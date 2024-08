Egress-Kosten bei der Datenwiederherstellung minimieren

Datenwiederherstellung ist ein essenzieller Bestandteil der IT-Sicherheit, Geschäftskontinuität und Betriebsresilienz. Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten, Daten nach Hardwareausfällen, Cyberangriffen oder menschlichen Fehlern schnell und effektiv wiederherzustellen. Erfolgt die Sicherung in der Cloud, muss auch beim Recovery einiges beachtet werden.

Netzwerkoptimierungstechniken für effizientes Daten-Recovery aus der Cloud ins lokale Rechenzentrum

Cloud-basierte Datenwiederherstellung erfordert eine ausreichend hohe Bandbreite, um effizient zu sein. Google Cloud, Azure und AWS haben unterschiedliche Bandbreitenanforderungen. Google Cloud Interconnect bietet Verbindungen mit bis zu 80 Gb/s, während Azure ExpressRoute Verbindungen bis zu 100 Gb/s ermöglicht. Diese hohen Bandbreiten sind notwendig, um große Datenmengen schnell zu übertragen.

Netzwerkoptimierung ist entscheidend für die Effizienz und Geschwindigkeit der Datenwiederherstellung, insbesondere wenn Daten aus der Cloud in ein lokales Rechenzentrum zurückgeführt werden. Techniken wie Traffic Shaping und Quality of Service (QoS) spielen dabei eine zentrale Rolle. Traffic Shaping, auch als Verkehrssteuerung bekannt, reguliert die Datenübertragung, indem die Bandbreite für bestimmte Arten von Netzwerkverkehr priorisiert wird. Bei der Datenwiederherstellung aus der Cloud kann Traffic Shaping verwendet werden, um sicherzustellen, dass der Wiederherstellungs-Traffic Vorrang vor weniger wichtigen Datenströmen hat. Dies beginnt mit der Identifikation des Wiederherstellungs-Traffics durch die Analyse der Ports und Protokolle, die von den Backup- und Recovery-Tools verwendet werden. Nach der Identifikation erfolgt die Konfiguration der Netzwerkausrüstung, um Prioritätsregeln zu setzen, die sicherstellen, dass der Wiederherstellungs-Traffic die benötigte Bandbreite erhält.

Quality of Service (QoS) ergänzt Traffic Shaping, indem es die Dienstqualität im Netzwerk durch die Zuweisung unterschiedlicher Prioritäten an verschiedene Arten von Datenverkehr gewährleistet. QoS kann Netzwerkausfälle und Engpässe verhindern, indem es sicherstellt, dass kritische Anwendungen, wie die Datenwiederherstellung, immer die erforderliche Bandbreite und Priorität erhalten. In der Praxis bedeutet dies, dass Backup- und Wiederherstellungsprozesse durch QoS-Einstellungen in den Routern und Switches priorisiert werden. Beispielsweise kann der Datenverkehr für Wiederherstellungen aus der Cloud in die höchste Prioritätsklasse eingestuft werden, während weniger kritische Anwendungen in niedrigere Klassen eingestuft werden.

Abbildung 3: Beim Sichern von lokalen Daten mit Azure Backup in der Cloud sollte darauf geachtet werden, dass die Netzwerkqualität optimal ist, auch die Verbindung zum Internet.

Ein weiteres wichtiges Element ist die Minimierung der Latenzzeiten. Durch die Optimierung der Routing-Protokolle und den Einsatz schneller und direkter Verbindungen zwischen dem lokalen Rechenzentrum und der Cloud können die Latenzzeiten reduziert werden. Dies ist besonders wichtig bei der Wiederherstellung großer Datenmengen, da jede Millisekunde Verzögerung die gesamte Wiederherstellungszeit verlängern kann.

Die Kombination aus Traffic-Shaping und QoS ermöglicht eine fein abgestimmte Kontrolle über den Netzwerkverkehr und stellt sicher, dass die Datenwiederherstellung so effizient wie möglich verläuft. Durch die Priorisierung und Regulierung des Netzwerkverkehrs können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Wiederherstellungsprozesse reibungslos ablaufen und die Verfügbarkeit von kritischen Daten in kürzester Zeit gewährleistet ist. Die Implementierung dieser Techniken erfordert eine sorgfältige Planung und Konfiguration, kann jedoch erhebliche Verbesserungen in der Wiederherstellungsgeschwindigkeit und -effizienz bringen.