Wie Azure OpenAI Service und Azure KI Search funktionieren

Unternehmen können mit Azure KI Search (ehemals Azure Cognitive Search) und Azure OpenAI Service KI-Dienste verwenden, die firmeneigene Daten verarbeiten, zum Beispiel mit einem Chatbot wie ChatGPT. Neben den eigenen Daten kann Azure KI Search auch Daten, die in Microsoft 365 gespeichert sind, zum Beispiel in SharePoint Online, verarbeiten.

Der Vorteil: Anwender können ChatGPT und andere KI-Dienste mit eigenen Daten einsetzen und gleichzeitig ist sichergestellt, dass die Daten unter der Kontrolle des Unternehmens bleiben. Azure KI Search mit Azure OpenAI Service integrieren dabei das Sprachmodell GPT-4 (und neuere Modelle), um Antworten zu erstellen.

Durch die Weiterentwicklung von Azure KI Search und OpenAI Service können auch die Funktionen für den Einsatz im Unternehmen ständig verbessert und erweitert werden.

Azure KI Search im Unternehmeneinsatz

Mit Azure KI Search können Unternehmen leistungsstarke Suchfunktionen in ihre eigenen Anwendungen integrieren, die auf maschinellem Lernen basieren und die eigenen Unternehmensdaten durchsuchen. Die Suchergebnisse sind daher von hoher Qualität. Damit können Entwickler eigene Suchmaschinen für Unternehmen programmieren, die alle Daten eines Unternehmens intelligent durchsuchen.

Azure KI Search kann zudem Bilder analysieren, Sprache verarbeiten und moderne Suchschnittstellen anbieten. Damit liefert Azure KI Search mit seinen Suchindizes die wichtige Datenbasis, die generative KI-Dienste und damit Chatbots nutzen können, um die Prompts der Nutzer richtig zu beantworten. Entwickler zapfen hierfür im ersten Schritt alle Datenquellen, die mit einem Chatbot durchsucht werden sollen, an Azure KI Search an. Dabei kann es sich sowohl um Daten in der Cloud als auch um lokale Daten handeln.

Abbildung 1: Azure KI Search (ehemals Cognitive Search) lässt sich mit einem Chatbot auf Basis von Azure OpenAI Service kombinieren.

Das ist vor allem in Kombination mit einem Chatbot wie ChatGPT nützlich. Damit können Anwender Prompts schreiben, für die Azure KI Search die Unternehmensdaten durchsucht und eine Antwort generiert.