So gelingt der Einsatz des Backup-Tools duplicity

Backup-Programme spielen eine entscheidende Rolle bei der effektiven Verwaltung von Linux-Systemen. Bei richtiger Anwendung kann das duplicity-Backup-Tool eine Bereicherung für Ihre Backup-Infrastruktur sein.

Trotz der Beliebtheit von Cloud-Speichern sind Dateiserver für die meisten großen Unternehmen nach wie vor unverzichtbar. Auch Privatanwender und kleine Unternehmen erzeugen eine große Anzahl von Textdokumenten, Bilddateien, Soundclips und anderen wichtigen Daten.

Viele Linux-Backup-Tools und Dienstprogramme für die Dateiverwaltung ermöglichen Systemadministratoren einen effektiven Umgang mit Dateien, darunter die folgenden:

Das Open-Source-Programm duplicity hat gegenüber diesen und anderen ähnlichen Tools mehrere Vorteile, darunter verschlüsselte Backups auf gängigen Netzwerk- und Cloud-Zielen. Außerdem bietet es plattformübergreifende Unterstützung für Linux, macOS und Windows. Systemadministratoren können Skripte erstellen, um die Funktionalität anzupassen.

In diesem Artikel wird untersucht, wie duplicity mit den aufgelisteten Tools zusammenhängt, wie man es am besten einsetzt und wie man Probleme behebt.

Was ist duplicity?

Duplicity ist ein weit verbreitetes Dienstprogramm für die Datensicherung in Unternehmen. Es ist Open Source und plattformübergreifend, obwohl es am besten auf Unix-basierten Systemen wie Linux, BSD oder macOS eingesetzt wird. Das Tool ist in Python geschrieben.

Zu den Funktionen von duplicity gehören unter anderem: