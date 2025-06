Microsoft-365-Offboarding per PowerShell automatisieren

Das ordnungsgemäße Offboarding eines Benutzers aus Microsoft 365 erfordert Genauigkeit. Durch die Automatisierung des Prozesses per PowerShell können Administratoren Best Practices einhalten, häufige Fehler vermeiden und Änderungen schnell umsetzen.

Der Prozess zum Entfernen eines Benutzers ist umfassend und kann manuell viel Zeit in Anspruch nehmen. Bei Änderungen in mehreren Admin-Portalen besteht immer die Gefahr, dass ein Schritt übersehen wird. Die PowerShell ist aufgrund ihrer Geschwindigkeit, Flexibilität und Integrationsmöglichkeiten ein hervorragendes Tool für das Offboarding von Microsoft-365-Benutzern. Sobald Sie ein auf Ihre Umgebung zugeschnittenes Offboarding-Skript getestet haben, können Sie es ohne Bedenken wiederverwenden, ohne das Risiko, wichtige Schritt zu übersehen oder manuelle Fehler zu verursachen. Die Protokollierungs- und Berichtsfunktionen von PowerShell stärken die Nachvollziehbarkeit und Audit-Trails zusätzlich.

Microsoft verfügt über eine Funktion namens Entra Lifecycle Workflows, die einen Teil dieser Offboarding-Automatisierung übernehmen kann. Um sie nutzen zu können, muss das Unternehmen Entra ID Governance erwerben und zusätzlich Microsoft Entra ID P1 oder P2 pro Benutzer und Monat abonnieren. Entra Lifecycle Workflows ist in seiner Funktionalität eingeschränkt und erfordert zusätzlichen Aufwand, um die Integrationsmöglichkeiten in PowerShell zu erreichen.

Die Durchführung der Benutzer- Deprovisionierung mit PowerShell erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz eines Prozesses, der in einigen Fällen eine schnelle Lösung erfordert.

Das Offboarding von Benutzern ist eine Aufgabe, die sich kaum verändert und sich daher ideal für die Automatisierung mit einem PowerShell-Skript eignet. Die Automatisierung von Verwaltungsaufgaben in Microsoft 365 bietet viele Vorteile, darunter die folgenden:

Ein bewährtes PowerShell-Skript sorgt für konsistente Offboarding-Abläufe und minimiert manuelle Fehlerquellen. Sie können das Offboarding auslösen, wenn Sie die Anweisung der Personalabteilung bekommen, eventuell in Kombination mit dem Betriebsrat oder dem IT-Team. So halten Sie auch notwendige Fristen ein.

2. E-Mail-Weiterleitung: Richten Sie gegebenenfalls eine Weiterleitung für das E-Mail-Konto des ausscheidenden Benutzers ein, um E-Mails an einen Vorgesetzten oder Nachfolger weiterzuleiten und so die Kontinuität zu gewährleisten.

Beim Offboarding von Benutzern in Microsoft 365 sollten Sie Folgendes beachten:

2. Datensicherheit: Sichern Sie alle sensiblen Daten, auf die der Benutzer Zugriff hat. Dies kann die Übertragung von Dateien an einen anderen Mitarbeiter, die Löschung personenbezogener Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO oder die Änderung gemeinsam genutzter Passwörter umfassen.

Einrichten und Verwenden von PowerShell zum Verwalten des Benutzer-Offboardings

Sie können ein PowerShell-Skript erstellen, um beim Offboarding eines Benutzerkontos in Microsoft 365 bewährte Methoden zu befolgen. Das Skript könnte beispielsweise die folgenden Aufgaben umfassen:

Deaktivieren Sie den Anmeldezugriff des Benutzers auf alle Microsoft-365-Dienste, um unbefugte Nutzung zu verhindern.

Konvertieren Sie das Postfach für einen Übergabezeitraum in ein freigegebenes Postfach, richten Sie automatische Antworten oder E-Mail-Weiterleitungen ein oder exportieren Sie den Inhalt des Postfachs zur Archivierung. Dabei gilt es die rechtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Identifizieren und sichern Sie die erforderlichen Daten aus dem Benutzerkonto.

Entfernen Sie die Microsoft-365-Lizenz des Benutzers.

