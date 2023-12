Was ist neu in Microsoft Graph PowerShell v2?

Da Microsoft ältere PowerShell-Verwaltungsmethoden für seine Cloud-Dienste in den Ruhestand versetzt, müssen Administratoren lernen, wie sie mit den neueren Tools, wie Microsoft Graph, arbeiten.

Entwickler arbeiten mit der Microsoft Graph API, um Anwendungen für die Cloud-Produkte von Microsoft zu erstellen, aber auch Administratoren können damit Änderungen an der Kollaborationsplattform Microsoft 365 und dem Cloud-Zugriffs- und Identitätsmanagementprodukt Microsoft Entra ID, früher Azure Active Directory (Azure AD), vornehmen.

Mit Microsoft Graph interagieren Administratoren mit Daten aus mehreren Microsoft-Diensten in einer einzigen Anfrage. Es sind zwei Endpunkte verfügbar: Der Endpunkt v1.0 ist stabil und wird für den produktiven Einsatz empfohlen, während der Beta-Endpunkt aus APIs im Vorschaustatus besteht, die für Tests verwendet werden.

Das Microsoft Graph PowerShell SDK ist die Bibliothek, die als API-Wrapper mit Cmdlets fungiert, die das gesamte API-Set für PowerShell aufdecken. Die Standard-PowerShell-Module, wie zum Beispiel Azure AD und MSOnline, verwendeten dienstspezifische APIs. Als Microsoft nach und nach alle unabhängigen APIs in die einheitliche API von Microsoft Graph zusammenführte, mussten PowerShell-Befehle entweder neu geschrieben, verworfen oder in eine Bibliothek migriert werden.

Das Microsoft-Graph-PowerShell-Modul, das das Microsoft Graph PowerShell SDK verwendet, um die Microsoft-Graph-API anzuzapfen, stellt Administratoren cmdlets zur Verfügung, mit denen sie Daten abrufen oder Änderungen am Microsoft-365-Tenant und den Kollaborationsdiensten, wie Exchange Online und SharePoint Online, vornehmen können. Administratoren nutzen die PowerShell-Automatisierung, um eine Vielzahl von Aufgaben: Zum Beispiel Massenlizenzierungsänderungen vorzunehmen, Verwaltungsbenachrichtigungen zu senden und Berichte über die Dienstnutzung zu erstellen.

So aktualisieren Sie auf Microsoft Graph PowerShell v2

Um mit Microsoft Graph PowerShell SDK v2 zu beginnen, müssen Sie die aktualisierten PowerShell-Module Microsoft.Graph und Microsoft.Graph.Beta installieren.

# Install Microsoft.Graph and allow the prerelease version to install Install-Module Microsoft.Graph -AllowPrerelease -AllowClobber -Force # Install Microsoft.Graph.Beta and allow the prerelease version to install Install-Module Microsoft.Graph.Beta -AllowPrerelease -AllowClobber -Force

Um die aktuelle Version zu ersetzen, entfernen Sie die Eigenschaft AllowClobber. Um die beiden Versionen nebeneinander laufen zu lassen, behalten Sie die Eigenschaft AllowClobber bei.

Nach der Installation laden Sie das Modul, das Sie verwenden möchten, mit dem Befehl Import-Module.

Import-Module Microsoft.Graph Import-Module Microsoft.Graph.Beta

Um die geladenen Module zu überprüfen, führen Sie Folgendes aus:

Get-Module -Name Microsoft.Graph*

Abbildung 2: Führen Sie den Befehl Get-Module aus, um sicherzustellen, dass Sie die v2 Microsoft Graph PowerShell-Module geladen haben.

Sobald sie geladen sind, können Sie die Module v1 und beta verwenden und die Befehle v1 und beta in einem Skript ausführen, ohne den Befehl Select-MgProfile verwenden zu müssen.