ECS versus EKS: Amazon-Containerdienste im Vergleich

Im Kern führen Amazon Elastic Container Service und Elastic Kubernetes Service beide containerisierte Anwendungen aus. Sie tun dies jedoch auf unterschiedliche Weise.

ECS platziert Anwendungen in Containern auf Clustern von EC2-Instanzen oder übergibt sie an den serverlosen Service AWS Fargate, der diesen Prozess automatisiert. Sie stellen in ECS die containerisierte Anwendung bereit, skaliern sie nach oben und unten und verwaltet sie. EKS führt containerisierte Anwendungen über Kubernetes-Orchestrierung und -Verwaltung auf AWS- oder lokalen Ressourcen aus. Es erstellt Kubernetes-Cluster auf EC2-Instanzen oder über Fargate. Mit EKS verwaltet Amazon die Kubernetes-Bereitstellung.

Bei der Entscheidung zwischen ECS und EKS sollten Sie die Prioritäten bei der Anwendungsentwicklung und -verwaltung sowie die Fähigkeiten der IT-Mitarbeiter berücksichtigen.

Wenn Sie die komplexere Konfiguration und das Tooling mit EKS in Kauf nehmen, bekommen Sie dafür ein höheres Maß an Flexibilität. Durch den Zugriff auf die nativen Kubernetes-Tools ist es einfacher, Anwendungsbereitstellungen anzupassen und zu kontrollieren, wie sie funktionieren.

So können Administratoren beispielsweise Kubernetes-Audit-Protokolle analysieren, um Sicherheitsvorfälle zu identifizieren und zu untersuchen. Diese Funktion ist in ECS nicht verfügbar.

Im Gegensatz dazu bietet EKS eine granulare Kontrolle über das Netzwerk. Die Standardnetzwerkkonfiguration in EKS ist relativ einfach: Pods und Knoten teilen sich Einstellungen. Bei der benutzerdefinierten CNI-Vernetzung in EKS kann der Benutzer die Konfiguration der Podvernetzung anpassen. Mit EKS weisen Sie verschiedenen Pods je nach Bedarf öffentliche und private Adressen zu und arbeiten in einer Reihe von Subnetzen.

Portabilität und Kompatibilität

EKS ermöglicht ein höheres Maß an Portabilität und reduziert das Lock-in-Risiko im Vergleich zu ECS. Da ECS proprietär ist, hat es keine Entsprechung in anderen Public Clouds. EKS basiert hingegen auf Kubernetes, einem Open-Source-System, das in jeder Public Cloud oder On-Premises laufen kann.

Da es für die Ausführung in Containern konzipiert ist, sind Anwendungen unabhängig davon, ob Sie ECS oder EKS wählen, portabel. Aufgrund seiner nativen AWS-Technologie ist ECS jedoch stärker an AWS gebunden. Es nimmt mehr Zeit in Anspruch, Bereitstellungskonfigurationen zu ändern oder neu zu schreiben, um von ECS zu einem anderen Service zu wechseln. Mit EKS portieren Sie die meisten Konfigurationen relativ einfach auf jede andere Kubernetes-basierte Umgebung.

Wenn Sie sich für EKS entscheiden, sind Sie bis zu einem gewissen Grad an einen bestimmten Anbieter gebunden. Erwarten Sie nicht, dass Sie EKS-Workloads per Drag and Drop direkt in die Kubernetes-Dienste eines anderen Cloud-Anbieters wie Microsoft Azure Kubernetes Service ziehen können. Rechnen Sie damit, dass Sie Konfigurationen, wie Netzwerk- und Zugriffskontrollregeln, ändern müssen, um auf eine andere Kubernetes-Plattform zu migrieren.

In diesem Sinne werden Anwendungen, die Sie auf EKS oder ECS bereitstellen, als Container verpackt. In den meisten Fällen können Sie Container-Images mit jedem gängigen Container-Orchestrierungsdienst ausführen, unabhängig davon, wo er gehostet wird. Dazu gehören alle Kubernetes-Distributionen sowie andere Orchestrierungs-Tools, die Container unterstützen, wie zum Beispiel Nomad von HashiCorp.