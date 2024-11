Kubernetes, Container und persistentes Storage erklärt

Containerisierung ist ein Synonym für die Entwicklung von Cloud-nativen Anwendungen, und Kubernetes ist eine der wichtigsten Plattformen für die Container-Orchestrierung.

In diesem Artikel befassen wir uns mit der Containerisierung, wodurch sie definiert wird, wie Kubernetes zur Containerisierung passt, wie Kubernetes organisiert ist und wie es persistentes Storage und Data Protection bedient.

Wir schauen uns auch das Container Storage Interface (CSI) an, das Kubernetes-Treiber für die Verbindung mit der Hardware von Speicher-Array-Herstellern bereitstellt.

Und schließlich betrachten wir die Kubernetes-Verwaltungsplattformen der wichtigsten Speicheranbieter.

Container arbeiten außerdem nach dem Prinzip der Microservices , bei dem einzelne Anwendungsfunktionen in kleine, codierte Instanzen unterteilt werden, die über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) miteinander verbunden sind – im Gegensatz zu den großen, monolithischen Anwendungen der Vergangenheit. Container und Microservices sind auch ein Synonym für die iterativen Softwareentwicklungsmethoden von DevOps .

Container sind leichter , da sie ohne Hypervisor und mehrere Iterationen des Virtualisierungsbetriebssystems auskommen. Sie benötigen weniger Server-Ressourcen und sind sehr portabel in On-Premise- und Cloud -Umgebungen. Daher eignen sich Container gut für Arbeitslasten , die massive Nachfragespitzen aufweisen, insbesondere im Internet.

Bei der Anwendungs-Containerisierung wird diese Hypervisor-Schicht abgeschafft und mit dem Serverbetriebssystem gearbeitet. Container kapseln alles, was für die Ausführung einer Anwendung erforderlich ist, und können sehr schnell erstellt, in Betrieb genommen, geklont, skaliert und gelöscht werden.

Bei der Servervirtualisierung – beispielsweise von VMware und Nutanix – wird eine Hypervisor -Schicht geschaffen, die die physischen Serverressourcen maskiert und auf der zahlreiche logische Server , die so genannten virtuellen Maschinen , laufen.

Die Containerisierung ist eine Form der Virtualisierung , die sich vielleicht am besten durch einen Vergleich mit der traditionellen Servervirtualisierung verstehen lässt.

In dieser Erläuterung konzentrieren wir uns auf Kubernetes. Wie bereits erwähnt, ist Kubernetes nicht der einzige Container-Orchestrator, aber einigen Untersuchungen zufolge ist er mit einem Anteil von über 97 Prozent der überwältigende Marktführer.

Container-Orchestratoren übernehmen Funktionen wie die Erstellung, die Verwaltung, die Automatisierung, den Lastausgleich und die Beziehung zur Hardware – einschließlich des Storage – von Containern. Sie sind in der Kubernetes-Sprache in Pods organisiert, das heißt einer Sammlung von einem oder mehreren Containern.

Der Container ist die Grundeinheit, die die Anwendungslaufzeit und den Code sowie Abhängigkeiten und Bibliotheken enthält. Container sind zustandslos, da sie keine Daten oder Informationen über frühere Zustände speichern. Sie sind äußerst portabel, klonbar und skalierbar, da sie alles, was sie brauchen, mit sich führen. Diese Zustandslosigkeit ist auch eine potenzielle Achillesferse, die wir später erläutern.

Im Grunde genommen ist das Storage in Kubernetes ephemer. Das bedeutet, dass er nicht persistent ist und nach dem Löschen des Containers nicht mehr zur Verfügung steht. Nativer Kubernetes-Speicher wird in den Container geschrieben und aus temporärem Scratch-Speicher auf dem Host -Rechner erstellt, der nur für die Lebensdauer des Kubernetes-Pods existiert.

Häufig wird eine Speicherklasse als Standard markiert, so dass sie bei Verwendung einer PVC nicht aufgerufen werden muss oder aufgerufen werden kann, wenn ein Benutzer keine Speicherklasse in einer PVC angibt. Eine Speicherklasse kann auch für alte Daten erstellt werden, auf die möglicherweise von containerisierten Anwendungen zugegriffen werden muss.

Eine Sammlung von PVs kann in einer Speicherklasse gruppiert werden, die das verwendete Storage-Volume- Plug-in , den externen – zum Beispiel Cloud – Anbieter und den Namen des CSI-Treibers angibt (siehe unten).

PVCs werden in der YAML -Konfigurationsdatei des Pods definiert, so dass der Anspruch sich mit dem Pod mitbewegt und Kapazität, Speicherleistung und andere Parameter angeben kann.

Eine PVC hingegen beschreibt eine Speicheranforderung für die Anwendung, die in Kubernetes ausgeführt werden soll. PVCs sind portabel und reisen mit der containerisierten Anwendung mit. Kubernetes ermittelt anhand der definierten PVs, welcher Speicherplatz verfügbar ist, und bindet die PVC daran.

Ein PV – das nicht über Kubernetes-Cluster hinweg portabel ist – definiert Speicher im Cluster, der anhand seiner Leistungs- und Kapazitätsparameter profiliert wurde. Es definiert ein persistentes Storage Volume und enthält Details wie Leistungs-/Kostenklasse, Kapazität, verwendetes Volume-Plug-in, Pfade, IP-Adressen , Benutzernamen und Passwörter und was nach der Verwendung mit dem Volumen geschehen soll.

Speicher kann innerhalb des Pods referenziert werden, was jedoch nicht empfohlen wird, da es gegen den Grundsatz der Portabilität verstößt. Stattdessen verwendet Kubernetes persistente Volumes (PVs) und persistente Volume Claims (PVCs), um Speicher- und Anwendungsanforderungen zu definieren.

Kubernetes unterstützt persistenten Speicher, der in eine breite Palette von On-Premise- und Cloud-Formaten geschrieben werden kann, einschließlich Dateien, Blöcken und Objekten sowie in Datendiensten, zum Beispiel Datenbanken.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind mehr als 130 CSI-Treiber für Datei-, Block- und Objektspeicher in Hardware- und Cloud-Formaten verfügbar.

Was bieten Storage-Anbieter zur Unterstützung von K8s Storage und Data Protection?

Die Komponenten von Kubernetes sind zahlreich und modular. Es überrascht vielleicht nicht, dass die Anbieter von Speicher-Arrays die Möglichkeit genutzt haben, eine weitere Verwaltungsschicht darüber zu legen und die Bereitstellung von Speicher- und Datendiensten für Administratoren zu vereinfachen. Hier betrachten wir die Produkte der Speicheranbieter in diesem Bereich.

Die Anforderungen reichen hier von der Konfiguration der Ressourcen entsprechend dem von den Anwendungen benötigten Speicherprofil bis hin zu Quelle und Ziel von Backups und anderen Data-Protection-Funktionen, die sich alle schnell ändern können.

Dell EMC, IBM, HPE, Hitachi, NetApp und Pure Storage verfügen alle über Container-Management-Plattformen, die es Entwicklern ermöglichen, Speicher- und Data-Protection-Anforderungen einfacher in den Code zu schreiben und gleichzeitig traditionelle IT-Funktionen wie Data Protection ohne tiefgreifende Kenntnisse zu verwalten.

Alle verwenden CSI-Treiber in irgendeiner Form, um die Bereitstellung und das Management von Storage und Backup für ihre eigene und in einigen Fällen für jede beliebige Speicherumgebung, einschließlich derjenigen in der Cloud, anzubieten.