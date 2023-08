Kubernetes-Netzwerke: Bewährte Methoden und Herausforderungen

Die Vernetzung spielt in Kubernetes-Umgebungen eine entscheidende Rolle, da sie alle Container und Dienste miteinander verbindet. Das Netzwerk ist von zentraler Bedeutung für den Zugriff auf Workloads. Es ermöglicht Kubernetes, containerbasierte Workloads nahtlos zwischen lokalen, Public- und Private-Cloud-Infrastrukturen zu verschieben.

Bevor Sie mit beliebten Container Network Interface (CNI)-Plug-ins wie Calico, Flannel und Cilium arbeiten, sollten Sie sich mit den Grundlagen des Kubernetes-Netzwerks vertraut machen. Erfahren Sie mehr über die Rolle des Netzwerks in Kubernetes-Bereitstellungen, bewährte Verfahren und mögliche Herausforderungen.

Wie Kubernetes-Netzwerke funktionieren

Kubernetes ist eine Plattform zur Orchestrierung von Containern, die die Planung, Bereitstellung, Überwachung und den laufenden Betrieb von virtualisierten Containern in Computer-Clustern am eigenen Standort oder in der Cloud verwaltet. Der Open-Source-Code von Kubernetes ist die Grundlage für viele Containerverwaltungsplattformen, wie Amazon Elastic Kubernetes Service, Red Hat OpenShift und SUSE Rancher.

Ein Kubernetes-Implementierung besteht aus den folgenden Hauptelementen:

Pod. Ein Pod ist ein grundlegendes logisches Objekt in Kubernetes, das zusammengehörige Container in Funktionsgruppen organisiert. Jeder Pod hat seine eigene IP-Adresse und kann einen oder mehrere Container enthalten.

Services. Kubernetes bietet mehrere dedizierte Dienste, darunter einen Proxy und einen Load Balancer, für die Verwaltung des Datenverkehrs zwischen Pods.

Worker Node. Ein Worker Node ist ein Server, der Pods hostet und Dienste wie kubelet, etcd und kube-proxy ausführt. Ein Worker Node kann einen oder mehrere Pods hosten.

Control Node. Der Kontroll- oder Primärknoten ist ein Server, der alle Worker Nodes und Pod-Bereitstellungen in einem Kubernetes-Cluster verwaltet.

Die Elemente einer Kubernetes-Bereitstellung sind zur Steuerung und Kommunikation auf Netzwerke angewiesen. Kubernetes stützt sich auf softwaredefinierte Funktionen zur Konfiguration und Verwaltung der Netzwerkkommunikation im gesamten Cluster.

Abbildung 1: Das Infrastrukturnetzwerk ermöglicht die Kommunikation zwischen der Steuerungsebene und den Worker Nodes in einem Kubernetes-Cluster.

Kubernetes-Netzwerke umfassen in der Regel vier Hauptkommunikationsvorgänge:

Container-to-Container. Die Kommunikation zwischen Containern, die innerhalb desselben Pods laufen, ist schnell und effizient; alle Container in einem Pod teilen sich denselben Netzwerk-Namespace, einschließlich Ressourcen wie IP-Adressen und Ports.

Pod-to-Pod. Diese Kategorie umfasst die Kommunikation zwischen Pods auf demselben Worker Node (Intra-Node-Kommunikation) und zwischen verschiedenen Worker Nodes (Inter-Node-Kommunikation). Kubernetes verwaltet die Details, die erforderlich sind, um Pods zu finden und den Datenverkehr zwischen ihnen zu verwalten.

Pod-to-Service. Kubernetes-Dienste verfolgen Pods und ihre Details, wie IP-Adressen, Adressänderungen und die Erstellung oder Beendigung von Containern und Pods. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Anwendung nur die IP-Adresse des Dienstes und nicht die Details der einzelnen Pods kennen muss.

External-to-Service. Kubernetes-Regeln und -Richtlinien steuern die eingehende Kommunikation mit dem Kubernetes Cluster, in der Regel aus dem Internet und gesichert mit HTTPS.

All diese Vorgänge hängen von drei grundlegenden Kubernetes-Netzwerkanforderungen ab: Pods müssen in der Lage sein, ohne Netzwerkadressübersetzung miteinander zu kommunizieren; ebenso müssen die Knoten in der Lage sein, ohne NAT mit allen Pods zu kommunizieren. Schließlich muss die IP-Adresse eines Pods auch die gleiche Adresse sein, auf die sich andere Pods und Nodes beziehen, wenn sie mit diesem Pod kommunizieren.