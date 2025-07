Windows Hello vs. Windows Hello for Business im Überblick

Windows-eigene Authentifizierungsdienste wie Windows Hello for Business können Unternehmen dabei helfen, die Endgeräte der Belegschaft besser abzusichern und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Zeitgleich kann so auch die IT-Verwaltung optimiert werden.

Windows Hello und Windows Hello for Business sind beides systemeigene Authentifizierungsdienste, die für Windows 10 und Windows 11 verfügbar sind, und beide sind je nach Anwendungsfall sinnvoll.

Wenn sich Unternehmen für Windows Hello als Sicherheitsmaßnahme zur Authentifizierung entscheiden, sollten sie sich mit den Unterschieden zwischen der kostenlosen Version von Windows Hello und Windows Hello for Business vertraut machen.

Windows-Hello-Anmeldeinformationen können von niemandem verwendet werden, der keinen physischen Zugriff auf das Gerät hat, was zum Schutz des Systems vor Netzwerkangriffen wie Phishing , Spoofing oder Replay beiträgt. Mit Windows Hello können Benutzer die Verwendung von Kennwörtern auch ganz abschalten. Wenn diese Option aktiviert ist, kann nur eine Windows Hello-Anmeldeoption verwendet werden, um auf Gerätefunktionen zuzugreifen, die das Microsoft-Konto und das Kennwort des Benutzers erfordern, einschließlich Apps und Webbrowser.

Windows Hello ist eine sichere Authentifizierungsmethode, die in Windows-Betriebssystemen integriert ist. Es ermöglicht Benutzern, sich einfacher und sicherer als mit herkömmlichen Passwörtern bei ihren Desktops anzumelden, da es die Authentifizierung per PIN oder biometrischem Faktor ermöglicht. Windows Hello bindet die Anmeldeinformationen des Benutzers an das Gerät und speichert die Anmeldedaten auf dem Gerät. Die Daten werden weder von Servern erfasst, noch verlassen sie jemals das Gerät.

Wann immer möglich, nutzt Windows Hello for Business das TPM eines jeden Systems, um Sicherheitsschlüssel zu generieren und zu schützen. Obwohl Administratoren dieses Verhalten außer Kraft setzen können, indem sie softwarebasierte Schlüsseloperationen zulassen, empfiehlt Microsoft, das TPM zu verwenden, da es vor einer größeren Anzahl von Bedrohungen schützt, einschließlich Brute-Force -Angriffen auf die PIN.

Administratoren können Windows Hello for Business mit einer MDM-Plattform konfigurieren. Für Geräte, die nicht von einer MDM-Plattform verwaltet werden, können sie Gruppenrichtlinien verwenden. Administratoren sollten vermeiden, sowohl MDM als auch Gruppenrichtlinien für die Verwaltung von Windows Hello for Business zu verwenden. Da es sich bei Windows Hello for Business um ein verteiltes System handelt, sollte seine Implementierung und Verwaltung sorgfältig geplant werden.

Windows Hello for Business richtet sich in erster Linie an größere Unternehmen, die ihre Benutzer und Computer zentral verwalten und Microsoft Entra ID oder AD für ihre Identitäts- und Zugriffsverwaltung verwenden.

Windows Hello for Business stützt sich auf mehrere Technologien, die zusammenwirken, um Benutzer sicher an ihrem Windows-Desktop zu authentifizieren (siehe auch Wie funktioniert Windows Hello for Business? ). Der Prozess der Einrichtung des Geräts eines Benutzers mit Windows Hello for Business kann in die folgenden fünf Phasen unterteilt werden:

Windows Hello for Business erweitert Windows Hello um strengere Sicherheits- und umfassendere Verwaltungsfunktionen, einschließlich Gerätebestätigung, bedingte Zugriffsrichtlinien, zertifikatsbasierte Authentifizierung und Multifaktor-Authentifizierung. Der MFA-Prozess verwendet eine PIN oder eine biometrische Geste zusammen mit einem gerätespezifischen Berechtigungsnachweis, der an Microsoft Entra ID oder Active Directory (AD) gebunden ist.

Windows Hello vs. Windows Hello for Business

Windows Hello und Windows Hello for Business tragen beide zur Vereinfachung des Windows-Authentifizierungsprozesses bei, und die Unterschiede zwischen diesen beiden Diensten sind nicht immer klar. Dies kann es für Entscheidungsträger schwierig machen, zu wissen, ob sie sich in ihren Unternehmen für Windows Hello for Business entscheiden oder einfach bei Windows Hello bleiben sollten. IT-Führungskräfte können jedoch die Unterschiede anhand dieser fünf spezifischen Kategorien nachvollziehen.

Die Zielgruppe für Windows Hello

Windows Hello ist für die private Nutzung oder für kleinere Unternehmen gedacht, die ihre Computer nicht zentral verwalten. In beiden Fällen konfigurieren die Endbenutzer den Dienst normalerweise selbst. Sie müssen die App „Einstellungen“ starten und die erforderlichen Optionen auswählen. Windows Hello ist für jeden Benutzer verfügbar, der an einem nicht verwalteten Windows 10- oder Windows 11-Computer arbeitet. Es kann auch auf einem verwalteten Computer verfügbar sein, wenn Windows Hello for Business deaktiviert wurde.

