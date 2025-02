Open-Source-Optionen: Recovery-Software im Überblick

Trotz der besten Bemühungen von Disaster-Recovery-Teams kommt es manchmal zu Datenverlusten. Open-Source-Software ist eine erschwingliche und weit verbreitete Option zur Wiederherstellung verlorener Daten.

Obwohl die Wirksamkeit dieser Tools je nach Ausmaß des Datenverlusts variieren kann, gibt es viele verschiedene Open-Source-Softwareoptionen.

Um in diese Software-Rundschau aufgenommen zu werden, musste die betreffende Software mehrere Kriterien erfüllen. In erster Linie musste sie kostenlos oder quelloffen sein, wobei Anbieter mit einer kostenpflichtigen Version nicht ausgeschlossen wurden. Zweitens musste sie mit Windows kompatibel sein, dem derzeit am weitesten verbreiteten Betriebssystem für Privatanwender und Unternehmen. Einige der besprochenen Tools funktionieren jedoch auch mit anderen Plattformen.

Drittens musste das Tool für allgemeine Zwecke geeignet sein. So durfte sich das Tool beispielsweise nicht ausschließlich auf die Wiederherstellung von Fotos oder Dokumenten konzentrieren. Darüber hinaus wurden nur Tools berücksichtigt, die über eine grafische Benutzeroberfläche verfügen.

Die Produkte sind nicht bewertet und in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Disk Drill Disk Drill ist ein Datenrettungs-Tool für Windows und Mac. Dieses Tool wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von Pandora Recovery auf Platz 1 und von Trustpilot mit Exzellent bewertet. 2024 wurde es von TechRadar als beste Komplettlösung zur Festplattenwiederherstellung bezeichnet. Das Programm ist für eine Vielzahl von Geräten geeignet und kann Datenverluste beheben, die durch verschiedene Umstände verursacht wurden, wie zum Beispiel versehentliches Löschen, fehlerhaftes Formatieren oder einen Festplattendefekt. Zusätzlich zu den Wiederherstellungsfunktionen für das Dateisystem erkennt Drill Disk zahlreiche Dateitypen und ist oft in der Lage, erkannte Dateien wiederherzustellen, selbst wenn diese Dateien nicht mehr vom Dateisystem referenziert werden. Disk Drill enthält auch eine Recovery-Vault-Funktion, mit der Dateien vor einem Datenverlust gesichert werden können, um zu gewährleisten, dass diese Dateien wiederherstellbar sind. Die kostenlose Windows-Version von Disk Drill kann 500 MB an Daten wiederherstellen. Die kostenlose Mac-Version kann nur Dateien wiederherstellen, die durch die Funktionen Recovery Vault oder Garantierte Wiederherstellunggeschützt wurden. Die kostenpflichtige Pro-Version ist derzeit für 87 US-Dollar erhältlich. Die Enterprise-Edition kostet etwa 480 US-Dollar. Die Funktionen der kostenlosen Version im Kurzüberblick: Datenrettung: Eine Wiederherstellung von bis zu 500 MB an verlorenen Daten ist möglich. Dies ist ideal für kleinere Datenverluste oder zum Testen der Software.

Diese Funktion schützt vor Datenverlust, indem sie eine Art Sicherheitskopie der gelöschten Dateien erstellt, die bei Bedarf wiederhergestellt werden kann. Byte-zu-Byte Backups: Die Software erlaubt es, vollständige Backups von Festplatten und Partitionen zu erstellen, was nützlich ist, um Datenverlust zu vermeiden. Beide Bezahllizenzen erlauben das Recovery unlimitierter Datenätze. Die Pro-Version bietet zudem sowohl Schnell- als auch Tiefenscan-Optionen sowie intelligente Algorithmen zur Wiederherstellung von NTFS und FAT-Dateisystemen an. Die Lizenz ist nur für einen Nutzer einsetzbar. Die Enterprise-Lizenz bedient zehn Anwender und einen erweiterten Support. Lebenslange Upgrades sind für einen Aufpreis erhältlich.

FreeRecover FreeRecover ist ein kostenloses Datenwiederherstellungs-Tool für Windows. Es gibt keine kostenpflichtige Version, und alle seine Funktionen sind unter der GNU General Public License verfügbar. FreeRecover ist speziell für die Wiederherstellung verlorener Daten von NTFS-Laufwerken konzipiert. Benutzer scannen einen Datenträger nach gelöschten Dateien und wählen dann aus, was sie wiederherstellen möchten. Die Software ermöglicht die Batch-Wiederherstellung in einem Verzeichnis. Es ist jedoch anzumerken, dass die Abhängigkeit der Software von NTFS bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht in der Lage ist, Daten von einem System wiederherzustellen, bei dem das Dateisystem beschädigt wurde. Zum Funktionsumfan gehören folgende Element: Benutzerfreundliche Oberfläche: FreeRecover zeichnet sich durch eine intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche aus, die es Nutzern ermöglicht, gelöschte Dateien unkompliziert wiederherzustellen. Dies fördert eine leichtere Bedienung, insbesondere für weniger erfahrene Benutzer.

