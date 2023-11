Azure Bicep und ARM-Vorlagen im Vergleich

Azure-Resource-Manager-Vorlagen (ARM) sind die offizielle, von Microsoft unterstützte Methode für die Bereitstellung von Ressourcen in Azure. Mit dieser nativen Option stellen IT-Teams eine Ressource über das Portal bereit und exportieren sie zur Wiederverwendung als ARM-Vorlage.

So bequem Microsoft die automatische Generierung von ARM-Vorlagen auch gemacht hat, kann die Arbeit mit diesen Vorlagen aufgrund ihrer Ausführlichkeit und Komplexität dennoch schwierig sein. Die Azure-Bicep-Sprache kann hier helfen.

Erfahren Sie, was Azure Bicep ist, wie es sich von ARM unterscheidet und welche Faktoren die Wahl des Tools beeinflussen.

Vergleich von Bicep und ARM

Das folgende Szenario zeigt die Unterschiede in Bicep-Vorlagen, die in ARM konvertiert werden, wie Länge und Komplexität.

In diesem Beispiel wird eine Vorlage aus dem Repository Azure Quickstart Templates verwendet. Wie hier zu sehen ist, setzt die Quickstart-Vorlage ein Speicherkonto ein, unterstützt eine Reihe von Parametern und hat einige Ausgaben:

@description('Storage Account type') @allowed([ 'Premium_LRS' 'Premium_ZRS' 'Standard_GRS' 'Standard_GZRS' 'Standard_LRS' 'Standard_RAGRS' 'Standard_RAGZRS' 'Standard_ZRS' ]) param storageAccountType string = 'Standard_LRS' @description('The storage account location.') param location string = resourceGroup().location @description('The name of the storage account') param storageAccountName string = 'store${uniqueString(resourceGroup().id)}' resource sa 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2022-09-01' = { name: storageAccountName location: location sku: { name: storageAccountType } kind: 'StorageV2' properties: {} } output storageAccountName string = storageAccountName output storageAccountId string = sa.id

Die Gesamtzahl der Zeilen beträgt 31. Speichern Sie die Datei unter dem Namen sa.bicep und führen Sie den folgenden Bicep-Build-Befehl im selben Verzeichnis aus: bicep build sa.bicep.

Die folgende Datei wird sa.json genannt:

{ "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#", "contentVersion": "1.0.0.0", "metadata": { "_generator": { "name": "bicep", "version": "0.16.2.56959", "templateHash": "1346177644236912037" } }, "parameters": { "storageAccountType": { "type": "string", "defaultValue": "Standard_LRS", "allowedValues": [ "Premium_LRS", "Premium_ZRS", "Standard_GRS", "Standard_GZRS", "Standard_LRS", "Standard_RAGRS", "Standard_RAGZRS", "Standard_ZRS" ], "metadata": { "description": "Storage Account type" } }, "location": { "type": "string", "defaultValue": "[resourceGroup().location]", "metadata": { "description": "The storage account location." } }, "storageAccountName": { "type": "string", "defaultValue": "[format('store{0}', uniqueString(resourceGroup().id))]", "metadata": { "description": "The name of the storage account" } } }, "resources": [ { "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts", "apiVersion": "2022-09-01", "name": "[parameters('storageAccountName')]", "location": "[parameters('location')]", "sku": { "name": "[parameters('storageAccountType')]" }, "kind": "StorageV2", "properties": {} } ], "outputs": { "storageAccountName": { "type": "string", "value": "[parameters('storageAccountName')]" }, "storageAccountId": { "type": "string", "value": "[resourceId('Microsoft.Storage/storageAccounts', parameters('storageAccountName'))]" } } }

Die Gesamtzahl der Zeilen beträgt nun 67. Sie können die Zeilen vier bis zehn außer Acht lassen, da es sich dabei um Metadaten aus der Transpilierung nach ARM handelt. Unabhängig davon hat diese Ausgabe deutlich mehr Zeilen als die Bicep-Vorlage, was ein überzeugendes Argument dafür ist, Bicep anstelle von ARM zu verwenden.

Nutzen Sie Microsofts Bicep Playground, um eine Bicep-Vorlage zu erstellen, die resultierenden ARM-Vorlage anzusehen und die beiden zu vergleichen. Hier ist ein Vergleich zwischen den beiden für das vorherige Beispiel.