Löschen Sie Unternehmensdaten von den Geräten des Benutzers.

Entfernen Sie den Benutzer aus Microsoft-365-Gruppen, Microsoft Teams und Verteilerlisten.

Unternehmen haben möglicherweise eine längere Liste von Anforderungen für das Offboarding. Das Skript sollte auch jeden Schritt dokumentieren, einschließlich Erfolge, Fehler und Skriptaktionen, die nicht ausgeführt werden mussten.

Microsoft empfiehlt, zunächst nach Möglichkeit das Microsoft Graph PowerShell SDK zu verwenden. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie Microsoft Entra ID – ehemals Azure Active Directory – App-Registrierung verwenden, um sich mit Anwendungsberechtigungen und nicht mit delegierten Berechtigungen in PowerShell anzumelden. Mit dieser Konfiguration können Sie eine Drittanbieteranwendung verwenden, um den Offboarding-Prozess zu starten, und dann den Code aufrufen, um die Bereinigungsarbeiten in Microsoft Entra ID durchzuführen.

Stellen Sie zunächst mit PowerShell eine Verbindung zur Microsoft-Graph-API her und authentifizieren Sie sich:

Connect-MgGraph ` -ClientId "a0513d31-4515-9729-bfeccbb3273c" ` -TenantId "4510da24-48d3-837d-d68966409eb2" ` -CertificateThumbprint "0C21DA5EDDDFF9802AC0975C96AFF1DA" ` -ForceRefresh

Sobald die Verbindung hergestellt ist, suchen Sie die Details des Benutzers und speichern Sie sie:

# Suchen Sie den Benutzer zum Offboarding $userPrincipalName = „[email protected]“ $user = Get-MgUser -UserId $userPrincipalName

Führen Sie anschließend die Aufgaben für das Offboarding aus. Beginnen Sie mit der Deaktivierung des Kontos und entfernen Sie anschließend alle dem Benutzer zugewiesenen Rollen und Lizenzen:

# Blockieren Sie die Anmeldung des Benutzers Update-MgUser -UserId $userPrincipalName -AccountEnabled:$false # Entfernen Sie alle dem Benutzer zugewiesenen Rollen $roles = Get-MgDirectoryRole foreach($role in $roles) { $members = Get-MgDirectoryRoleMember -DirectoryRoleId $role.Id foreach($member in $members) { if($member.Id -eq $user.Id) { Remove-MgDirectoryRoleMemberByRef ` -DirectoryRoleId $role.Id -DirectoryObjectId $user.Id } } } # Entfernen Sie die Lizenz des Benutzers $licenses = Get-MgUserLicenseDetail -UserId $user.Id foreach($license in $licenses) { Set-MgUserLicense ` -UserId $user.Id ` -AddLicenses @() ` -RemoveLicenses @($license.SkuId) }

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Audit-Aufzeichnung, die so einfach wie ein reguläres PowerShell-Protokoll oder so komplex wie ein benutzerdefiniertes Dokument sein kann.

Der Protokollansatz ist unkompliziert und erfasst ausgeführte Befehle. Der Code kann die Aktionen in einer Datei speichern, und der Parameter NoClobber verhindert das Überschreiben der Datei. Um ihn zu verwenden, fügen Sie die erste Zeile am Anfang Ihres Skripts und die zweite Zeile am Ende ein:

Start-Transcript -Path „C:\Transcripts\Report.txt“ -NoClobber Stop-Transcript

Nachdem Sie das Skript mit den Transkriptbefehlen ausgeführt haben, generiert das System eine Datei mit einer detaillierten Ausgabe aller ausgeführten Vorgänge.

Jedes Unternehmen ist anders und nutzt unterschiedliche Dienste. Diese Beispiele decken nicht alle Facetten von Microsoft 365 ab. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise die OneDrive-for-Business-Dateien oder Inhalte des Benutzers, die in SharePoint Online verbleiben, speichern. Testen Sie alle Offboarding-Skripts in einer kontrollierten Umgebung, bevor Sie sie in einer Produktionsumgebung ausführen. Eventuell benötigen Sie auch mehrere Skripts, wenn sich die Offboarding-Prozesse unterscheiden, beispielsweise bei Mitarbeitern, Freelancern und Dienstleistern.