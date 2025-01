Die wichtigsten Unix-Kommandos: 50 Befehle mit Beispielen

Als Unix-Administrator haben Sie Tausende von Befehlen zur Verfügung. Doch selbst die fortgeschrittensten Administratoren verwenden nur eine begrenzte Anzahl von Werkzeugen und Dienstprogrammen ständig. Die folgenden 50 meistgenutzten Befehle können Ihnen eine umfassende Kontrolle über Ihre Unix-Umgebung bieten.

Bestimmte Unterschiede zwischen den Unix-Typen verändern die Verwaltungs- und Konfigurationsprozesse auf jedem System. Testen Sie Ihr Wissen über Befehle und Dienstprogramme für ein besseres Verständnis von Unix.

Befehle zur Navigation 1. cd Der cd-Befehl legt das Arbeitsverzeichnis eines Prozesses fest. Beispiel: Wechseln Sie das Verzeichnis in Ihr Heimatverzeichnis, vorausgesetzt, die Variable HOME ist definiert. # cd $HOME 2. cp Verwenden Sie den Befehl cp, um Dateien zu kopieren. Beispiel: Kopieren Sie die Datei testdb in ein anderes Verzeichnis auf dem System. # cp /tmp/testdb /home/frank/testdb 3. cpio Verwenden Sie den Befehl cpio, um Dateien und Verzeichnisse zu kopieren und zu verschieben. Sie können ihn auch verwenden, um leere Verzeichnisse zu sichern, Dateien aus einem Archiv wiederherzustellen oder ein Archiv zu erstellen. Beispiel: Kopieren Sie alle Dateien und Verzeichnisse im aktuellen Verzeichnis in ein anderes Verzeichnis namens /user/newfiles. # find ./ -depth | cpio –pdmv /usr/newfiles 4. find Der find-Befehl durchsucht den Verzeichnisbaum, der bei jedem gegebenen Dateinamen beginnt, indem er den gegebenen Ausdruck gemäß den Vorrangregeln von links nach rechts auswertet, bis das Ergebnis bekannt ist, woraufhin find mit dem nächsten Dateinamen fortfährt. Beispiel: Suchen Sie nach allen Dateien und Verzeichnissen in einem bestimmten Verzeichnis und senden Sie sie an die Standardausgabe. # find ./ -depth 5. mv Der Befehl mv verschiebt eine Datei in ein anderes Verzeichnis oder Dateisystem. Beispiel: Verschieben Sie eine Datei test in das Verzeichnis /tmp. # mv test /tmp 6. rsync Der Befehl rsync synchronisiert Daten von einem Speicherort zu einem anderen. Beispiel: Übertragen Sie alle Dateien, die dem Muster *.d entsprechen, aus dem aktuellen Verzeichnis in das Verzeichnis data auf dem Rechner hosta. # rsync *.d hosta:data/ 7. traceroute Der Befehl traceroute ermittelt eine Route zum Host, um Netzwerk- oder Routerprobleme festzustellen. Wenn die Domain nicht funktioniert oder nicht verfügbar ist, können Sie eine IP-Adresse mit traceroute ermitteln. Beispiel: Führen Sie traceroute zu einer nicht erreichbaren Domain aus, um die Ursache des Problems zu ermitteln. # traceroute hostc.org 8. vi Der Befehl vi ruft den vi-Editor auf, der von vielen Unix-Benutzern bevorzugt wird. Beispiel: Öffnen Sie vi im Editor-Modus, um die Datei /etc/hosts zu bearbeiten. # vi /etc/hosts Abbildung 1: Verwenden Sie diese neun grundlegende Unix-Befehle für eine bessere Kontrolle über Ihr Unix-System.

