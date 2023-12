Windows Server 2022/2025 mit Azure Arc verwalten

In Windows Server 2022 und Windows Server 2025 hat Microsoft das neue Feature Azure Arc Setup integriert. Dieses steht über den Server-Manager zur Verfügung und als Icon im Tray-Bereich neben der Taskleiste. Die Funktion lässt sich über den Server-Manager auf der Seite Features entfernen.

Parallel dazu kann ein Server, sobald er an Azure Arc angebunden ist, über die Cloud gesichert, überwacht und mit Patches versorgt werden. Diese Dienste sind nicht kostenlos verfügbar, lassen sich aber jederzeit optional einbinden. Dazu kommt die Möglichkeit, dass andere Azure-Dienste gemeinsam mit dem Server genutzt werden können. Neben der Möglichkeit, VMs zu replizieren, Datenbanken zu synchronisieren und Dateifreigaben in die Cloud auszudehnen, können dadurch Analysen, KI -Dienste oder andere Funktionen aus der Cloud lokal zum Einsatz kommen. Auch Sicherheitsfunktionen aus Azure lassen sich dadurch lokal nutzen, inklusive eines Schutzes gegen Malware .

Sobald ein Server an Azure Arc angeschlossen ist, kann er im Azure-Portal über das dort verfügbare Windows Admin Center verwaltet werden. Neben den üblichen Verwaltungsmöglichkeiten ist es hier auch möglich, per Remote Desktop Protocol (RDP) oder PowerShell über das Azure-Portal den Server remote zu verwalten.

Anbindung an Azure Arc über einen Assistenten

Die Einrichtung der Verbindung eines lokalen Servers mit Windows Server 2022/2025 über Azure Arc an Azure lässt sich mit einem Assistenten durchführen, der in wenigen Minuten abgeschlossen ist. Es sind keinerlei Änderungen an Firewalls oder in anderen Bereichen notwendig. Der Assistent startet über den Server Manager oder das Icon für Azure Arc im Tray-Bereich der Task-Leiste.

Abbildung 1: Die Anbindung lokaler Server mit Azure Arc erfolgt über einen einfach zu bedienenden Assistenten

Sobald der Assistent gestartet ist, prüft er, ob der Server alle Voraussetzungen für die Anbindung an Azure Arc erfüllt. Wichtig ist natürlich, dass der Server über eine Internetverbindung verfügt. Azure Arc unterstützt in diesem Bereich auch eine Proxy-Konfiguration. Die Verbindung zwischen dem jeweiligen Server und Azure erfolgt mit dem Azure Connected Machine Agent, der auf den angebundenen Servern installiert wird.

Im Rahmen der Anbindung mit dem Assistenten erfolgt die Anmeldung an Azure und eine Registrierung des Servers an Azure. Die Anbindung erfolgt über eine Ressourcengruppe. Mit dem Assistenten wird die komplette Einrichtung beendet.

Abbildung 2: Die Anbindung lokaler Server mit Azure Arc funktioniert mit dem Assistenten.

Die Anbindung dauert nur wenige Minuten. Nach der Anbindung ist der Server als eigene Ressource in der jeweiligen Ressourcengruppe zu finden. Hier ist zu sehen, welche Möglichkeiten bestehen, Ressourcen aus Azure lokal zu nutzen, oder den Server effektiv zu überwachen und zu verwalten.