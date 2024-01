5 Gründe für jährliche Disaster-Recovery-Tests

Das Testen von Backup- und Disaster-Recovery-Prozessen gilt seit langem als bewährtes Verfahren. Dennoch gibt es immer noch viele Unternehmen, die ihre Disaster-Recovery-Pläne (DRP) einfach nicht testen.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Disaster-Recovery- und IT-Teams nicht regelmäßig testen. Einige der häufigen Gründe sind, dass viele Teams überlastet sind, dass sie die Bedeutung des Testens nicht verstehen oder dass sie durch bewährte Testverfahren verwirrt sind.

Eine gute Faustregel für Disaster-Recovery-Tests besteht darin, regelmäßig und kontinuierlich begrenzte Tests durchzuführen. Auf diese Weise testen Unternehmen häufig, ob sie in der Lage sind, eine bestimmte Anwendung oder ein Backup eines Datensatzes wiederherzustellen. Umfassendere Tests sollten jedoch mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden.

Was sind also gute Gründe für einen jährlichen Disaster-Recovery-Test? Wir haben die fünf wichtigsten hier zusammengefasst.

Disaster-Recovery-Tests bestätigen nicht nur die Fähigkeit, wichtige Systeme in Krisenzeiten wiederherzustellen. Die Tests können auch zeigen, wie lange ein solcher Wiederherstellungsvorgang dauern wird. Die meisten größeren Unternehmen unterwerfen ihre IT-Abteilungen Recovery-Service-Level-Vereinbarungen ( SLAs ). In diesen Vereinbarungen ist unter anderem festgelegt, wie lange eine Datenwiederherstellung maximal dauern darf. Nur durch Wiederherstellungstests lässt sich mit Sicherheit feststellen, ob die IT-Teams in der Lage sein werden, ein System innerhalb der vorgegebenen Zeit wiederherzustellen.

3. Testen hält die Backup- und Recovery-Expertise auf dem aktuellen Stand

Ein weiterer Grund, warum umfassende Wiederherstellungstests so wichtig sind, ist die Tatsache, dass der Testprozess dazu beiträgt, die Fähigkeiten der Backup-Teams zu verbessern oder zu aktualisieren. Mit anderen Worten: Das Testen gibt den Backup-Mitarbeitern die Möglichkeit zu üben, was sie nach einer Katastrophe tun würden. Ohne diese Übung könnten die für die Wiederherstellung unternehmenskritischer Systeme Verantwortlichen keine andere Wahl haben, als auf Trial and Error zurückzugreifen, bis sie herausgefunden haben, wie der Wiederherstellungsprozess funktioniert. Trial und Error bezeichnet ein Verfahren, dass planlos durchgeführt wird, in dem eine Aktion versucht wird, in der Hoffnung keine Fehlermeldung zu erhalten. Im Falle eines Fehler, muss der Prozess auf andere Art und Weise durchgeführt werden.