Den CO2-Fußabdruck von Backups kennen und reduzieren

Die IT-Welt von heute ist sich mehr denn je der Kohlenstoffemissionen und der allgemeinen Energieeffizienz bewusst. Die Sicherung von Daten ist für den Schutz von Informationen unerlässlich, aber sie ist mit Kosten für die Umwelt verbunden.

Backups haben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, und diese beschränken sich nicht nur auf den benötigten Speicherplatz. Die mit der Datensicherung verbundenen Netzwerk-, Strom- und Kühlungskosten tragen alle zum ökologischen Fußabdruck eines Unternehmens bei.

Zu den Faktoren, die zum CO2-Fußabdruck einer Organisation bei der Datensicherung beitragen, gehören folgende:

Wenn ein Unternehmen seinen CO2-Fußabdruck bei Backups reduzieren möchte, liegt das Ziel darin, die Emissionen zu senken, indem es die Art und Weise optimiert, wie und wo Sicherungsaufträge verwaltet und gespeichert werden. Der strategische Einsatz von Technologien, wie beisoielsweise der Cloud, hilft vielen Unternehmen, ihren Verbrauch zu senken. Die Beseitigung von doppelten und unnötigen Backups kann ebenfalls Vorteile bringen.

Hier erfahren Sie mehr über die Umweltauswirkungen von Backup-Aufträgen und wie Sie diese verringern können.

Warum sollte sich ein Unternehmen um seinen ökologischen Fußabdruck kümmern?

In Anbetracht der potenziellen Vorlaufkosten fällt es Unternehmen möglicherweise schwer, Investitionen in die Umweltverträglichkeit zu rechtfertigen. Viele Aspekte, die zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks beitragen, sind Teil einer langfristigen Strategie zur Nutzenmaximierung und Risikominderung, statt auf kurzfristige Gewinne abzuzielen.

Zu den drei wichtigsten langfristigen Rechtfertigungsgründen für die Konzentration auf die Verringerung der Umweltauswirkungen einer Organisation gehören Kosten, Einhaltung von Vorschriften und Reputation.

Unternehmen können ihre Kosten senken, indem sie den Verbrauch von Strom, Kühlung und Hardware am eigenen Standort reduzieren. Energieeffizienz geht oft Hand in Hand mit geschäftlicher Effizienz. Die Maximierung der Speicherplatznutzung bedeutet zum Beispiel, dass weniger Laufwerke gekauft werden müssen, was sich sowohl auf die Kosten als auch auf die Emissionen auswirkt.

Wenn es um die Einhaltung von Vorschriften geht, können rechtliche und behördliche Maßnahmen ein Unternehmen dazu verpflichten, Informationen über den CO2-Fußabdruck des Unternehmens zu kennen und offenzulegen. Lokale, regionale und nationale Behörden verlangen weiterhin von Unternehmen, dass sie ihre Kohlenstoffemissionen messen und melden.

Einzelpersonen und Organisationen legen heute größeren Wert auf Umweltaspekte als früher. Die Einhaltung nachhaltiger Praktiken durch ein Unternehmen kann daher potenziell neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Auch jüngere Arbeitnehmer erkennen die Bedeutung der Nachhaltigkeit und der Verringerung der Umweltbelastung, so dass die Betonung dieser Art von Programmen eine Möglichkeit sein könnte, Mitarbeiter zu binden und jüngere Generationen zu interessieren.