Tipps für das Einrichten eines Azure-Blob-Storage-Kontos

Azure Blob Storage, der Objektspeicher von Microsoft, ist massiv skalierbar und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Aber die Benutzer müssen wissen, wo sie anfangen sollen.

In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie Azure Blob Storage-Konten erstellen. Obwohl es sich bei Azure Blob Storage um einen flachen Objektspeicher handelt, ist die Bereitstellung und Verwaltung von Blobs – einzelne Dateien, die in Azure Blob Storage gespeichert werden – hierarchisch aufgebaut. Ein Azure Blob Storage-Konto befindet sich an der Spitze der Hierarchie. Innerhalb dieses Speicherkontos können Sie einen oder mehrere Container erstellen. Jeder dieser Container kann einen oder mehrere Blobs beziehungsweise Dateien speichern. Jeder Blob muss sich innerhalb eines Containers befinden.

Erstellen Sie ein Azure Blob Storage-Konto Bevor Sie einen Azure Blob Storage bereitstellen können, müssen Sie ein Speicherkonto einrichten. Melden Sie sich dazu im Azure-Portal an. Klicken Sie dann auf das Symbol Create a Ressource und wählen Sie die Registerkarte Storage. Suchen Sie den Dienst Storage Account und klicken Sie auf Create, wie in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Klicken Sie den Create-Link innerhalb der Storage-Account-Sektion. Sie gelangen nun zum Bildschirm Create a Storage Account (Speicherkonto erstellen), der in Abbildung 2 dargestellt ist. Das Speicherkonto bestimmt den Speichertyp und den Grad der Redundanz, der für jeden Container – und die darin enthaltenen Blobs – besteht, der mit dem Speicherkonto verbunden ist. Um die Kosten für Ihren Blob-Speicher unter Kontrolle zu halten, sollten Sie mehrere Speicherkonten anlegen, damit verschiedene Blobs von unterschiedlichen Niveaus der Speicherleistung und Redundanz profitieren können. Der Name für Ihr Speicherkonto muss eindeutig sein – nicht nur innerhalb Ihres Azure-Kontos, sondern in ganz Azure. Verwenden Sie Ihren Kontonamen als Stamm des Speicherkontonamens und fügen Sie dann zusätzliche Informationen hinzu, die den Zweck oder die Merkmale des Kontos widerspiegeln. Wählen Sie Ihr Abonnement und dann Ihre bevorzugte Ressourcengruppe aus. Geben Sie einen Namen für das zu erstellende Speicherkonto an, und wählen Sie die Region für das Konto aus. Wählen Sie schließlich die von Ihnen bevorzugte Leistungsstufe und den Grad der Redundanz, den Sie benötigen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Review+Create und anschließend auf die Schaltfläche Create, um das Speicherkonto zu erstellen. Abbildung 2: Das Erstellen eine Storage Accounts ist dank der Benutzeroberfläche relativ einfach.