Schneller zur eigenen KI-App: Azure KI und GitHub Codespaces

Azure KI und GitHub stellen eine Kombination an Tools zur Entwicklung von KI-Anwendungen bereit, mit denen Unternehmensanwender eigene KI-Apps entwickeln können. Ein zentraler Aspekt dabei ist der Zugriff auf vorgefertigte, anpassbare Templates und GitHub Codespaces, die den Entwicklungsprozess vereinfachen und beschleunigen.

Nach dem Setup der Azure-Umgebung stellt Microsoft eine Sammlung von KI-Templates bereit. Diese Templates bilden das Fundament für neue Projekte und bieten Technologien, die den Entwicklungsprozess beschleunigen und strukturieren. Die Auswahl eines geeigneten Templates erfolgt über die Azure-Oberfläche.

GitHub Copilot kann genutzt werden, um direkt im Editor komplexe Aufgaben durchzuführen. Durch das Erstellen von Kommentaren im Code, die die Aufgaben beschreiben, lassen sich Funktionen wie Fettschrift oder Überschriften in einem Markdown-Editor nahtlos integrieren. Copilot lernt dabei aus dem Kontext und entwickelt sich während der Programmierung weiter, um zusätzliche Anpassungen zu ermöglichen, wie etwa die Anpassung des Designs oder das Hinzufügen von Toolbars.

Codespaces bietet standardmäßig eine universelle Entwicklungsumgebung, die eine breite Palette vorinstallierter Tools bereitstellt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, spezifische Tools auf dem eigenen System zu installieren. Entwickler können Codespaces aus jedem Repository heraus starten und über die verfügbaren Templates direkt loslegen. So lässt sich beispielsweise eine Next.js-Anwendung mit minimalem Aufwand erstellen, ohne dass spezielle Kenntnisse oder lokale Installationen erforderlich sind. GitHub Copilot unterstützt bei der Codegenerierung für gängige Aufgaben und komplexe Funktionen wie das Entwickeln eines Markdown-Editors.

Die im Template hinterlegten Anweisungen leiten den Benutzer durch den Einsatz von Terminal-Befehle, welche die benötigte Infrastruktur und Beispielcode in das Azure-Abonnement implementieren. Bereitstellung und Test des Templates dauert rund 20 Minuten. Nach Abschluss zeigt das Terminal einen Endpunkt für die erstellte KI-App an, über den eine Interaktion mit der Demo-Anwendung möglich ist.

Die Kombination von Copilot und Codespaces verlagert traditionelle Entwicklungsprozesse in eine flexible und kollaborative Cloud-Umgebung, die sich für den Einsatz moderner Anwendungen und für Teams eignet, die in dynamischen, sich ständig weiterentwickelnden Projekten arbeiten. Durch den Einsatz von KI und Cloud-Entwicklungsumgebungen beschleunigt sich die Entwicklung komplexer Anwendungen.

Azure KI Studio: Modelle entwickeln und APIs nutzen

Azure KI Studio vereint diverse KI-Dienste von Microsoft, darunter Azure OpenAI und maschinelles Lernen, in einer zentralen Plattform. KI Studio ermöglicht Entwicklern, Projekte aufzubauen und KI-Modelle anzupassen. Über das Playground-Interface lassen sich KI-Parameter und Systemeinstellungen konfigurieren, während Funktionen wie der Prompt Flow die Visualisierung komplexer Abfragen und den Aufbau mehrstufiger Workflows unterstützen. Daten lassen sich direkt integrieren, was den Einsatz von CSV-Dateien, Dokumenten oder Cloud-Speicher vereinfacht. Durch die Bereitstellung von Modellen und API-Integration erlaubt Azure KI Studio die skalierbare Umsetzung von KI-Anwendungen in Echtzeit.

Abbildung 3: Azure KI Studio ist ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von eigenen KI-Apps im Microsoft-Umgebungen.

Azure KI Studio und GitHub Codespaces ergänzen sich für KI-gestützte Entwicklung. Während GitHub Codespaces Entwicklern eine vorkonfigurierte Entwicklungsumgebung bereitstellt, in der sie ohne lokale Installationen direkt mit der Arbeit beginnen können, schafft Azure KI Studio die Grundlage für die tiefergehende Modell- und Datenintegration in Anwendungen. Azure KI Studio ermöglicht nicht nur die Entwicklung maßgeschneiderter KI-Modelle, sondern bietet über Funktionen wie den Prompt Flow erweiterte Optionen zur Steuerung von Abfrageflüssen und zur Kombination verschiedener KI-Komponenten.

Diese Visualisierung erleichtert das Handling komplexer Logiken und den Aufbau anwendungsspezifischer Funktionen. Darüber hinaus erlaubt die API-Integration eine Verbindung zwischen Codespaces und Azure KI Studio, sodass Anwendungen, die in Codespaces entwickelt werden, auf die Modelle und Datensätze in Azure KI zugreifen können. Damit können Entwickler fortgeschrittene Lösungen für spezifische Anwendungsfälle entwerfen, die von der serverseitigen Datenverarbeitung bis hin zu interaktiven Anwendungen mit KI-Unterstützung reichen. So entsteht eine End-to-End-Entwicklungsumgebung, die alle Schritte, von der Konzeption bis zum Deployment abdeckt.