Authentifizierung mit Windows Hello

Bei der Aktivierung von Windows Hello müssen sich Benutzer zunächst bei ihren Microsoft-Konten oder bei einem Identitätsanbieter authentifizieren, der die FIDO2-Authentifizierung unterstützt. Benutzer können sich auch mit einem lokalen Konto authentifizieren, aber dieser Ansatz bietet nicht das gleiche Maß an Sicherheit, da er nicht durch einen asymmetrischen Schlüssel unterstützt wird.

Mit Windows Hello for Business müssen sich Benutzer bei AD, Microsoft Entra ID oder einem Identitätsanbieter, der FIDO2 unterstützt, authentifizieren. Die Authentifizierung ist ein mehrstufiger Vorgang, der sich auf zahlreiche Technologien stützt, die zusammenarbeiten, um einen reibungslosen und sicheren Anmeldeprozess zu gewährleisten. Die Authentifizierung erfolgt erst, nachdem das Gerät beim Identitätsanbieter registriert wurde und die erforderlichen Anmeldedaten erhalten hat.

Die Sicherheitsfunktionen von Windows Hello

Windows Hello verwendet eine schlüsselbasierte Authentifizierung, die mit dem TPM verbunden ist. Dieser Ansatz ist sicherer als herkömmliche Passwörter, da die PIN nicht von einem Server gestohlen oder vom Benutzer gefälscht und aus der Ferne verwendet werden kann. Windows Hello unterstützt jedoch keine zertifikatsbasierte Authentifizierung oder bestimmte erweiterte Sicherheitsfunktionen.

Windows Hello for Business ermöglicht eine schlüsselbasierte oder zertifikatsbasierte Authentifizierung. Es bietet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die auf der folgenden Formel basiert: etwas, das Sie haben - privater Schlüssel, der durch das TPM geschützt ist - plus etwas, das Sie wissen - wie eine PIN - oder etwas, das Teil von Ihnen ist - ein Gesicht oder ein Fingerabdruck. Darüber hinaus unterstützt Windows Hello for Business erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Gerätebestätigung und bedingten Zugriff.

Besondere Konfigurationen mit Windows Hello

Bei Windows Hello richten die Endbenutzer den Dienst normalerweise selbst ein. Sie sollten die App Einstellungen starten und zu Konten/Anmeldeoptionen gehen, wo sie die gewünschte Art der Authentifizierung auswählen und verschiedene andere Optionen einstellen können. Darüber hinaus sind keine besonderen Vorbereitungen zu treffen. Wenn sie jedoch eine der biometrischen Anmeldeoptionen verwenden möchten, muss das System über eine entsprechende Kamera oder einen Fingerabdrucksensor verfügen.

Im Gegensatz dazu wird Windows Hello for Business zentral von IT-Administratoren verwaltet, häufig über eine MDM-Plattform wie Intune, ManageEngine oder SOTI MobiControl. Mit Intune können Administratoren zum Beispiel die minimale und maximale PIN-Länge konfigurieren und festlegen, ob die PIN Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder Sonderzeichen enthalten darf. Alternativ zu MDM können Administratoren Windows Hello for Business über Gruppenrichtlinien konfigurieren, sofern die Geräte mit AD oder Microsoft Entra Hybrid verbunden sind.

Lizenzierung von Windows Hello

Windows Hello ist in allen Editionen von Windows 10 und Windows 11 enthalten. Benutzer können es in der App Einstellungen konfigurieren, um loszulegen, wobei zu beachten ist, dass die biometrischen Anmeldeoptionen den erforderlichen Gesichts- oder Fingerabdrucksensor erfordern. Microsoft empfiehlt außerdem, dass der Computer über einen TPM-Chip verfügt, um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Ohne TPM werden die Anmeldedaten in Software gespeichert, was nicht so sicher ist.

Windows Hello for Business ist in den Editionen Windows Pro, Education A3 und A5 sowie Enterprise E3 und E5 enthalten. Obwohl Windows Hello for Business nicht als separates Produkt lizenziert wird, ist eine Microsoft Entra ID- oder AD-Registrierung erforderlich, was zu zusätzlichen Lizenzierungskosten führen kann. Die genaue Lizenzierungsstruktur und die damit verbundenen Kosten hängen davon ab, wie Unternehmen Microsoft-Dienste nutzen und welche Dienste bereits vorhanden sind. Beispielsweise kann die IT-Abteilung Windows Hello for Business mit dem Microsoft Entra ID Free Tier bereitstellen, das mit Microsoft Cloud-Abonnements wie Microsoft 365 geliefert wird. Allerdings sind einige erweiterte Verwaltungsfunktionen mit dieser Stufe nicht verfügbar.