Befehle zur Dateiverwaltung 9. awk Der Befehl awk sucht nach Mustern in einer Datei und verarbeitet sie. Er ermöglicht es einem Programmierer, kleine Programme in Form von Anweisungen zu schreiben, um Änderungen an Textdateien vorzunehmen, wenn bestimmte Muster auftreten, oder um effizient Daten aus diesen Dateien zu extrahieren. Beispiel: Zählen Sie die Anzahl der Zeilen in der Datei – ähnlich wie wc -l. # awk 'END{print NR}' 10. cat Verwenden Sie den Befehl cat, um den Inhalt von Dateien zu verknüpfen und zur Ansicht oder zum Ausdruck auszugeben. Sie können ihn auch verwenden, um eine Datei anzuzeigen. Beispiel: Zeigen Sie die Datei /etc/hosts an. # cat /etc/hosts 11. chmod Der Befehl chmod ändert die Berechtigung einer Datei. Beispiel: Ändern Sie die Berechtigung der Datei newfile auf Lesen, Schreiben und Ausführen (rwx) für Besitzer, Gruppe und andere. # chmod 777 newfile 12. chown Verwenden Sie den Befehl chown, um den Eigentümer einer Datei zu ändern. Beispiel: Ändern Sie den Eigentümer der Datei newfile auf frank. # chown frank newfile 13. exportfs Der Befehl exportfs verwaltet eine Liste der vom Network File System exportierten Dateisysteme. Beispiel: Exportieren Sie alle Verzeichnisse. # exportfs -a 14. ftp Der ftp-Befehl ermöglicht das Kopieren von Dateien zwischen verschiedenen Host-Rechnern. Beispiel: Starten Sie ftp. # ftp 15. head Der head-Befehl gibt den ersten Teil einer Datei aus. Beispiel: Zeigen Sie die ersten zehn Zeilen der Datei /etc/hosts an. # head -10 /etc/hosts 16. ls Der Befehl ls zeigt Informationen über Dateien an, zum Beispiel den Inhalt eines Verzeichnisses. Der Befehl ls hat mehrere Unterbefehle, zum Beispiel ls -r, der das Sortierfeld ändert, um die Reihenfolge der angezeigten Dateien umzukehren. Beispiel: Zeigen Sie eine lange Liste von Dateiinformationen im Verzeichnis data an. # ls –l data 17. rm Der Befehl rm löscht eine Datei oder eine Gruppe von Dateien. Beispiel: Fordern Sie die Benutzer auf, sich zu vergewissern, dass sie die Dateien im Verzeichnis löschen wollen, bevor sie das tun. # rm –i * 18. tail Der Befehl tail gibt den letzten Teil einer Datei aus. Beispiel: Zeigen Sie die letzten zehn Zeilen der Datei /etc/hosts an. # tail -10 /etc/hosts

Befehle zur Dateimanipulation 19. alias Mit dem Befehl alias können Sie einen kleinen oder bekannteren Namen anstelle einer langen Zeichenkette verwenden. Beispiel: Passen Sie den Befehl du so an, dass er 1K-Einheiten verwendet. # alias du=du -k 20. echo Der echo-Befehl gibt eine variable Zeichenkette auf der Standardausgabe aus. Beispiel: Melden Sie Hello World zurück. # echo Hello World 21. export Der export-Befehl setzt den Wert einer Variablen so, dass er für alle Unterprozesse sichtbar ist, die zur aktuellen Shell gehören. Beispiel: Exportieren Sie die Variable TERM. # TERM=vt220 ; export $TERM 22. grep Verwenden Sie den Befehl grep, um eine oder mehrere Dateien nach einer bestimmten Zeichenkette oder einem Muster zu durchsuchen. Sie können ihn auch verwenden, um ein einzelnes Zeichen oder eine Zeichenkette durch eine andere zu ersetzen. Beispiel: Suchen Sie nach Instanzen von hello in der Datei text.txt. # grep hello text.txt 23. ln Der Befehl ln erstellt Verknüpfungen zwischen Dateien. Beispiel: Erstellen Sie einen symbolischen Link zwischen zwei Dateien: sourcefile und newfile. # ln -s sourcefile newfile 24. sed Verwenden Sie den Befehl sed, um eine Operation oder eine Reihe von Operationen an Eingabetext durchzuführen und modifizierten Text auszugeben. Beispiel: Fügen Sie eine Leerzeile unter jeder Zeile ein, die mit test übereinstimmt. # sed '/test/G'

Befehle zur Netzwerkverwaltung 25. ifconfig Der Befehl ifconfig überprüft die Konfiguration der Netzwerkschnittstelle. Verwenden Sie ihn, um die Konfiguration eines Benutzers zu überprüfen oder Fehler zu beheben. Beispiel: Zeigen Sie alle Adapterinformationen an. # ifconfig –a 26. ifup Mit dem Befehl ifup wird eine Netzwerkschnittstelle hochgefahren. Beispiel: Fahren Sie die Schnittstelle en0 hoch. # ifup en0 27. ifdown Der Befehl ifdown schaltet eine Netzwerkschnittstelle ab. Beispiel: Alle Schnittstellen, die aktiv sind, werden heruntergefahren. # ifdown -a 28. netstat Der Befehl netstat zeigt den Netzwerkstatus an, indem er den Inhalt verschiedener netzwerkbezogener Datenstrukturen symbolisch anzeigt. Es gibt eine Reihe von Ausgabeinformationen, die von den dargestellten Informationen abhängen. Beispiel: Zeigen Sie die Informationen über die Routing-Tabelle an. # netstat –r 29. ping Der Befehl ping sendet Echo-Anfragen an den in der Befehlszeile angegebenen Host und listet die Umlaufzeit und den prozentualen Paketverlust an. Verwenden Sie ping, um Netzwerkverbindungsproblemen zwischen zwei Hosts festzustellen. Beispiel: Senden Sie Echo-Anfragen an hosta. # ping hosta

