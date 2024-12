Typ-1- und Typ-2-Hypervisoren: Unterschiede und Funktionen

Der Hauptunterschied zwischen Hypervisor Typ 1 und Typ 2 besteht darin, dass Typ 1 auf Bare Metal läuft und Typ 2 auf einem Betriebssystem. Jeder Hypervisor-Typ hat dabei seine Vor- und Nachteile und spezifischen Anwendungsfälle.

Virtualisierung funktioniert, indem physische Hardware und Geräte von den Anwendungen, die auf dieser Hardware laufen, abstrahiert werden. Bei der Virtualisierung werden die Systemressourcen, einschließlich Prozessor, Memory, Storage und Netzwerkressourcen, bereitgestellt und verwaltet. Dadurch kann das System mehr als eine Arbeitslast gleichzeitig hosten und die verfügbaren Server und Systeme im Unternehmen kosten- und energieeffizienter nutzen.

Typ-2-Hypervisoren

Ein Typ-2-Hypervisor wird in der Regel auf einem vorhandenen Host-Betriebssystem installiert. Er wird manchmal auch als Hosted Hypervisor bezeichnet, da er sich bei der Verwaltung von Aufrufen von CPU-, Memory-, Storage- und Netzwerkressourcen auf das bereits vorhandene Betriebssystem des Host-Rechners stützt.

Hypervisoren des Typs 2 gehen auf die Anfänge der x86-Virtualisierung zurück, als der Hypervisor über den vorhandenen Betriebssystemen der Systeme hinzugefügt wurde. Obwohl der Zweck und die Ziele von Hypervisoren des Typs 1 und des Typs 2 identisch sind, führt das Vorhandensein eines zugrunde liegenden Betriebssystems bei Hypervisoren des Typs 2 zu unvermeidlichen Latenzzeiten. Alle Aktivitäten des Hypervisors und die Arbeit aller VMs müssen über ein einziges gemeinsames Host-Betriebssystem laufen. Etwaige Sicherheitslücken oder Schwachstellen im Host-Betriebssystem können auch alle darüber laufenden VMs gefährden.

Einsatzmöglichkeiten und Fähigkeiten von Typ-2-Hypervisoren

Die traditionellen Beschränkungen eines Typ-2-Hypervisors haben seine Verwendung auf Client- oder Endbenutzersysteme oder auf experimentelle Umgebungen beschränkt, in denen Leistung und Sicherheit weniger wichtig sind als in einer vollständigen Produktionsumgebung. Softwareentwickler können beispielsweise einen Typ-2-Hypervisor zur Erstellung von VMs verwenden, um ein Softwareprodukt vor der Freigabe zu testen. Ebenso werden Typ-2-Hypervisoren häufig für kleinere virtuelle Instanzen mit hohem Datenaufkommen eingesetzt, und IT-Organisationen verwenden Typ-2-Hypervisoren in der Regel zur Erstellung virtueller Desktops, die in VDI-Bereitstellungen üblich sind.

Dennoch haben Typ-2-Hypervisoren aufgrund mehrerer Vorteile einen starken Popularitätsschub erfahren:

Klein und schnell. Typ-2-Hypervisoren benötigen keine individuellen Betriebssysteme wie Typ-1-VMs. Das führt zu einfacheren und kleineren logischen Einheiten, die weit weniger Ressourcen verbrauchen, schneller zu erstellen sind und sich leichter migrieren oder manipulieren lassen.

Hochgradig skalierbar. Da eine Typ-2-VM weitaus weniger Computerressourcen benötigt als eine Typ-1-VM, kann ein Computer potenziell viel mehr Typ-2-VMs als Typ-1-VMs hosten.

Grundlage für Container. Das Konzept der Typ-2-Hypervisoren ist die Grundlage für die Entstehung von virtualisierten Containern. Container verwenden spezielle Hypervisoren des Typs 2, so genannte Container-Engines wie Docker oder Apache Mesos, mit denen Container ein gemeinsames Betriebssystem nutzen können. Die Containertechnologie hat eine neue und hocheffiziente Art der Anwendungsarchitektur hervorgebracht, die Microservices.

Grundlage für die Cloud. Die meisten Public-Cloud-Anbieter offerieren native Dienste, die die Erstellung und Verwaltung von virtuellen Containern neben herkömmlichen VMs des Typs 1 direkt unterstützen.

In einigen Unternehmen hat die Container-Technologie die traditionellen Typ-1-VMs als bevorzugte oder beliebteste Virtualisierungsart verdrängt.