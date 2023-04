Anleitung: So gelingt der Einstieg in Weave für Kubernetes

Unter den vielen Container Networking Interface Plugins für Kubernetes ist Weave Net, ein Kubernetes Networking -Tool von Weaveworks, eines der leistungsfähigsten.

Erfahren Sie, warum Sie sich für Weave als Kubernetes CNI-Plugin entscheiden sollten – oder auch nicht – und lernen Sie seine Vorteile sowie die wichtigsten Unterschiede zu anderen beliebten Optionen kennen. Anschließend gehen Sie durch den Weave-Einrichtungsprozess für ein typisches Kubernetes-Cluster.

Weave Net, oft einfach Weave genannt, ist ein Open Source CN Plugin, das virtuelle Netzwerke für Container erstellt, die in einem Kubernetes-Cluster gehostet werden.

Weave versus Calico, Flannel und andere CNI-Plugins für Kubernetes

In Bezug auf die Funktionen ist Weave mit anderen wichtigen CNI-Plugins für Kubernetes, wie Calico und Flannel, vergleichbar. Letztere bieten weitgehend die gleichen Funktionen wie Weave und sind in ähnlicher Weise mit praktisch jeder Kubernetes-Umgebung oder -Distribution kompatibel.

Es gibt jedoch einige Leistungsunterschiede zwischen Weave, Calico und Flannel. So zeigten Tests des DevOps-Ingenieurs Jeff Wenzbauer, dass Weave im Allgemeinen die höchste Netzwerkleistung aller von ihm getesteten generischen CNI-Plugins bietet.

In den gleichen Tests hatte Weave zudem die niedrigste CPU-Auslastung, aber einen höheren Speicherbedarf. Das Amazon VPC CNI-Plugin schnitt in einigen Szenarien besser ab. Da es aber nur mit AWS-basierten Containern kompatibel ist, gehört es nicht in dieselbe Kategorie wie die flexibleren Weave, Calico und Flannel.

Die Leistung von Weave varriert je nach den spezifischen Gegebenheiten in Ihrer Einrichtung. Man kann nicht sagen, dass Weave immer eine bessere Leistung als Calico oder Flannel bietet oder dass sein Speicherbedarf immer höher ist. Wenn Ihnen die Optimierung wichtig ist, sollten Sie verschiedene CNI-Plugin-Optionen in Ihrer Umgebung testen, um das beste Tool zu ermitteln.