Befehle zur Datenerfassung 30. df Der df-Befehl meldet den Speicherplatzbedarf des Dateisystems. Beispiel: Zeigen Sie den Speicherplatz in Kilobytes an. # df -k 31. du Der Befehl du gibt die Größe von Verzeichnisbäumen zurück. Beispiel: Fassen Sie die Dateigröße des Verzeichnisses zusammen, in dem Sie den Befehl ausführen. # du –s 32. env Der Befehl env zeigt Informationen über die aktuelle Umgebung an. Beispiel: Zeigen Sie alle Umgebungsvariablen an. # env 33. id Der id-Befehl gibt reale und effektive Unique Identifier (UIDs) und Gruppen-IDs (GIDs) aus. Beispiel: Zeigen Sie alle UIDs und GIDs in /etc/passwd an. # id 34. man Der man-Befehl gibt Informationen über Befehle aus und bietet einen Mechanismus zur Suche nach Schlüsselwörtern für benötigte Befehle. Beispiel: Geben Sie Informationen über den Befehl tar aus. # man tar 35. ps Der Befehl ps melden den Prozessstatus zurück. Er meldet auf zwei Arten: Die System-V-Methode und die Berkeley-Methode. Bei der Berkeley-Methode wird der Bindestrich (-) vor Flags nicht verwendet. Beispiel: Berichten Sie über Pack-Prozess-Informationen mit der System-V-Methode. # ps –ef 36. pwd Der Befehl pwd zeigt den Namen des aktuellen Arbeitsverzeichnisses an. Beispiel: Geben Sie den Namen des Verzeichnisses an, in dem Sie sich gerade befinden. # pwd 37. uname Der Befehl uname gibt den Systemnamen und andere Informationen über Ihr System aus. Beispiel: Zeigen Sie eine lange Liste mit umfassenden Systeminformationen an. # uname -a 38. vmstat Der Befehl vmstat liefert eine Momentaufnahme aller Vorgänge in einem bestimmten System, zum Beispiel die CPU-Auslastung oder Informationen über Memory und I/O. Beispiel: Starten Sie vmstat, und führen Sie es alle zwei Sekunden für zehn Wiederholungen aus. # vmstat 2 10

Befehle zur Systemautomatisierung 39. crontab Der Befehl crontab manipuliert cron, um Aufgaben zu planen. Beispiel: Zeigen Sie Ihre crontab-Datei an. # crontab -l 40. enable Mit dem Befehl enable wird ein Drucker aktiviert oder deaktiviert. Beispiel: Aktivieren Sie Drucker1. # enable printer1 41. exit Mit dem Befehl exit können Sie ein Programm, eine Shell oder ein Unix-Netzwerk verlassen. # exit 42. gzip Der Befehl gzip komprimiert Dateien, ohne patentierte Algorithmen zu verwenden. Verwenden Sie gunzip, um eine GZIP-Datei zu dekomprimieren. Beispiel: Komprimieren Sie die Datei file1, und benennen Sie sie in file2 im GZIP-Format um. # gzip -c file1 > file2.gz 43. shutdown Der Befehl shutdown schaltet den Computer aus. Kombinieren Sie ihn mit Variablen wie -h für halt oder -r für reboot. Führen Sie immer man aus, bevor Sie shutdown ausführen, da sich die Flags zwischen Unix-Varianten unterscheiden. Beispiel: Starten Sie den Rechner unter AIX neu. # shutdown -Fr 44. tar Der Befehl tar erstellt tar-Archive. Sie können tar auf zuvor erstellte Archive anwenden, um Dateien zu extrahieren, zusätzliche Dateien zu speichern oder Dateien zu aktualisieren und aufzulisten. Der tar-Befehl kann seine Ausgabe an verfügbare Geräte, Dateien oder andere Programme leiten. tar kann auch auf entfernte Geräte oder Dateien zugreifen. Beispiel: Erstellen Sie ein tar-Archiv auf dem Bandgerät st0 mit dem Inhalt von /home. # tar -cvf /dev/st0 /home