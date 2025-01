Vollständige und Paravirtualisierung: Wichtige Unterschiede

Die Idee hinter jeder Virtualisierung ist es, die Hardwareressourcen eines Computers von der Software, die diese Ressourcen nutzt, zu abstrahieren. Ein Hypervisor ist ein Software-Tool, das auf dem Host-System installiert wird, um diese Abstraktionsebene bereitzustellen. Sobald ein Hypervisor installiert ist, interagieren Betriebssysteme und Anwendungen mit den virtualisierten Ressourcen, die vom Hypervisor abstrahiert werden – nicht mit den physischen Ressourcen des eigentlichen Host-Computers.

Es gibt verschiedene Arten der Virtualisierung, die sich in der Isolationsebene unterscheiden: die vollständige Virtualisierung und die Paravirtualisierung.

Was ist vollständige Virtualisierung?

Virtualisierung wird oft als vollständige Virtualisierung bezeichnet. Das heißt, der Hypervisor bietet eine vollständige Abstraktion durch eine softwarebasierte Virtualisierungsschicht und weist abstrahierte Ressourcen einer oder mehreren logischen Einheiten zu, die als virtuelle Maschinen (VMs) bezeichnet werden. Das wird in der Regel als Typ-1-Virtualisierung bezeichnet und ist in Produkten wie VMware ESXi zu finden. Jede VM und ihr Gastbetriebssystem funktionieren so, als würden sie allein auf unabhängigen Computern laufen, und die Betriebssysteme und Anwendungen erfordern keine speziellen Änderungen oder Anpassungen, um in einer typischen VM zu funktionieren. Jede VM ist logisch von jeder anderen VM isoliert. VMs kommunizieren nicht miteinander und teilen keine Ressourcen, es sei denn, die VMs sind absichtlich dafür eingerichtet – in der Regel durch standardmäßige Netzwerkkommunikation.

Allerdings hatten frühe Hypervisoren ein Leistungsproblem. Hypervisoren verlassen sich auf Hardwareemulation, wie zum Beispiel einen VM-Manager, um die binären Übersetzungen zwischen physischer Hardware und virtuellen Ressourcen, wie CPUs und Memory-Plätzen, hin und her zu verarbeiten. Diese ständige Übersetzung führt zu einer Leistungseinbuße des Host-Computers. In den frühen Tagen der vollständigen Virtualisierung begrenzte diese Leistungseinbuße die praktische Anzahl von VMs, die ein System hosten konnte, und schränkte häufig die Arten von Anwendungen ein, die erfolgreich in einer VM ausgeführt werden konnten.

Diese frühen Leistungsprobleme bei der Virtualisierung wurden durch den allgemeinen Einsatz von hardwareunterstützten Prozessoren, die Erweiterungen Befehlssatzes der Prozessoren enthalten, einschließlich der Intel Virtualization Technology (VT) und AMD Virtualization (AMD-V), längst behoben. Heutzutage arbeitet die vollständige Virtualisierung mit Hardwaregeschwindigkeiten und bietet eine hervorragende Leistung für die Servervirtualisierung in Produktionsumgebungen. Das hat dazu geführt, dass die Paravirtualisierung nicht mehr verwendet wird, obwohl es immer noch wichtig ist zu verstehen, was Paravirtualisierung ist und wie sie in das verfügbare Spektrum der Virtualisierungstechnologien passt.

Abbildung 1: Bei der vollständigen Virtualisierung werden die Ressourcen vollständig von der zugrunde liegenden Hardware abstrahiert, während bei der Paravirtualisierung das Betriebssystem mit dem Hypervisor kommunizieren muss.

Vorteile der vollständigen Virtualisierung

Bei der vollständigen Virtualisierung (Typ 1) ist keine Unterstützung durch das Betriebssystem erforderlich, um einen Computer zu virtualisieren oder VMs zu erstellen. Dadurch können IT-Administratoren Betriebssysteme und Anwendungen ohne Änderungen ausführen. Das liegt daran, dass der Hypervisor die Ressourcen vollständig verwaltet und Anweisungen schnell übersetzt. Der Hypervisor ermöglicht es dem Betriebssystem auch, neue Hardware zu emulieren, was die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Produktivität in einem System verbessern kann.

Die vollständige Virtualisierung ermöglicht es Administratoren, Anwendungen auf vollständig isolierten Gastbetriebssystemen auszuführen, wodurch mehrere Betriebssysteme gleichzeitig unterstützt werden – zum Beispiel Windows Server 2016 in einer VM, Windows Server 2019 in einer anderen VM und Ubuntu Linux in einer weiteren VM – und das alles auf demselben Computer. Die vollständige Virtualisierung bietet auch andere Funktionen, wie zum Beispiel einfache VM-Backups und -Migrationen, sodass VMs problemlos von einem Computer auf einen anderen verschoben werden können, ohne die VM und ihre Arbeitslast zu unterbrechen. Diese Art von Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, Hardwarekosten zu senken und die Wartung der Systemhardware zu vereinfachen.

Nachteile der vollständigen Virtualisierung

Trotz der breiten Akzeptanz und des anhaltenden Erfolgs der Virtualisierung hat diese Technologie auch einige Nachteile. Der Einsatz von Hypervisoren und hardwareunterstützten Prozessoren bietet im Vergleich zu Bare-Metal- (nicht virtualisierten) Betriebssystemen und Anwendungsbereitstellungen eine hervorragende Leistung, aber der Hypervisor selbst fügt dem Technologie-Stack, den ein Unternehmen beschaffen, lizenzieren, implementieren und verwalten muss, eine zusätzliche Komplexitätsebene hinzu.

Anwendungen, die einen direkten Zugriff auf die zugrunde liegende Computerhardware erfordern, funktionieren in einer VM nicht ordnungsgemäß. Heutzutage sind solche Anwendungen äußerst selten und stellen in der Regel eine verschwindend geringe Minderheit der Legacy-Anwendungen dar. Selbst in extremen Fällen, in denen eine Legacy-Anwendung nicht aktualisiert werden kann, kann sie auf einem dedizierten Server weiterbetrieben werden und sollte die Einführung und Nutzung der vollständigen Virtualisierung für andere Unternehmens-Workloads nicht beeinträchtigen.

IT-Fachleute müssen bei der Bereitstellung von VMs Verfügbarkeit und Risiken berücksichtigen. In Bare-Metal-Umgebungen wirkt sich ein Serverfehler auf eine Arbeitslast aus. In einer virtualisierten Umgebung kann ein physischer Serverfehler oder -ausfall alle auf dem System ausgeführten VMs betreffen. Wenn beispielsweise ein Server mit fünf VMs ausfällt, fallen auch alle fünf Arbeitslasten aus und müssen wiederhergestellt werden. Mehrere VMs auf demselben System können auch die verfügbare LAN-Bandbreite des Systems überlasten. Daher sind Lastausgleichs-, Schutz- und Wiederherstellungsschemata in virtualisierten Rechenzentren von großer Bedeutung.