Container und Kubernetes brauchen neue Storage- und Backup-Ansätze

Ein Jahrzehnt nach der Einführung der Kubernetes-Container-Plattform sind die IT-Infrastrukturteams in Unternehmen immer noch unschlüssig, wie sie den populären Orchestrator im Vergleich zu den traditionellen IT-Anforderungen unterstützen sollen.

Die Einführung von Kubernetes für Unternehmen ist für Infrastrukturteams nach wie vor schwierig, da es an ausgereiften Management-Tools und Produkten auf dem Markt fehlt. Diese Tools zur Unterstützung der Unternehmensanforderungen sollten nach Ansicht von Analysten der Speicherbranche persistenten Speicher, Backups und Automatisierung umfassen.

In einem IDC-Bericht vom Herbst 2023 wurde die Infrastruktur zur Unterstützung von Kubernetes als Container-Datenmanagement definiert, was für die Infrastrukturteams einen anderen Bedarf an Containern darstellt als die Anforderungen von DevOps oder Plattformtechnik. Andere Analysten sind der Meinung, dass die Einzelheiten der vorgeschlagenen Definition zur Debatte stehen, aber es besteht ein Bedarf an Unternehmens-Tools zur Unterstützung der Entwicklungsarbeit ohne Mikromanagement oder Verlangsamung der Entwicklungs-Pipelines.

Johnny Yu, Analyst bei IDC und Mitverfasser des Berichts Worldwide Container Data Management 2023 Vendor Assessment, erklärt, dass die Aufgaben zur Unterstützung der Container-Infrastruktur im Unternehmen bei den Spezialisten für physische Speicher und virtuelle Maschinen (VMs) liegen.

„Es gibt keinen branchenüblichen Begriff für das, was die IT-Betriebsteams tun“, so Yu. "Sie interessieren sich nicht dafür, wie Kubernetes tatsächlich funktioniert. Die Teams wissen nur, dass es eine neue Umgebung gibt, die sie für die Ausführung dieser Anwendungen einrichten müssen.“

Hierarchie der Container-Anforderungen Der oben erwähnte IDC-Bericht definiert Container-Datenmanagement-Produkte als solche, die sich ausschließlich auf Container, Datenmanagement-Funktionen wie Disaster Recovery und Migrationsfunktionen sowie Container-Storage-Management für den dauerhaften Datenzugriff konzentrieren. Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollten Speicheradministratoren nicht zu Experten für Kubernetes oder andere Container-Plattformen werden müssen, so Yu. Stattdessen wünschen sich diese Kunden ein gewisses Maß an Abstraktion der Kubernetes-Speicher- oder -Systemanforderungen in die allgemein verwendete Infrastrukturterminologie und -software. DevOps, das sich auf die Softwareentwicklung konzentriert, und Platform Engineering, das sich auf die Schaffung abstrahierter Ressourcen für Entwickler konzentriert, haben andere Bedürfnisse als das von IDC vorgeschlagene Container-Datenmanagement. Container-Storage und Container-Data-Protection werden nicht wie im traditionellen Storage unterschieden, so der Bericht, da der Container-Markt noch nicht an einem Punkt angelangt ist, an dem diese Trennung notwendig ist und die meisten Kunden sie auch nicht aktiv anstreben. Zu den spezifischen Produkten, die laut IDC die Definition für Container-Datenmanagement erfüllen, gehören Portworx von Pure Storage, die Container-Storage-Angebote von NetApp und Longhorn von SUSE. Zu den anderen genannten Unternehmen gehören Veritas, IBM, Veeam und Catalogic. Viele Storage-Administratoren wurden von der frühen Einführung von Containern durch Entwickler überrascht und müssen nun sehr komplexe und vernetzte Systeme von Anwendungen unterstützen. Diese frühen Container-Anwendungen haben vielleicht Open-Source-Software wie Velero verwendet, um in die Kubernetes-Technologie einzutauchen, so Yu, aber diese Anwendungen haben sich zu geschäftskritischen Workloadsentwickelt, die eine angemessene Datenverwaltung erfordern. „Wenn eine neue Technologie auftaucht, gibt es die Idee, sie zuerst zu implementieren und einzusetzen, um die Vorteile zu nutzen, und später Fragen zu stellen“, erklärt Yu. „Wenn Unternehmen in Container einsteigen, müssen sie wirklich vorausplanen und sehen, was ihre Roadmap für die nächsten drei bis fünf Jahre ist.“