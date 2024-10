Amazon ECS und Kubernetes: Welches Tool nutzen Sie auf AWS?

IT-Teams haben mehrere Möglichkeiten, containerisierte Anwendungen auf AWS auszuführen. Einige Unternehmen werden sich für Kubernetes entscheiden, einen Open-Source-Dienst, der de facto die erste Wahl für die Container-Orchestrierung ist, während andere stattdessen den proprietären Orchestrierungsdienst von AWS verwenden möchten.

IT-Teams haben die Wahl, die zugrunde liegenden VMs selbst zu kontrollieren oder diese Verwaltungsaufgaben Amazon zu überlassen. Die Entscheidung für einen bestimmten Ansatz hängt von mehreren Faktoren ab. Informieren Sie sich über die Optionen für die Bereitstellung von Containern auf AWS und finden Sie heraus, welcher Container-Orchestrierungsservice sich am besten für Ihr Projekt eignet.

Kubernetes ist eine Open-Source-Container-Orchestrierungs-Engine, die containerisierte Anwendungen auf praktisch jeder Plattform oder Hosting-Umgebung bereitstellen und verwalten kann, einschließlich Public und Private Clouds sowie lokaler Infrastruktur. In diesem konkreten Beispiel geht es um Kubernetes im Allgemeinen, nicht um Amazon EKS, das auf Kubernetes basiert, aber zusätzliche Funktionen bietet.

Wann sollte man Amazon ECS und wann Kubernetes verwenden?

Wenn Sie sich zwischen Amazon ECS und Kubernetes entscheiden müssen, ist Amazon ECS aus folgenden Gründen die bessere Option für Ihre Arbeitslasten:

Eine einfache Container-Verwaltung hat Priorität.

Sie stellen einfache containerisierte Anwendungen bereit und benötigen kein komplexes Tool oder Kontrolle über Ihre Infrastruktur.

Sie sind bereit, sich in hohem Maße auf Dienste innerhalb des Amazon-Ökosystems zu verlassen.

Im Gegensatz dazu ist Kubernetes in der Regel die bessere Option, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

Sie verfügen über das notwendige Fachwissen, um Kubernetes effektiv einzurichten und zu verwalten.

Sie benötigen Funktionen oder Add-Ons, wie zum Beispiel die Möglichkeit, neben Containern auch VMs zu orchestrieren, die von anderen Orchestrator nicht unterstütz werden.

Die Kontrolle über ihre Konfiguration und Ihre Infrastruktur ist eine Priorität.

Im Allgemeinen sind Faktoren wie Art und Größe der Arbeitslast beim Vergleich von Amazon ECS und Kubernetes nicht von Bedeutung, da beide Lösungen mit jeder Art von containerbasierter Arbeitslast in jeder Größenordnung gut funktionieren. Die Unterschiede liegen in der Benutzerfreundlichkeit, bei der Amazon ECS die Oberhand hat, und in der Kontrolle und Unabhängigkeit von den Services bestimmter Anbieter, die Sie durch die Verwendung von Kubernetes erhalten.