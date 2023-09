Schritt für Schritt zum Multi-Cloud-Kubernetes-Cluster

Die Verwaltung von Ressourcen, die sich über mehrere Cloud-Umgebungen erstrecken, kann kompliziert sein. Die Einrichtung eines Multi-Cloud-Kubernetes-Clusters ist eine Möglichkeit, um die Verwaltung zu verbessern. Dieses Cluster besitzt nur eine Control Plane (Kontrollschicht) zur Verwaltung der Nodes (Knoten) in mehreren Cloud-Umgebungen.

Hier erhalten Sie eine Einführung in Multi-Cloud-Kubernetes-Cluster und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau eines solchen Clusters.

Multi Cloud-Kubernetes vs. Multi-Cluster-Kubernetes

Multi-Cloud-Kubernetes ist eine architektonische Strategie, bei der ein einziger Kubernetes-Cluster betrieben wird, dessen Nodes sich in mehreren Clouds befinden. In einem solchen Setup können einige Nodes in Amazon Web Services (AWS) betrieben werden, während andere zum Beispiel in Azure laufen. Alle Nodes gehören zum selben Cluster und werden über die gleiche Control Plane verwaltet.

Multi-Cloud-Kubernetes unterscheidet sich von Multi-Cluster-Kubernetes.

Bei Multi-Cluster-Kubernetes werden mehrere Kubernetes-Cluster gleichzeitig genutzt. Das bedeutet aber nicht, dass IT-Teams Kubernetes über mehrere Clouds hinweg betreiben. Um eine Multi-Cluster-Architektur zu schaffen, können sie zwei oder mehr Cluster auch innerhalb derselben Cloud einrichten.

Mehrere Kubernetes-Cluster führen zu zwei oder mehr separaten Control Planes, die jedoch meist durch eine zentrale Verwaltungsebene miteinander verbunden sind. Bei Multi-Cloud-Kubernetes gibt es ein einziges Cluster und eine Control Plane, die über mehrere Clouds verteilte Ressourcen verwaltet.