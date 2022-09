Bare Metal versus virtuelle Maschinen als Kubernetes-Host

Beim Ausführen von Cloud-nativen Anwendungen, die mit Kubernetes orchestriert werden, müssen Sie entscheiden, ob Ihre Bereitstellungen auf physische Server oder VMs laufen sollen.

Es gibt hier keine eindeutige Empfehlung – die Entscheidung hängt von Faktoren wie Umfang, Kosten, Ressourcen und Leistungsanforderungen ab. Im Folgenden erklären wir, wann Sie sich für welches Bereitstellungsmodell für Kubernetes entscheiden sollten.

Mit Kubernetes in VMs haben IT-Teams außerdem die Wahl zwischen mehreren Knotengrößen für verschiedene Bereitstellungsarten. Mit Bare-Metal hat der gesamte Server Zugriff auf Ressourcengruppen, die den laufenden Pods zur Verfügung stehen. Bei virtuellen Maschinen ist es einfacher, die Ressourcen innerhalb der einzelnen VMs einzugrenzen, und Hypervisoren verwalten die Ressourcen in der Regel gut über die gesamte Umgebung hinweg. Wenn hingegen alle Workloads in Kubernetes auf Bare-Metal-Knoten laufen und keine anderen VM-gehosteten Workloads zu berücksichtigen sind, bietet Kubernetes eine detailliertere Steuerung bis auf Pod-Ebene.

Groß angelegte Implementierungen profitieren von Bare-Metal-Servern

Kubernetes hat seinen Ursprung bei Google, das Rechenzentren in großem Umfang betreibt. Die meisten Unternehmen bewältigen zwar keine Implementierungen dieser Größenordnung, doch wenn Kubernetes das Herzstück einer gesamten Infrastruktur auf Hunderten oder gar Tausenden von Hosts bildet, sind Bare-Metal-Server wahrscheinlich die beste Wahl.

Mit Bare-Metal-Servern entfallen die Ausgaben für Hypervisor-Lizenzen. Unternehmen mit groß angelegten Implementierungen haben in der Regel ohnehin erfahrene Administratoren an Bord, die sich auf die Arbeit mit einer einzigen Plattform spezialisiert haben.

Sobald eine große Anzahl von Bare-Metal-Servern vorhanden ist, kann Kubernetes die Workloads auf diesen Hosts ausgleichen und Ausfälle bewältigen. Diese homogene Umgebung ist in der Regel einfacher zu verwalten. In einer heterogeneren Umgebung ist es sinnvoller, Kubernetes in VMs auszuführen, als es in die bestehende Umgebung zu integrieren.