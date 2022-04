KubeVirt versus Virtlet für das VM- und Containermanagement

Die Open-Source-Projekte KubeVirt und Virtlet ermöglichen das Planen und Verwalten virtueller Maschinen (VMs) in einem Kubernetes-Cluster. Das vereinfacht die Verwaltung, verringert die Risiken und senkt die Betriebskosten.

Viele IT-Teams arbeiten mit zwei verschiedenen Technologie-Stacks, wenn sie für Entwicklungsprojekte auf Container setzen. Einige Unternehmen migrieren Anwendungen, die in VMs laufen, auf Container, aber das ist nicht immer machbar oder praktisch.

KubeVirt und Virtlet helfen Entwicklungsteams, die einen Teil ihrer Anwendungen in Container umwandeln und gleichzeitig VM-basierte Workloads weiterhin unterstützen wollen. Mit beiden Tools erstellen Entwickler jede Art von Anwendung in einer gemeinsamen Umgebung und stellen sie bereit, wobei sie vertraute und standardbasierte Technologien verwenden.

Es gibt wichtige Unterschiede zwischen KubeVirt und Virtlet, die sich vor allem auf die Art und Weise beziehen, wie sie in Kubernetes implementiert sind.

KubeVirt versus Virtlet

Ursprünglich hat Red Hat das KubeVirt-Projekt ins Leben gerufen, die Cloud Native Computing Foundation (CNCF)hat es jedoch übernommen und begonnen, es unter der Apache License 2.0 zu vertreiben. KubeVirt ist ein Kubernetes-Add-on, mit dem Entwickler Anwendungen in VMs und Containern erstellen, ändern und bereitstellen können. Mit KubeVirt führen Entwickler beide Arten von Anwendungen nebeneinander im selben Kubernetes-Cluster aus.

Mit dem KubeVirt-Add-on erstellen, planen, starten, stoppen und löschen die Controller und Agenten VMs. KubeVirt ist ein Management-Add-on, das als benutzerdefinierte Ressourcendefinition (CRD) implementiert ist und die Kubernetes-API erweitert. KubeVirt-VMs werden als containerisierte Workloads bereitgestellt, die als Pods ausgeführt werden, so dass sie Zugriff auf Pod-Ressourcen wie Netzwerk und Speicher haben.

Virtlet wurde von Mirantis Inc. entwickelt, ist jetzt aber auch als kostenloses Open-Source-Tool unter der Apache License 2.0 verfügbar. Virtlet ermöglicht es Entwicklern ebenfalls, VM-Workloads auf Kubernetes-Clustern auszuführen. Virtlet ist jedoch eine Implementierung der Kubernetes-Container-Laufzeitschnittstelle (CRI) und kein Add-on. Es baut auf Kubernetes-Objekten auf höherer Ebene auf und unterstützt die meisten Standard-Kubectl-Befehle, sodass es VMs wie Pods handhaben kann.

Die VMs selbst verwenden QEMU Copy On Write Version 2-Images. Virtlet ist eine CRI-Implementierung, über die Kubernetes in der Lage ist, VMs ähnlich zu behandeln, wie Container. Folglich stehen Administratoren gängige kubectl-Befehle wie create, get, apply oder attach zur Verfügung, um die VMs zu verwalten.

Da sich ihre Implementierungsprozesse unterscheiden, weisen KubeVirt und Virtlet einige wichtige Unterschiede auf. So unterstützt Virtlet beispielsweise die SR-IOV-Schnittstelle (Single Root I/O Virtualization), eine Erweiterung der Peripheral Component Interconnect Express-Spezifikation, die zu einer besseren Netzwerkleistung führt.

KubeVirt unterstützt ebenfalls SR-IOV sowie weitere Volume-Typen, darunter cloudInitNoCloud, cloudInitConfigDrive, persistentVolumeClaim, dataVolume, ephemeral und containerDisk. Virtlet ist auf einen benutzerdefinierten FlexVolume-Treiber beschränkt, der Blockgeräte für VMs festlegt, was es bezüglich der Speicherflexibilitä einschränkt.