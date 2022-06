Mit diesen vier Best-Practices halten Sie Ordnung in AWS

In einer AWS-Umgebung mit mehreren Konten verliert man schnell den Überblick. Administratoren stehen in AWS Organizations jedoch Funktionen zur Verfügung, um Einstellungen zentral zu verwalten, die Abrechnung zu konsolidieren und Benutzerkonten Rechte zuzuweisen.

Der Service vereinfacht zwar die Verwaltung mehrerer Konten, es gibt aber einige Tipps, die Sie beachten sollten, um ihn effizient zu nutzen. Bestimmte Best Practices, wie das Verwenden von Organisationseinheiten (Organizational Units, OUs) mit Service-Kontrollrichtlinien und die Wahl der richtigen Kontentypen, können IT-Administratoren helfen, die Funktionen von AWS Organizations voll auszuschöpfen.

Stellen Sie sich nun vor, dass Sie eine Tagging-Richtlinie zu den Mitgliedskonten hinzufügen müssen, die diese Anwendung enthalten. Richtlinien gelten für alle Konten in dieser OU, das heißt, alle Konten in der OU erben die Richtlinie. Wenn Sie die Richtlinien für jedes Konto einzeln verwalten würden, müssten Sie die Richtlinie für jedes Mitgliedskonto einzeln hinzufügen.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie verwalten ein AWS-Konto für eine Anwendung, die nur EC2 und S3 nutzt. Sie führen separate Mitgliedskonten für jede Umgebung wie Entwicklung, Produktion und Tests. Sie müssen sicherstellen, dass andere Services in diesem Mitgliedskonto nicht verfügbar sind. Ordnen Sie die Mitgliedskonten jeweils verschiedenen Organisationseinheiten für die Umgebungen zu, für die Sie Servicekontrollrichtlinien festlegen, um alle anderen AWS-Services zu blockieren.

Alle Konten, die Sie der Organisation nach Erstellen des Verwaltungskontos hinzufügen, werden zu Mitgliedskonten. Über das Verwaltungskonto teilen Sie verschiedene Konten in separate Organisationseinheiten (OUs) ein. Eine OU ist eine Sammlung von Konten, die Sie gemeinsam verwalten. Administratoren stellen eine verschachtelte Hierarchie von Konten ein, auf die sie Verwaltungsrichtlinien und Einstellungen anwenden können.

Wenn Sie AWS Organizations über ein AWS -Konto aktivieren, wird dieses Konto zum Verwaltungskonto für Ihre Organisation. Eine Organisation ist im Wesentlichen die Einheit, in der Sie AWS-Konten konsolidieren.

Trennen Sie das Verwaltungskonto und die Mitgliedskonten

Mit einem Verwaltungskonto erstellen Sie OUs und verwalten Mitgliedskonten. Es kann außerdem Richtlinien, wie zum Beispiel Dienstkontrollrichtlinien (Service Control Policies, SCPs), verwalten.

Mit SCPs können Sie jedoch nicht das Verwaltungskonto steuern und auch keine Benutzer oder Rollen innerhalb des Verwaltungskontos einschränken. Diese Benutzer und Rollen werden komplett ohne Richtlinien angewendet. Das macht Ihr Verwaltungskonto zum Sicherheitsrisiko. Wenn beispielsweise die Anmeldeinformationen des Verwaltungskontos in falsche Hände geraten, dann gefährdet das alle anderen Konten.

Wenn Sie Ressourcen im Verwaltungskonto haben, verschieben Sie diese in Mitgliedskonten. Fügen Sie diese Konten dann der AWS-Organisation, die dem Managementkonto gehört, als Mitgliedskonten hinzu. AWS empfiehlt, dass die einzigen Ressourcen, die Sie in Ihrem Management-Konto haben, CloudWatch und CloudTrail sind. So können Administratoren die Benutzer überwachen, die sich im Verwaltungskonto anmelden.