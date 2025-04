Mit Microsoft Copilot für Azure die Infrastruktur verwalten

Microsoft Copilot für Azure bringt eine neue Dimension der Automatisierung und Effizienz in die Cloud-Verwaltung. Speziell bei der Bereitstellung und Verwaltung von virtuellen Maschinen (VMs) in Azure zeigt sich das Potenzial dieses KI-gestützten Assistenten. Durch die Kombination von Large Language Models (LLMs) mit Azure-spezifischem Kontext ermöglicht Copilot eine intuitive Steuerung von Ressourcen und bietet praxisnahe Unterstützung für Administratoren.

Derzeit befindet sich Copilot für Azure noch in der Vorschau. Diese Vorschau ist noch kostenlos. Der Umfang, in dem Sie Copilot für Azure testen können, ist von Ihrem Azure-Abonnement abhängig.

Microsoft Copilot für Azure geht über die reine Automatisierung hinaus und dient als umfassender KI -Begleiter für die Cloud-Verwaltung. Neben der Bereitstellung und Optimierung von Azure- VMs unterstützt Copilot auch die Analyse und Orchestrierung von Daten sowohl in der Cloud als auch am Edge. Durch die Anbindung an die Azure-Steuerungsebene und Arc -fähige Ressourcen ermöglicht Copilot tiefere Einblicke in bestehende Infrastrukturen, um diese effizienter zu betreiben und Probleme frühzeitig zu erkennen.

Copilot in Azure bietet eine tiefe Integration in das Azure-Portal sowie in die mobile App und die Kommandozeilenumgebung. Dank der natürlichen Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) erleichtert Copilot die Verwaltung von Azure-Ressourcen, indem es beispielsweise Anfragen an den Azure Resource Graph stellt oder über den Azure Resource Manager (ARM) administrative Aufgaben ausführt. Zudem unterstützt Copilot Infrastructure-as-Code -Ansätze, indem es neben CLI - und PowerShell -Skripten auch Terraform - oder Bicep -Konfigurationen generieren kann. So können Azure-Infrastrukturen erstellt und verwaltet werden.

Copilot für Azure ist neben 19 Sprachen auch in deutscher Sprache verfügbar, allerdings ist es möglich, dass bestimmte Funktionen oder Antworten nur auf Englisch bereitgestellt werden. Besonders bei sehr spezifischen Abfragen oder technischen Details kann das auftreten. Falls also unerwartete Ergebnisse oder Fehlermeldungen auftreten, hilft es, in den Portaleinstellungen auf Englisch zu wechseln.

Copilot arbeitet nach dem Prinzip der Retrieval-augmented Generation (RAG). Das bedeutet, dass der Assistent nicht nur aus dem bestehenden LLM-Wissen antwortet, sondern kontextbezogene Informationen aus Microsoft Docs, dem Azure Resource Manager (ARM), dem Azure Resource Graph und weiteren Verwaltungsdiensten hinzuzieht. So stellt Copilot fundierte und aktuelle Antworten bereit, ohne direkte Änderungen an Ressourcen vorzunehmen.

Beispiele für eine Interaktion mit Copilot

So können Sie sich eine neue VM bereitstellen lassen:

Prompt: Create a new Azure VM with 4 vCPUs and 16 GB RAM in the West Europe region.

Copilot führt durch den Prozess, gibt Empfehlungen zu passenden VM-Serien (zum Beispiel D8s_v3) und generiert automatisch das Azure-CLI-Skript für die Bereitstellung.

Folgendermaßen analysiert Copilot Ihre bestehenden VMs:

Prompt: List all VMs and show their power state.

Copilot nutzt den Azure Resource Graph, um eine Liste aller VMs inklusive ihres Status anzuzeigen.

Copilot kann auch bei der Optimierung und Kostenkontrolle helfen:

Prompt: Analyze the CPU and memory usage for VM ‘DC1’ over the last 30 days and suggest resizing options.

Copilot wertet Metriken aus und empfiehlt basierend auf der Auslastung eine passendere (günstigere) VM-Größe.