IAM-Dienste von AWS, Azure und Google Cloud im Vergleich

Alle Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienste ermöglichen Administratoren dieselbe grundlegende Aufgabe: die Konfiguration von Zugriffskontrollen, die festlegen, wer was mit welchen Ressourcen in der Cloud tun darf.

Wenn man sich jedoch mit den Details befasst, wird deutlich, dass die verschiedenen Cloud-IAM-Dienste auf unterschiedliche Weise funktionieren. IAM-Terminologien, -Konzepte und -Praktiken unterscheiden sich bei den einzelnen großen Cloud-Anbietern.

Das bedeutet nicht, dass einige Cloud-IAM-Dienst besser sind als andere. Vom Funktionsumhang her sind sie in fast jeder Hinsicht gleichwertig. Es bedeutet jedoch, dass Administratoren eine breitere Palette von Konzepten und Begriffen beherrschen müssen, wenn sie IAM über mehrere Clouds hinweg verwalten möchten.

In diesem Artikel werden die IAM-Services von AWS, Azure und Google Cloud im Vergleich dargestellt. Wir sehen uns an, wie jedes IAM-Framework Ressourcen strukturiert, wie es Berichtungen verwaltet, wie es sich preislich verhält und mehr.

Ohne IAM-Services sind alle Benutzer, die Zugriff auf eine Cloud-Umgebung haben, in der Lage, jede unterstützte Aktion für jede Ressourcen durchzuführen. Das ist in den meisten Fällen nicht wünschenswert, daher verwenden Unternehmen Cloud-IAM-Frameworks, um Zugriffsrichtlinien auf der Grundlage der Anforderungen einzelner Benutzer und Gruppen zu konfigurieren.

So können Administratoren beispielsweise einem Benutzer die Berechtigung erteilen, VM -Instanzen in einem Cloud-Service wie Amazon EC2 anzuzeigen, zu erstellen und zu löschen. Sie könnten auch eine separate Richtlinie erstellen, die verschiedenen Benutzern nur die Ansicht von VM-Instanzen gestattet.

Vergleichen Sie IAM-Dienste: AWS versus Azure versus Google Cloud

Obwohl alle Cloud-Anbieter IAM-Dienste anbieten, funktioniert jeder Dienst auf eine etwas andere Weise. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen den IAM-Frameworks von AWS, Azure und Google Cloud.

Konzepte und Terminologie

Die IAM-Dienste aller großen Cloud-Anbieter unterstützen einen hierarchiebasierten Ansatz für die Benutzerverwaltung. Das ermöglicht es Administratoren, jedem Benutzer innerhalb des Unternehmens, Untergruppen von Benutzern oder einzelnen Benutzern Berichtungen zuzuweisen.

Die Terminologie, die die Anbieter verwenden, um auf Ressourcen innerhalb dieser Hierarchie zu verweisen, ist jedoch unterschiedlich. Bei AWS wird die oberste Hierarchieebene als Konto bezeichnet. Bei Azure ist es die Organisation und bei Google Cloud das Projekt. Alle diese Begriffe beziehen sich auf dieselbe Art von Ressource – die größte Gruppe von Benutzern, auf die IAM-Richtlinien angewendet werden können.

In anderen Fällen hat derselbe Begriff in verschiedenen Cloud-IAM-Systemen eine etwas andere Bedeutung. In Google Cloud kann sich der Begriff Principal beispielsweise auf Endnutzer mit Google-Konten, auf nicht-menschliche Nutzer, wie Anwendungen, oder sogar auf Google Groups beziehen. Principals können alle Personen mit einem Google-Konto sein, auch wenn sie keine Nutzerkonten in Google Cloud haben. In AWS hingegen ist ein Principal eine Identität, die in AWS selbst existiert, so dass sich das Principal-Konzept nicht auf externe Nutzer erstreckt.

