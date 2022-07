So verwenden Sie die Hierarchiestruktur in AWS richtig

AWS umfasst Tausende von Services, bei denen Sie schnell den Überblick verlieren. Aber sie alle ordnen sich einander in einer Ressourcenhierarchie unter, über die Sie verwalten, wie sie funktionieren, wie sie miteinander interagieren und wie Benutzer und Servicekonten auf sie zugreifen.

Erfahren Sie mehr über die vier Hierarchien – Organisationen, Organisationseinheiten, Mitgliedskonten und Ressourcen – und wie sie in der Praxis funktionieren.

Hierarchiestruktur erklärt

Innerhalb von AWS gibt es vier Maßstäbe für die Hierarchiestruktur, und zwar die folgenden:

Organisation

Organisationseinheit (OU)

Konto

Ressource

Diese Hierarchie ist in jeder Cloud gleich. Azure hat fünf Hierarchieebenen und Google Cloud hat vier. Eine Ressourcenhierarchie hilft Benutzern herauszufinden, wie die Komponenten innerhalb ihres AWS-Kontos organisiert sind. Einige Fragen, die man sich stellen sollte, sind zum Beispiel:

Ist die Struktur flach oder gibt es mehrere AWS-Konten, die verwaltet werden müssen?

Erstellen Sie Richtlinien für jedes AWS-Konto?

Kommunizieren die AWS-Konten miteinander und senden sie Daten?

Hinsichtlich technischer Vorgaben und der Sicherheit müssen Administratoren entscheiden, wie die AWS-Konten aussehen sollen, welche Richtlinien vorhanden sein sollen und welche Ressourcen sie nutzen werden.

Nehmen wir an, Sie haben zwei AWS-Konten, eines für die Entwicklung und eines für die Produktion, und diese kommunizieren miteinander. Dieses Szenario eignet sich zwar hervorragend für das Bereitstellen und Testen von Software, kann aber mehrere Sicherheitslücken bedingen, wenn es keine Zugriffskontrolle gibt. So passiert es beispielsweise schnell, dass Sie Testcode in einer Produktionsumgebung bereitstellen, obwohl er eigentlich für die Entwicklungsumgebung bestimmt war.