Wozu benötigt man Container Network Interfaces?

Erweiterbarkeit und Optimierung sind für jede Unternehmensplattform unerlässlich. Die Fähigkeit, eine Plattform an spezifische Anwendungs- oder Geschäftsanforderungen anzupassen, ohne permanente Änderungen vorzunehmen, schafft Möglichkeiten für Innovation und Verbesserung und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Plattform.

Kubernetes ab Version 1.25 nutzt die Vorteile der Erweiterbarkeit und Optimierung, indem es das Container Network Interface (CNI) verwendet, um mit verschiedenen Netzwerktechnologien und -topologien zu arbeiten. Kubernetes erfordert derzeit Netzwerk-Plug-ins zur Unterstützung von Pods und zum Steuern des Kubernetes-Netzwerkmodells.

Sehen Sie sich genauer an, wie CNI mit Kubernetes funktioniert, und vergleichen Sie beliebte Netzwerk-Plug-ins, die derzeit für Kubernetes verfügbar sind, darunter Calico, Flannel, Weave Net, Cilium und Multus.

CNI ist kein Kubernetes-Plug-in, sondern die Spezifikation, die definiert, wie Plug-ins mit der Container-Laufzeitumgebung kommunizieren und interagieren sollen. CNI-Plug-ins lassen sich auf jede beliebige Art und Weise erstellen und entwickeln, und sie spiegeln oft die Entwicklungs-, Test- und Lieferstandards anderer Softwareprojekte wider. Letztendlich müssen Plug-ins jedoch die CNI-Spezifikation einhalten, um mit Kubernetes in einer funktionierenden Container-Umgebung zu funktionieren.

Dieser Prozess ist erstaunlich komplex. Die Art der Cluster-Vernetzung, die Sie für Containern und Kubernetes benötigen, muss vier verschiedene Arten der Kommunikation abdecken: Pod-zu-Pod, Pod-zu-Service, Extern-zu-Service und Container-zu-Container in enger Kopplung.

Ein neu erstellter Pod oder Container hat keine Netzwerkschnittstelle. CNI-Plug-ins fügen sie in den Container- Netzwerknamensraum ein. Dieses virtuelle Netzwerk verbindet dann Hosts und Container, weist IP-Adressen zu, konfiguriert das Routing und führt andere Aufgaben aus, um die Netzwerkumgebung zu definieren, damit die Container kommunizieren können.

Die Datentypdefinitionen , anhand derer Plug-ins Ergebnisse zurückgeben oder Daten an die Containerlaufzeit übergeben.

Das Verfahren für Plug-ins zum Zuweisen von Funktionen oder Aufgaben an andere Plug-ins; und

Die CNI-Spezifikation – Version 1.0.0 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung – ist ein formales Dokument, das einen hersteller- und technologieunabhängigen Netzwerkansatz für Anwendungscontainer unter Linux beschreibt. Mit dem CNI-Plug-in-Modell können IT-Administratoren eine breite Palette von Netzwerkoptionen für ihre Container erstellen und bereitstellen, so dass sich Kubernetes in verschiedenen Netzwerkumgebungen einsetzen lässt.

Was ist ein Container-Netzwerk-Interface?

Dutzende von Plug-ins von Drittanbietern halten sich an den CNI-Standard, darunter Calico, Cilium, Romana, Silk und Linen. Die CNI-Projektseite auf GitHub enthält eine umfassende Liste von CNI-kompatiblen Projekten.

Kubernetes ist nur eine der Laufzeitumgebungen , die sich an die CNI-Spezifikation halten. Zu den anderen CNI-kompatiblen Laufzeitumgebungen gehören die folgenden:

Was verhält sich CNI zu Kubernetes?

Vor- und Nachteile von CNI-Plug-ins

Im Folgenden werden einige der Vorteile einer CNI-Plug-in-Architektur aufgeführt:

Erweiterbarkeit der Software. Mit CNI-Plug-ins müssen Entwickler keine spezifische Software für jede Einsatzsituation oder -umgebung entwickeln. Stattdessen können Nutzer einfach das Plug-in auswählen, das ihren Anforderungen am besten entspricht.

Vermeidung von Lock-in. Im Idealfall verhindert ein Plug-in-Konzept die Bindung an einen bestimmten Anbieter und ermöglicht es aus Plug-ins aus verschiedenen Quellen auszuwählen.

Einfache Änderungen. Wenn sich Einsatzanforderungen oder Umgebungen ändern, passen Sie die Plattform einfach durch die Installation neuer CNI-Plug-ins an.

CNI-Plug-ins sind jedoch nicht perfekt, und jede Plug-in-basierte Plattform kann auch potenzielle Probleme mit sich bringen. Sie sollten diese Kompromisse in Betracht ziehen, bevor sie eine Plug-in-abhängige Plattform einsetzen:

Unerwartete Bugs. Plattformentwickler testen oder validieren Plug-ins nicht immer, was zu Fehlern wie Bugs, schlechter Leistung und Sicherheitsproblemen führt. Bei jeder Prüfung oder Validierung einer Softwareplattform sollten Sie die vorgesehenen Plug-ins berücksichtigen, einschließlich einer erneuten Validierung der Plattform hinsichtlich Stabilität und Leistung, wenn ein Plug-in aktualisiert oder ersetzt wird.

Mehr bewegliche Teile. Admins müssen Updates und Patches nicht nur für Plattformen wie Kubernetes, sondern auch für alle Plug-ins verfolgen, was die Softwarebereitstellung und -verwaltung erschwert.

Sich ändernde Standards. Plug-in-Standards wie CNI sind nicht in Stein gemeißelt, und neue Versionen erfordern oft Änderungen an den Plug-ins. Das wiederum führt dazu, dass Sie neue oder aktualisierte Plug-ins benötigen, die zusätzliche Komplexität und Arbeit mit sich bringen. Ebenso gibt es keine Garantien für die Abwärtskompatibilität oder rechtzeitige Aktualisierungen wichtiger Plug-ins, um neuen Standards zu entsprechen. All das stört den reibungslosen Betrieb Ihrer Umgebung.