Konfiguration der Ressourcenhierarchie

Die Cloud-Anbieter unterscheiden sich auch leicht darin, wie sie erwarten, dass Kunden Ressourcenhierarchien konfigurieren. Bei AWS und Google Cloud ist es beispielsweise relativ üblich, dass ein und dasselbe Unternehmen mehrere Konten oder Projekte konfiguriert. Im Gegensatz dazu wird bei Azure davon ausgegangen, dass die meisten Unternehmen nur eine Organisation konfigurieren – obwohl es möglich ist, innerhalb dieser Organisation mehrere Tenants zu erstellen, um verschiedene Gruppen von Benutzern und IAM-Richtlinien zu segmentieren.

Die Unterschiede in den Konzepten und der Terminologie der Ressourcenhierarchien spiegeln größtenteils die Unterschiede in den breiteren Ökosystem wider, in dem die einzelnen Cloud-Anbieter tätig sind. Azure geht davon aus, dass jeder Kunde nur eine Organisation konfiguriert, da sein IAM-Modell auf Konzepten basiert, die ursprünglich von Microsoft Active Directory (AD) stammen, einem IAM-System, das ursprünglich für lokale Endbenutzer-Computing-Umgebung entwickelt wurde.

Ebenso verfolgt Google Cloud einen flexibleren Ansatz bei der Definition von Principals, da Google andere Produkte und Dienste anbietet, die es seine Cloud-Plattform integrieren möchte. Das ist keine Priorität für Amazon, dessen digitale Angebote innerhalb von AWS viel begrenzter sind. AWS unterstützt zwar die Verwendung von Amazon.com-Konten als Root-Benutzer für AWS-Konten, aber AWS IAM ist im Allgemeinen nicht eng mit den E-Commerce-Services von Amazon integriert.

Preisgestaltung und Servicebeschränkungen

Alle großen Cloud-IAM-Dienste sind im Allgemeinen kostenlos. Es gelten jedoch Quoten für die Anzahl der Benutzer oder Berechtigungssätze, die jeder Dienst für ein bestimmtes Konto, Projekt oder eine Organisation unterstützt.

AWS unterstützt zum Beispiel bis zu 1.000 Rollen pro Konto. Kunden können zusätzliche Rollen anfordern, bis zu einer Höchstgrenze von 5.000 pro Konto. Für die Änderung des Kontingents entstehen dem Kunden keine zusätzlichen Kosten, aber AWS muss die Änderungen genehmigen, bevor sie wirksam werden.

Zum Vergleich: Azure unterstützt 4.000 Rollen pro Abonnement. Kunden können Erweiterung beantragen.

Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, dass für den IAM-Dienst von Azure, der Entra ID heißt und früher als Azure AD bekannt war, kostenpflichtige Versionen verfügbar sind. Das zentrale IAM-Angebot ist jedoch kostenlos, und selbst große Unternehmen werden wahrscheinlich feststellen, dass die kostenlose Version ihre Anforderungen erfüllt. Bei AWS und Google Cloud sind die IAM-Dienste in allen Fällen völlig kostenlos.

Merkmale und Funktionalität

Die Cloud-IAM-Dienste von AWS, Azure und Google Cloud unterscheiden sich nicht wesentlich in ihrer Funktionalität, aber sie weisen leichte Abweichungen auf.

So unterstützt Azure beispielsweise keine erweiterbaren IAM-Quoten, AWS und Google Cloud hingegen schon. Ein weiteres Beispiel ist, dass die maximal zulässige Größe von IAM-Richtlinien 6.144 Zeichen nicht überschreiten, während sie bei Google Cloud auf eine Dateigröße von 64 KByte begrenzt sind und Azure keine Einschränkungen vorsieht.

Jedes Framework verwaltet auch die Berechtigungen für nicht-menschliche Benutzer – manchmal auch nicht-interaktive Benutzer genannt – etwas anders. AWS IAM behandelt menschliche und nicht-menschliche Benutzer auf die gleiche Art und Weise, so dass beide unter demselben Konto verwaltet werden können. Bei Google Cloud und Azure hingegen müssen Administratoren separate Principals oder Servicegruppen für nicht-menschliche Nutzer definieren.