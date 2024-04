Nach VMware-Übernahme: Welche Alternativen gibt es?

Die Übernahme von VMware durch Broadcom mit massiven Änderungen bei Produkten, Lizenzierung, Distribution und Partnern hat viele langjährige VMware-Kunden kalt erwischt. VMware-Produkte sind meist eng integriert in die Geschäftsumgebungen. Vor allem Cloud Provider sind betroffen, aber auch im Gesundheitswesen und öffentlichen Sektor sorgt eine der größten Akquisitionen der IT-Geschichte für Unruhe.

So sollen bisherige VMware-Lizenzen auf Abonnements mit ein bis fünf Jahren Laufzeit umgestellt und langfristige Lizenzen eingestellt werden. Während Broadcom in Aussicht stellte, die Preise zu senken, berichten Bestandskunden von deutlich erhöhten Tarifen. Zugleich plant Broadcom, das VMware-Produktportfolio zusammenzustreichen und Produktänderungen vorzunehmen. Verunsicherte Unternehmen sehen sich bereits um nach Alternativen zur Virtualisierung mit VMware – und diese gibt es durchaus.

Vollständige Hardwarevirtualisierung mit Tinkerbell, KubeOne und KubeVirt

Die Vorteile von Kubernetes lassen sich auch für die Virtualisierung nutzen. Zunächst gilt es jedoch, die Bereitstellung der Maschinen anzugehen. Eine mögliche Lösung ist in diesem Fall das Tinkerbell-Projekt. Tinkerbell ist ein Open Source Tool zur Automatisierung der Bereitstellung von Bare-Metal-Maschinen. Es nutzt Workflow-basierte Automatisierung, DHCP- und iPXE-Integration, ein In-Memory-Betriebssystem, einen Metadatendienst sowie einen Stream- und Boot-Dienst, um eine effiziente und konsistente Bereitstellung zu erreichen. Tinkerbell ist ein Vorreiter in der Kubernetes-Community-Infrastruktur, da Code und ein deklarativer Stil den Kern des Projekts bilden.

Ein roter Faden, der sich durch die gesamte Architektur zieht, ist Infrastructure as Code und die Reproduzierbarkeit der Infrastruktur, die sich abbauen und automatisiert wiederaufbauen lässt. Sobald die Maschinen an Ort und Stelle sind, vereinfacht KubeOne, ein Open Source Cluster Lifecycle Tool, die Bereitstellung und Verwaltung von Kubernetes-Clustern in verschiedenen Umgebungen. Die Konformität von KubeOne mit den Kubernetes-Standards garantiert die Produktionsbereitschaft und Zuverlässigkeit von Clustern, während die Integration mit Open Tofu, Ansible, Terraform und Cluster-API eine nahtlose Orchestrierung und Integration mit anderen Tools ermöglicht.

KubeVirt – als weitere nützliche Komponente – ist ein Virtualisierungs-Add-on, das es Entwicklern ermöglicht, virtuelle Maschinen auf Kubernetes-Plattformen auszuführen. Als vielseitiger Hypervisor erweitert KubeVirt die Fähigkeiten von Kubernetes und bindet virtuelle Maschinen auf Bare-Metal-Umgebungen ein. Diese Integration fügt VMs somit nahtlos in das Kubernetes-Ökosystem ein und ermöglicht es Anwendern, sie über die vertraute Kubernetes-API zu verwalten und bereitzustellen. Im Gegensatz zu verschachtelten Virtualisierungsverfahren bieten KubeVirt-VMs eine hohe Performance, die mit der von Bare-Metal-VMs konkurriert. Ihre Flexibilität erstreckt sich auf die Unterstützung einer Vielzahl von Betriebssystemen, darunter Windows, Linux und FreeBSD. Auch hier wird der Infrastructure-as-Code-Ansatz nochmals verdoppelt, da VMs Manifeste sind, die über eine CI/CD-Pipeline im Cluster erstellt werden können. Ein großer Vorteil ist auch die Anpassung von KubeVirt an verschiedene Architekturen – einschließlich ARM- und x86-Unterstützung und ohne spezifische Anforderungen an die zugrunde liegende Hardware.

Mit diesen drei einfach zu bedienenden Open Source Tools können Unternehmen bereits eine voll funktionsfähige Virtualisierung ihrer bestehenden Hardware umsetzen. Hinzu kommen einige Vorteile, die bisher in VMware nicht vorhanden waren. Hierzu zählt die vollständige Unterstützung der deklarativen Bereitstellung, beginnend mit der Installation der Bare-Metal-Maschinen und endend mit der Verwaltung der darin laufenden VMs. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Integration mit allen CI/CD-Tools, da es sich um einen Cloud-nativen Ansatz handelt. Die Infrastruktur wird somit zu einem Zustand innerhalb eines Repositorys. Infrastrukturänderungen werden vollständig sichtbar durch die Verwendung von Repositorys mit Änderungsprotokollierung und Vier-Augen-Prinzip durch die Nutzung von Git-Workflows zur Aufnahme von Änderungen an der Infrastruktur.