So verwenden Sie Terraform in Elastic Kubernetes Service

Das Skalieren von Workloads verlangt die immer gleichen Handgriffe, insbesondere in der Cloud. Es ist nichtmehr zeitgemäß, diesen Prozess manuell durchzuführen. Automatisieren Sie diesen Vorgang, haben Sie mehr Zeit für Aufgaben, die Ihrem Unternehmen einen wirklichen Mehrwert bringen.

Auch wenn die Kubernetes-Orchestrierung anwendungsspezifisch ist, benötigen die Cluster eine – in den meisten Fällen – sehr ähnlichen Infrastruktur, auf der sie laufen. Es ist nicht optimal, sie jedes Mal von Grund auf neu zu konfigurieren oder manuell zu skalieren, wenn Sie wiederholbare und konsistente Prozesse schaffen wollen.

Terraform ist ein beliebtes Werkzeug zum Erstellen eines Elastic-Kubernetes-Service-Clusters (EKS) in AWS. Erfahren Sie mehr über seine Vorteile und folgen Sie einer schrittweisen Anleitung zum Bereitstellen eines EKS-Clusters mit Terraform.

Terraform setzt auf Infrastructure as Code (IaC). Das heißt, es stellt Infrastruktur automatisiert anhand von Code bereit. Diese Methode bietet verschiedene Vorteile , darunter die folgenden:

Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, ist es an der Zeit, mit dem Schreiben des Codes zu beginnen. Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie die Datei main.tf erstellen, um einen EKS-Cluster einzurichten, und die Variablendateien, um sicherzustellen, dass es in jeder Umgebung wiederholbar ist.

Erstellen der Datei main.tf

Wir verwenden in dieser Anleitung VS Code. Sie funktioniert aber auch in jedem anderen Texteditor.

Schritt 1. Öffnen Sie Ihren Texteditor und erstellen Sie ein neues Verzeichnis. Schreiben Sie eine neue Datei namens main.tf. Dabei benötigen Sie folgende Informationen:

den AWS Terraform-Anbieter;

eine neue IAM-Rolle für EKS;

die EKS-Richtlinie für die IAM-Rolle; und

den EKS-Cluster selbst, einschließlich der Worker Nodes.

Schritt 2. Fügen Sie in der Datei main.tf den Provider-Code hinzu. Damit stellen Sie sicher, dass Sie den AWS-Provider verwenden.

terraform {

required_providers {

aws = {

source = "hashicorp/aws"

}

}

}

Schritt 3. Richten Sie die erste Ressource für die IAM-Rolle ein. Dadurch gewährleisten Sie, dass die Rolle Zugang zum EKS hat.

resource "aws_iam_role" "eks-iam-role" {

name = "devopsthehardway-eks-iam-role"

path = "/"

assume_role_policy = <<EOF

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"Service": "eks.amazonaws.com"

},

"Action": "sts:AssumeRole"

}

]

}

EOF

}

Schritt 4. Haben Sie die Rolle erstellt, fügen Sie ihr diese beiden Richtlinien zu:

AmazonEKSClusterPolicy

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly-EKS

Dies ermöglicht Ihnen den ordnungsgemäßen Zugriff auf EC2-Instanzen (auf denen die Arbeitsknoten laufen) und EKS.

resource "aws_iam_role_policy_attachment" "AmazonEKSClusterPolicy" {

policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSClusterPolicy"

role = aws_iam_role.eks-iam-role.name

}

resource "aws_iam_role_policy_attachment" "AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly-EKS" {

policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"

role = aws_iam_role.eks-iam-role.name

}

Schritt 5. Nachdem Sie alle Voraussetzungen geschaffen haben, erstellen Sie das EKS-Cluster.

resource "aws_eks_cluster" "devopsthehardway-eks" {

name = "devopsthehardway-cluster"

role_arn = aws_iam_role.eks-iam-role.arn

vpc_config {

subnet_ids = [var.subnet_id_1, var.subnet_id_2]

}

depends_on = [

aws_iam_role.eks-iam-role,

]

}

Schritt 6. Richten Sie eine IAM-Rolle für die Worker Nodes ein. Der Prozess ähnelt dem zum Erstellen der IAM-Rolle für den EKS-Cluster, mit dem Unterschied, dass Sie dieses Mal die Richtlinien für die EKS-Arbeitsknoten anlegen. Dazu gehören:

AmazonEKSWorkerNodePolicy

AmazonEKS_CNI_Policy

EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly

resource "aws_iam_role" "workernodes" {

name = "eks-node-group-example"

assume_role_policy = jsonencode({

Statement = [{

Action = "sts:AssumeRole"

Effect = "Allow"

Principal = {

Service = "ec2.amazonaws.com"

}

}]

Version = "2012-10-17"

})

}

resource "aws_iam_role_policy_attachment" "AmazonEKSWorkerNodePolicy" {

policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy"

role = aws_iam_role.workernodes.name

}

resource "aws_iam_role_policy_attachment" "AmazonEKS_CNI_Policy" {

policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy"

role = aws_iam_role.workernodes.name

}

resource "aws_iam_role_policy_attachment" "EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds" {

policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds"

role = aws_iam_role.workernodes.name

}

resource "aws_iam_role_policy_attachment" "AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly" {

policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"

role = aws_iam_role.workernodes.name

}

Schritt 7. Zum Schluss erstellen Sie die Worker Nodes. Verwenden Sie zu Testzwecken erst einmal nur einen davon in der scaling_config-Konfiguration. In der Produktion sollten Sie den Best Practices folgen und mindestens drei Worker Nodes einrichten.

resource "aws_eks_node_group" "worker-node-group" {

cluster_name = aws_eks_cluster.devopsthehardway-eks.name

node_group_name = "devopsthehardway-workernodes"

node_role_arn = aws_iam_role.workernodes.arn

subnet_ids = [var.subnet_id_1, var.subnet_id_2]

instance_types = ["t3.xlarge"]

scaling_config {

desired_size = 1

max_size = 1

min_size = 1

}

depends_on = [

aws_iam_role_policy_attachment.AmazonEKSWorkerNodePolicy,

aws_iam_role_policy_attachment.AmazonEKS_CNI_Policy,

#aws_iam_role_policy_attachment.AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly,

]

}

]

}