet Microsoft Upgrade-Rechte auf Versionen, die neuer als Windows Server 2025 sind, ohne zusätzliche Kosten an. Für das Upgrade einer unbefristeten Windows-Server-Lizenz ist entweder eine neue Lizenz oder Software Assurance erforderlich.
Da Windows Server 2025 PAYG an Microsoft Azure gebunden ist, erfordert es eine Internetverbindung und ein Azure-Abonnement mit Contributor- oder höheren Rechten. Eine unbefristete Windows-Server-Lizenz erfordert keinen Internetzugang und kann in einer nicht verbundenen Umgebung verwendet werden.
Für Windows Server PAYG ist die Azure Arc-Integration erforderlich. Administratoren können jedoch eine Vielzahl von Verwaltungstools verwenden, die für eine traditionelle Windows-Server-Version lizenziert sind.
PAYG im Vergleich zur herkömmlichen Windows-Server-Lizenzierung
Durch das Aktivieren und Deaktivieren der PAYG-Lizenzierung können Unternehmen ihre Kosten kontrollieren. Dies erfolgt über das Azure-Portal, mit PowerShell oder über die PAYG-API. Wenn eine VM heruntergefahren oder deprovisioniert wird, ohne zuvor PAYG zu deaktivieren, fallen weiterhin Gebühren an.
Bei einer herkömmlichen unbefristeten Windows-Server-Lizenz berechnet Microsoft die Gebühren basierend auf der Anzahl der physischen Kerne auf dem Server. Die Windows Server 2025 Datacenter Edition umfasst eine CPU mit 16 Kernen, für eine größere CPU sind zusätzliche Lizenzen durch den Kauf von Paketen mit zwei Kernen und 16 Kernen erforderlich, um die Lücken in der Lizenzierung zu schließen. Diese Lizenz bietet unter anderem die folgenden Vorteile:
- einmalige Gebühr
- Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von VMs auszuführen
- Möglichkeit, in einer Air-Gapped-Umgebung zu arbeiten
- Möglichkeit, eine Reihe von Verwaltungs-Tools zu verwenden
Für Windows Server 2025 PAYG gibt es keinen Mindestkaufpreis für Kerne und Microsoft berechnet die Kosten basierend auf der Anzahl der verwendeten virtuellen oder physischen Kerne. Die PAYG-Kosten werden auf der Azure-Rechnung ausgewiesen und nach Stundensätzen aufgeschlüsselt.
Microsoft berechnet Windows Server PAYG pro CPU-Kern-Stunde zu einem festen Azure-Preis von pro Kern und Monat. Mit dem Azure-Preisrechner können Sie die monatlichen Kosten für Ihre Spezifikationen berechnen.
So implementieren Sie Windows Server 2025 PAYG
Administratoren verwenden für Windows Server 2025 PAYG denselben Einrichtungsprozess wie für eine typische Windows Server-Installation.
Administratoren müssen eine Einzelhandelsversion von Windows Server 2025 verwenden und im Bildschirm Lizenzierungsmethode auswählen die Option Pay as You Go auswählen. Es ist kein Produktschlüssel erforderlich. Administratoren können Evaluierungs- und Volumenlizenzmedien verwenden, müssen jedoch PAYG nach der Installation über das Azure-Portal aktivieren.
Nach der Installation von Windows Server und der ersten Anmeldung startet Windows den Azure Arc-Setup-Assistenten, der den Azure-Connected-Machine-Agenten auf dem Computer installiert und zur Anmeldung bei Azure Arc auffordert.
Wechseln Sie anschließend zum Bildschirm Ressourcendetails und geben Sie die relevanten Informationen zum neuen Server ein. Klicken Sie auf Weiter, um eine Lizenzierungsmethode auszuwählen, und wählen Sie Pay as You Go mit Azure. Klicken Sie auf Weiter und anschließend auf Fertig stellen.
Um die nutzungsabhängige Abrechnung über das Azure-Portal zu aktivieren, gehen Sie zur Seite Machines Azure Arc, wählen Sie den zu aktivierenden Computer aus und dann die Option Pay-as-you-go. Aktivieren Sie nun das Kontrollkästchen Pay as You Go with Azure und klicken Sie auf Bestätigen. Sie können die nutzungsabhängige Abrechnung auf ähnliche Weise deaktivieren. Deaktivieren Sie einfach die Option Pay-as-you-go und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Pay As You Go with Azure. Klicken Sie auf Bestätigen, um die Deaktivierung zu bestätigen.
Wenn Sie möchten, können Sie die nutzungsbasierte Abrechnung auch über PowerShell aktivieren oder deaktivieren, indem Sie mit dem Cmdlet Connect-AzAccount eine Verbindung zu Ihrem Azure-Abonnement herstellen. Führen Sie nach der Verbindung das folgende PowerShell-Skript aus, um die nutzungsbasierte Abrechnung zu aktivieren.
$machine = Get-AzResource -Name <MachineName> -ResourceType ‚Microsoft.HybridCompute/machines‘
$licenseProfileId = $machine.ResourceId + ‚/licenseProfiles/default‘
$apiVersion = ‚2023-10-03-preview‘
$productType = ‚WindowsServer‘
$property = @{
productProfile = @{
productType = $productType
subscriptionStatus = ‚Enabled‘
}
}
$licenseProfile = New-AzResource -ResourceId $licenseProfileId -Properties $property -Location $location -ApiVersion $apiVersion
Nach Auswahl des PAYG-Modells wird der Server für eine siebentägige Testphase registriert. Die Abrechnung beginnt automatisch am Ende der Testphase, sofern PAYG nicht deaktiviert wird.
Auf den ersten Blick scheint die PAYG-Option für Windows Server 2025 lediglich eine weitere Möglichkeit zur Lizenzierung von Windows Server 2025 zu sein. Es gibt keinen Unterschied in den Funktionen, unabhängig davon, ob Sie PAYG oder eine unbefristete Lizenz verwenden. Da PAYG-Bereitstellungen jedoch an Azure Arc gebunden sind, können diese Server in Azure verwaltet werden und von Azure-Diensten wie Azure Update Manager, Azure Change Tracking and Inventory und Azure Machine Configuration profitieren.
Windows Server 2025 PAYG auf einen Blick
Microsoft bietet mit Windows Server 2025 neben dem klassischen unbefristeten Lizenzmodell auch eine Pay-as-you-go (PAYG)-Option an. Diese Lizenz funktioniert über Azure Arc und erlaubt flexible, stundenbasierte Abrechnung, was ideal für temporäre Workloads ist. Eine Internetverbindung und ein Azure-Konto sind erforderlich. PAYG erfordert keine separaten CALs (außer RDS), erlaubt aber keine unbegrenzten VMs. Die Abrechnung erfolgt pro CPU-Kern und Stunde, basierend auf Azure-Preisen.