Kickass Undelete Kickass Undelete ist ein kostenloses Datenwiederherstellungsprogramm für Windows. Dieses Tool funktioniert sowohl auf NTFS- als auch auf FAT32-Laufwerken und ist einfach zu bedienen. Die Benutzer scannen das Laufwerk und wählen dann die Dateien aus, die sie wiederherstellen möchten. Darüber hinaus bietet Kickass Undelete die Möglichkeit, nach Dateinamen oder Dateierweiterungen zu filtern, was die Suche nach bestimmten, versehentlich gelöschten Daten erleichtert. Die Funktionen im Kurzüberblick: Einfache Bedienung: Die Software verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche mit einer großen Scan-Schaltfläche, die die Nutzung erleichtert.

Kickass Undelete kann gelöschte Dateien von internen und externen Laufwerken wiederherstellen, was es zu einer vielseitigen Lösung macht. Wiederherstellungschancen anzeigen: Die Software zeigt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bestimmte Dateien erfolgreich wiederhergestellt werden können, insbesondere bei NTFS-Laufwerken Der Anbieter gibt seinen Anwendern zudem die Möglichkeit, Bugs und Fehler auf Sourceforge zu melden oder sich an der Weiterentwicklung des Tolls zu beteiligen.

PhotoRec PhotoRec ist ein Recovery Tool für Windows, DOS, Linux und Mac. Obwohl PhotoRec auf die Wiederherstellung verlorener Fotos spezialisiert ist, wurde es in diese Liste aufgenommen, weil es auch allgemeine Funktionen zur Wiederherstellung von Dateien bietet. PhotoRec unterscheidet sich von einigen anderen Wiederherstellungslösungen unter anderem dadurch, dass es unabhängig vom Dateisystem arbeitet. PhotoRec umgeht das Dateisystem und untersucht stattdessen den Speicher selbst, um nach Dateien zu suchen, die wiederhergestellt werden können. Dieser Ansatz bedeutet, dass PhotoRec auch dann verwendet werden kann, wenn das Dateisystem beschädigt oder zerstört wurde. PhotoRec ist so konzipiert, dass es mit einem anderen kostenlosen Tool namens TestDisk zusammenarbeitet, das für die Behebung von Low-Level-Festplattenproblemen wie beschädigten Boot-Tabellen und gelöschten Partitionen konzipiert ist. Die wichtigsten Funktionen im Überblick: Dateiwiederherstellung: PhotoRec kann eine Vielzahl von Dateitypen wiederherstellen, darunter Bilder (JPEG, PNG), Videos (AVI, MP4), Dokumente (PDF, DOCX) und Archive (ZIP, RAR). Insgesamt unterstützt es über 180 verschiedene Dateiformate.

Die Software kann Daten von einer Vielzahl von Speichermedien wie Festplatten, USB-Sticks und SD-Karten wiederherstellen. Einfache Bedienung: Trotz seiner Funktionalität ist die Anwendung benutzerfreundlich gestaltet, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Wiederherstellungsprozess. Die quelloffene Multiplattform-Anwendung wird unter der GNU General Public License angeboten.

Recoverit Recoverit ist eine Lösung von Wondershare, das unter Windows und Mac funktioniert. Recoverit Data Recovery ist ein kommerzielles Datenwiederherstellungs-Tool mit einer kostenlosen Option. Praktisch gesehen benötigen Benutzer jedoch eine der kostenpflichtigen Versionen, um Daten wiederherzustellen. Die kostenlose Version identifiziert die wiederherstellbaren Daten, ermöglicht aber keine Wiederherstellung dieser Daten. Was Recoverit von anderen Open-Source-Software-Tools zur Datenwiederherstellung unterscheidet, ist die schiere Anzahl der Wiederherstellungsoptionen, die es bietet. Recoverit unterstützt über 2.000 verschiedene Arten von Speichergeräten, einschließlich PCs, Macs und Digitalkameras. Außerdem erkennt es über 1.000 verschiedene Dateiformate. Die Kernfunktionen umfassen: Umfassende Datenwiederherstellung: Recoverit unterstützt die Wiederherstellung von über 1.000 Dateitypen, einschließlich Fotos, Videos, Dokumenten und E-Mails.

Die Software ist so gestaltet, dass sie auch für Anfänger leicht zu bedienen ist. Kompatibilität: Unterstützt verschiedene Windows-Versionen sowie macOS und kann Daten von Festplatten, SSDs, USB-Laufwerken und mehr wiederherstellen. Die Preise variieren je nach gewähltem Tarif und Region; die jährlichen Abonnements sind in der Regel kostengünstiger als professionelle Datenrettungsdienste. Es gibt auch eine kostenlose Testversion, die es Benutzern ermöglicht, die Software vor dem Kauf auszuprobieren. Als Lizenzen stehen die Editionen Essential, Standard, Premium, Teams & Business sowie eine Studentenlizenz zur Wahl. Die Preise liegen zwischen rund 50 US-Dollar (Studentenversion) und 120 US-Dollar (Teams & Business).