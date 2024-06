Azure Blueprints versus Terraform: Funktionen und Umfang

Die Wahl der geeigneten Tools für die Verwaltung und Bereitstellung von Infrastrukturen hängt nicht nur von persönlichen Vorlieben ab. Es handelt sich um eine strategische Entscheidung, die die Effizienz und Skalierbarkeit des Betriebs erheblich beeinflussen kann. Zwei beliebte Optionen für die Infrastrukturverwaltung sind Azure Blueprints und Terraform.

Beide Tools sind für die Implementierung von Infrastructure as Code (IaC) unverzichtbar, haben aber jeweils einzigartige Ansätze und Stärken. Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, ist es wichtig, die Stärken und Möglichkeiten der beiden Tools zu verstehen.

Dieser Artikel vergleicht Azure Blueprints und Terraform, einschließlich ihrer Methoden, ihres Umfangs, ihrer Benutzerfreundlichkeit, ihres Governance-Fokus und ihrer technischen Spezifikationen.

Mit Azure Blueprints können Unternehmen schnell konforme Umgebungen einrichten und replizieren, was den manuellen Aufwand erheblich reduziert und das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften minimiert. Die Integration in den Azure Policy and Resource Manager erweitert die Möglichkeiten und macht es für ein auf Compliance ausgerichtetes Cloud-Infrastrukturmanagement im Azure-Ökosystem nützlich.

Terraform vereinfacht die Verwaltung komplexer Cloud-Infrastrukturen, indem es den Nutzern erlaubt, ihre Infrastruktur in Code-Form darzustellen. Dieser Code kann versioniert und wiederverwendet werden, was zu effizienten und wiederholbaren Bereitstellungen führt. Die Übernahme dieses Ansatzes für das Infrastrukturmanagement steigert nicht nur die Produktivität, sondern verbessert auch die Transparenz und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams.

Azure Blueprints und Terraform im Vergleich

Azure Blueprints und Terraform unterscheiden sich in einigen Schlüsselbereichen, wie zum Beispiel Methodik, Umfang, Benutzerfreundlichkeit und Governance.

Methodik

Azure Blueprints ist tief in das Azure-Ökosystem integriert und bietet eine native Azure-Erfahrung, die sich auf Compliance und Governance konzentriert. Es gestattet Benutzern, vordefinierte Azure-Ressourcengruppen zu erstellen, die mit den Richtlinien und Anforderungen ihrer Organisation übereinstimmen.

Abbildung 1: Ein Blueprint erstellen und Artefakte in Azure Blueprints hinzufügen.

Im Gegensatz dazu verwendet Terraform einen deklarativen Ansatz, bei dem der gewünschte Zustand der Infrastruktur in Konfigurationsdateien definiert wird. Terraform führt diese Dateien dann aus, um die Infrastruktur zu erstellen oder zu ändern. Die Terraform-Methodik ist Cloud-agnostisch, unterstützt mehrere Anbieter und ermöglicht einen vielseitigeren und flexibleren Ansatz für das Infrastrukturmanagement.

Abbildung 2: Erstellen Sie Ressourcen in Terraform.

Umfang

Der Anwendungsbereich von Azure Blueprints liegt hauptsächlich in der Azure-Cloud-Umgebung. Es vereinfacht die Einrichtung und Verwaltung von Azure-Ressourcen und trägt dazu bei, dass Azure-Bereitstellungen den Unternehmensrichtlinien und Compliance-Standards entsprechen.

Abbildung 3: Überprüfen und verwalten Sie Azure-Artefakte in Azure Blueprints.

Der breitere Anwendungsbereich von Terraform ist nicht auf einen einzigen Cloud-Anbieter beschränkt. Es unterstützt mehrere Anbieter, darunter Microsoft, AWS, Google und andere, und ermöglicht es den Benutzern, verschiedene Ressourcen in unterschiedlichen Umgebungen zu verwalten. Dank dieses breiten Spektrums eignet sich Terraform für komplexe Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Architekturen.

Benutzerfreundlichkeit

Azure Blueprints ist benutzerfreundlich für diejenigen, die mit der Azure-Plattform vertraut sind. Die Integration mit den nativen Tools und Diensten von Azure bietet eine nahtlose Erfahrung für Azure-Nutzer. Für neue Benutzer kann es jedoch schwierig sein, die Azure-spezifischen Konzepte und Dienste zu verstehen.

Die Benutzerfreundlichkeit von Terraform ergibt sich aus der einfachen Syntax, der umfassenden Dokumentation und dem starken Community-Support. Es ist intuitiv für Benutzer mit grundlegenden Programmierkenntnissen, aber es kann einige Zeit dauern, bis man die fortgeschrittenen Funktionen und Best Practices von Terraform beherrscht. Die Terraform-Community bietet umfangreiche Ressourcen, darunter Module und vorgefertigte Codes, die ein schnelleres Erlernen und Implementieren erlauben.

Governance

Governance ist eine der Hauptstärken von Azure Blueprints. Es richtet sich speziell an Unternehmen, die Compliance- und Governance-Standards in Cloud-Bereitstellungen durchsetzen müssen. Azure Blueprints lässt sich in Azure Policy integrieren, so dass Benutzer Governance-Kontrollen und Compliance in großem Umfang anwenden können.

Abbildung 4: Geben Sie Parameter in Azure Blueprints für Governance und Compliance ein.

Terraform ist zwar nicht in erster Linie auf Governance ausgerichtet, bietet jedoch Funktionen, die Governance unterstützen. Durch seinen modularen Aufbau und die Zustandsverwaltung kann es Versionskontrollen und Prüfpfade durchsetzen, die für die Governance unerlässlich sind. Für tiefgreifende Governance-Funktionen können jedoch zusätzliche Tools oder Integrationen erforderlich sein, insbesondere in einem Multi-Cloud-Szenario.

Abbildung 5: Erzwingen Sie Versionskontrolle und Prüfpfade in Terraform.

Technische Spezifikationen

Die technischen Spezifikationen von Azure Blueprints sind eng mit der Azure-Plattform verbunden. Es verwendet JSON für seine Blueprint-Definitionen und lässt sich nahtlos mit anderen Azure-Diensten integrieren. Zu den Voraussetzungen für die Verwendung von Azure Blueprints gehört das Verständnis der Azure Resource Manager-Vorlagen und der Azure-spezifischen Governance-Tools.

Abbildung 6: Azure Blueprints verwendet JSON für Blueprint-Definitionen.

Terraform verwendet HCL, eine proprietäre deklarative Sprache, die für ihre für Menschen lesbare Syntax bekannt ist. Terraform baut seine Spezifikationen anbieterunabhängig auf und ermöglicht so die Integration mit einer Vielzahl von Diensten und Systemen. Das Verständnis von HCL und grundlegenden IaC-Prinzipien ist eine wesentliche Voraussetzung für die effektive Nutzung von Terraform.