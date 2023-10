Azure Virtual Desktop mit Terraform konfigurieren

Die Verlagerung einer Desktop-Umgebung von On-Premises in die Cloud kann eine große Herausforderung sein, da die manuelle Neuerstellung aller Workloads in der Cloud sehr zeitaufwendig ist.

Beim Umzug in die Cloud ist es ein guter Zeitpunkt, sich neue Tools anzusehen, die Sie als IT-Administrator unterstützen, Ihre Workloads einfacher bereitzustellen. Eines dieser Tools ist HashiCorp Terraform, das den Übergang zu Azure Virtual Desktop (AVD) in Verbindung mit den nativen AVD-Tools erleichtern kann.

Terraform ist ein Produkt von HashiCorp und hat sich auf dem Markt für Infrastructure as Code (IaC) durchgesetzt. Mit Terraform können Sie Ihre Cloud-Infrastruktur als Code definieren, in der Vorschau anzeigen und bereitstellen. Da Sie sich nicht mehr manuell durch Azure klicken müssen, vereinfacht Terraform den Bereitstellungsprozess Ihrer Workloads. Es automatisiert die Bereitstellung auf eine Weise, die eine Menge Zeit spart.

Die Leistungsfähigkeit von Terraform mit AVD

Der Leitfaden von Microsoft erklärt, wie Sie eine vollständige AVD-Umgebung in Sekundenschnelle aus dem Code erstellen. Nehmen wir an, Sie automatisieren auch die Erstellung Ihres AVD-Images, beispielsweise mit Packer. Um Ihre Umgebung von Grund auf zu einer vollständigen Produktionsumgebung zu erstellen, ohne irgendwo in Azure klicken zu müssen – einschließlich der virtuellen Maschinen, die Sie mit Ihrem Image hosten – können Sie in diesem Fall dann Terraform verwenden.

Ein großer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass Sie im Falle eines Worst-Case-Szenarios – zum Beispiel, wenn jemand Ihre Umgebung löscht – im Handumdrehen wieder einsatzbereit sind. Sie haben den Endzustand Ihrer AVD-Umgebung in Terraform definiert und kehren bei Bedarf schnell zu diesem Zustand zurück. Das macht die Azure-Migration einfacher und schneller. Natürlich müssen Sie immer noch die Daten berücksichtigen, die die Benutzer innerhalb Ihrer AVD-Umgebung benötigen. Hierfür ist möglicherweise noch eine separate Datenmigration erforderlich.

Mit Ihrer Variablendatei für AVD erstellen Sie auch ganz einfach eine vollständige OTAP-Umgebung (Develop, Test, Accept and Produce), indem Sie Ihre AVD-Umgebung einfach mit anderen Variablen neu bereitstellen. Das ist ein großer Vorteil und führt zu Kosteneinsparungen. Wenn sie nicht mehr benötigt wird, können Sie Ihre OTAP-Umgebung in der Cloud löschen. So müssen Sie nicht für die Kosten der Aufbewahrung in der Cloud aufkommen. Wenn Sie sie brauchen, führen Sie einfach Ihr Terraform-Skript aus und Sie haben Ihre Umgebung. Auf diese Weise nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Cloud zusammen mit Infrastructure as Code, um auf einfache Weise Geld zu sparen.