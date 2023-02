So stellen Sie Kubernetes auf VMware mit vSphere Tanzu bereit

VMware vSphere mit Tanzu ist eine gute Option für Unternehmen, die bereits mit VMware arbeiten und das Kubernetes-Clustermanagement zentralisieren möchten. IT-Teams nutzen mit Tanzu eine alternative – aber dennoch vertraute – Methode für die Arbeit mit Clustern.

vSphere ist hauptsächlich als Hypervisor für virtuelle Maschinen bekannt, es eignet sich aber auch für Kubernetes-Cluster mit Container-Workloads. Schauen wir uns an, was vSphere mit Tanzu bietet und wie man es zum Laufen bringt.

Wie vSphere mit Tanzu als Kubernetes-Cluster funktioniert

VMware vSphere mit Tanzu besteht aus zwei Hauptfunktionen: Es ermöglicht IT-Administratoren den Betrieb von Container-Workloads auf einem Hypervisor und das Bereitstellen von Kubernetes-Clustern in VMs. Damit funktioniert es wie ein Kubernetes-Cluster, das Cluster bereitstellt.

Wer sich mit Kubernetes auskennt, weiß, dass ein Deployment aus Control-Plane-Knoten besteht, die für die Verwaltung zuständig sind, und Worker-Knoten, auf denen die Container laufen. Um vSphere mit Tanzu einzurichten, benötigen Sie drei virtuelle Appliances in einem regulären vSphere-Cluster, dem sogenannten Supervisor-Cluster.

Abbildung 1 zeigt einen vSphere-Cluster namens SA-Compute-01 mit seinen drei Supervisor-Kontrollebenen-VMs. Diese drei VMs bilden die Master-Knoten des Clusters.

Abbildung 1: Die Client-Ansicht in vSphere

Die ESXi-Hosts im Cluster bilden die Worker-Nodes, sodass keine weiteren physischen Nodes oder VMs erforderlich sind. Die ESXi-Hosts werden direkt auf dem Hypervisor ausgeführt – oder technisch gesehen in einer kleinen dedizierten VM mit einer abgespeckten Photon OS Linux-Distribution, in der sich die Container-Engine befindet. Wie bei Kubernetes üblich, laufen Container in Pods, und bei vSphere mit Tanzu laufen sie folglich in vSphere Pods.

Abbildung 2: Die Komponenten eines vSphere Pods.

Manch einer mag sagen, dass vSphere Pods zusätzlichen Overhead verursachen und im Grunde dasselbe erreichen, wie das Installieren von Kubernetes in virtuellen Maschinen. Doch es gibt einen Unterschied: vSphere verwendet einen kleineren Linux-Kernel und lädt direkt in den ausführbaren Prozess der virtuellen Maschine (VMX), ohne den gleichen Boot-Zyklus wie eine normale VM zu durchlaufen. Daher lassen sich Container mit vSphere Pods genauso schnell starten wie auf jedem anderen Kubernetes-Arbeitsknoten.

In einem Kubernetes-Cluster führt jeder Worker-Knoten einen Prozess namens kubelet aus, der mit dem Scheduler auf dem Control-Pane-Knoten verbunden ist. In vSphere mit Tanzu führt jeder ESXi-Host einen Prozess namens spherelet aus, der dasselbe tut: Wenn die Kontroll-VMs des Supervisor-Clusters einen Container auf einem Host einplanen, lädt spherelet das Container-Image herunter und startet es in einem vSphere-Pod.