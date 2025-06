Wie Sie die Sicherheit von Microsoft 365 mit PowerShell testen

Im Microsoft 365 Admin Center steht im Bereich Sicherheit die Sicherheitsbewertung für jedes Microsoft-365-Abonnement zur Verfügung. Hier können Admins auch die Sicherheitsbewertung sehen und erhalten Tipps und Best Practices, welche Einstellungen verbessert werden sollten. Die Einstellungen sind allerdings auf verschiedene Admin Center verteilt und das Finden der passenden Einstellungen ist oft nicht sehr einfach. Mit Skripten lassen sich die verschiedenen Einstellungen zentral auslesen und damit besser und einfach zusammenfassen. Mit Best Practices können Admins danach die Einstellung so setzen, wie sie von Microsoft und Behörden wie der US-amerikanischen CISA empfohlen sind.

Installation des SCuBA-PowerShell-Moduls Um das SCuBA-PowerShell-Modul zu nutzen, kommt ein lokaler Rechner zum Einsatz, der Zugriff auf das Internet und auf Microsoft 365 hat. Die Installation des Moduls erfolgt mit: Set-ExecutionPolicy Unrestricted Install-Module -Name ScubaGear -Force Wird das Skript nicht mehr benötigt, kann die Ausführungsrichtlinie der PowerShell wieder auf restricted oder remotesigned gesetzt werden. Nach der Änderung der Ausführungsrichtlinie ist ein Neustart der PowerShell notwendig. Nach der Installation des SCuBA-Moduls sind weitere Abhängigkeiten wichtig. Diese werden mit dem folgenden Befehl installiert: Initialize-SCuBA Abbildung 2: Installieren und initialisieren Sie das SCuBA-PowerShell-Modul. Sobald die Grundlagen des Skriptes ohne Fehlermeldung installiert sind, können alle oben gezeigten Dienste in der Cloud auf optimale Sicherheit überprüft werden.

Umfassende Prüfung von Microsoft-365-Diensten und Entra ID Bei der Ausführung des Skriptes erscheinen mehrere Anmeldefenster für Microsoft 365 und Entra ID. Hier müssen sich Admins daher mehrmals mit globalen Admin-Rechten anmelden, damit das Skript alle relevanten Informationen auslesen kann. Um alle Dienste zu testen, wird in der PowerShell der folgende Befehl eingegeben: Invoke-SCuBA -OPAPath “C:\Temp\ScubaGear\” -OutPath “C:\Temp\ScubaGear\” Das Verzeichnis muss vorher angelegt werden, ansonsten erscheint ein Fehler. Nach der erfolgreichen Authentifizierung prüft das Skript umfangreich alle Dienste von Microsoft 365, die oben angeben sind. Sollen nur einzelne Dienste überprüft werden, geht das auch. Die alleinige Überprüfung von Microsoft Entra ID erfolgt zum Beispiel mit: Invoke-SCuBA -OPAPath “C:\Temp\ScubaGear\” -ProductNames aad -OutPath “C:\Temp\ScubaGear”

Überprüfung der Sicherheitsanalyse von Microsoft 365 und Entra ID Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, speichert das Skript einen HTML-Bericht im angegebenen Verzeichnis. Es ist möglich, in diesem Bericht zu navigieren. Durch einen Klick auf einen Link wechselt die Anzeige auf den jeweiligen Dienst in Microsoft 365. Dadurch lassen sich fehlende oder nicht korrekt gesetzte Sicherheitseinstellungen für jeden Dienst in Microsoft 365 und für Entra ID zentral prüfen. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, erfolgt mit dem folgenden Befehl eine Trennung des SCuBA-Moduls mit Entra ID und Microsoft 365: Disconnect-SCuBATenant